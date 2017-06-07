Этот тест за 1 секунду покажет, здоровы ли ваши волосы

Вряд ли есть девушки, которых не заботит здоровье волос. Сегодня AdMe.ru предлагает провести очень простой тест и узнать состояние вашей шевелюры.

  • Возьмите стакан воды комнатной температуры, отделите прядь волос толщиной 1–2 см и погрузите ее в воду.
  • Если волосы не тонут, значит, с ними все в порядке, а вот если прядка утонула, это означает, что есть проблемы.
  • Слишком сухие волосы сильно электризуются, плохо поддаются укладке, быстро тускнеют после мытья, имеют много секущихся и поломанных кончиков.
  • Жирные волосы требуют частого мытья, становятся сальными уже к вечеру или на второй день после мытья, быстро теряют объем, укладка на таких волосах держится недолго.
  • Волосы могут быть просто сильно ослабленными — они выпадают в большом количестве, может быть перхоть, отсутствует блеск, волосы имеют неоднородную структуру.

Для того чтобы ваша прическа радовала вас своим видом, следует правильно ухаживать за волосами. А несколько полезных советов вы можете посмотреть в этой статье.

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