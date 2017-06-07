Этот тест за 1 секунду покажет, здоровы ли ваши волосы
Вряд ли есть девушки, которых не заботит здоровье волос. Сегодня AdMe.ru предлагает провести очень простой тест и узнать состояние вашей шевелюры.
- Возьмите стакан воды комнатной температуры, отделите прядь волос толщиной 1–2 см и погрузите ее в воду.
- Если волосы не тонут, значит, с ними все в порядке, а вот если прядка утонула, это означает, что есть проблемы.
- Слишком сухие волосы сильно электризуются, плохо поддаются укладке, быстро тускнеют после мытья, имеют много секущихся и поломанных кончиков.
- Жирные волосы требуют частого мытья, становятся сальными уже к вечеру или на второй день после мытья, быстро теряют объем, укладка на таких волосах держится недолго.
- Волосы могут быть просто сильно ослабленными — они выпадают в большом количестве, может быть перхоть, отсутствует блеск, волосы имеют неоднородную структуру.
Для того чтобы ваша прическа радовала вас своим видом, следует правильно ухаживать за волосами. А несколько полезных советов вы можете посмотреть в этой статье.