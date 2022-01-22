«Если я вас задела, значит, из вас что-то торчит». Текст о том, как сложно обидеть того, кто принимает себя

«Если я вас задела, значит, из вас что-то торчит» — фраза не моя, но хороша до безобразия. Мне всегда было интересно, почему одного человека можно зацепить каким-то словом, а другой спокойно пройдет мимо, даже не заметив, что его вроде как оскорбили. За примером далеко ходить не надо: давайте по традиции щупать меня. Скажем, в школе меня настигла близорукость и мне пришлось надеть очки. Пытались ли меня после этого дразнить? Разумеется, пытались. Пара-тройка школьных недругов даже изобрела специальное слово, я такого потом нигде не встречала. — Очкарая! — летело мне в спину. Я оборачивалась и отвечала: — Гм. Ну да. И что? На этом дразнилки закончились после пары попыток. Я не видела в очках ничего ужасного, напротив, мне казалось, что они добавляли моей физиономии нездешнего шика и недостающего интеллекта. Кроме того, то, что я очкарик, я считала объективной реальностью. На что тут обижаться? С чем спорить?

Когда в схожей ситуации оказалась другая девочка, ее едва не съели. Она очень комплексовала из-за очков, а дети всегда чувствуют, куда бить. Из троих классных очкариков в опалу попала лишь она. Были слезы, разборки, родители, лекции о том, как можно и нельзя себя вести, и так далее. А потом, в один далеко не прекрасный школьный год, меня разнесло. И вот из-за веса, в отличие от зрения, я очень переживала. Не помогали ни разговоры о том, что так бывает, что все пройдет и «щенячья пухлость» — довольно частое явление. Я сама себе казалась ожившим кошмаром в футболке размером с чехол от танка. Пройти-то оно прошло — к 10-му классу я снова стала тонкой, звонкой и могла спрятаться за швабру. Но до того как — натерпелась изрядно, выслушивая сравнения с крупным рогатым скотом и прочими габаритными существами. Сейчас, глядя на школьные фото, я понимаю, что там и ужаса-то никакого не было. Ну, может, вылезло килограммов пять «запасных». Но я себя ощущала бегемотом и поросенком. А дети чувствовали, куда бить. И да, ирония судьбы. Имелись рядом и другие девчонки с внушительными объемами. Их не дразнили, потому что их бы не задело.