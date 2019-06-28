«Нет ничего более гадкого, чем молчание в очереди за компотом в рабочей столовой». История о дедушкиной мудрости

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«Мой дедушка обладает очень шумной энергией, — пишет Евгения Плихина. — Знаете, такой мужчина, у которого для любой непонятной ему ситуации припасен скандал, а для понятной — мораль». «Если ты влюбишься в потомственного идиота, — учит он меня отношениям, — не требуй от него хорошей жизни. Он такую не умеет. Проси поддержки и большой кожаный чемодан, в который ты в случае чего сможешь сложить свои вещи и сбежать».

«Гостеприимство — это высшая форма уважения, — учит он меня этикету. — Отпускай гостей из-за стола, только когда они начнут захлебываться тортом. Иначе к тебе на ужин будут приходить с полным пузом и шашками, а не с водочкой и азартом. На какую скуку ты себя обречешь!» «Не смей курить! — учит он меня заботе о здоровье. — Я вот 40 лет курил, а потом 2 года ел сладкие леденцы, чтобы отвлечься и бросить. Набрал 7 кг. И какой в этом смысл? Теперь я толстый и ненавижу грушевые конфетки. Плата слишком высока. Грушевые, понимаешь?!»

«Не жалей, — учит он меня философии. — Я женился на твоей бабушке после 2 месяцев знакомства. И что ты думаешь? До сих пор не жалею тех 3 рублей, что заплатил за регистрацию брака в загсе». «Цени своих коллег, — учит он меня солидарности. — Даже если тебе трудно или неинтересно с ними, будь вежливой и благодарной. Нет ничего более гадкого, чем молчание в очереди за компотом в рабочей столовой. Фу». «Ругай государственное устройство, сколько тебе вздумается, — учит он меня общественной позиции и обаянию. — Страстные девушки привлекательны. Никто не любит согласных. Согласные и мягкие приемлемы только в борделе и браке. Если ты не там — дерись».

«Не сербай (сербать — шумно прихлебывать — прим. AdMe.ru) чаем, — учит он меня женственности. — Ты что, для того получала высшее образование и растила длинные волосы, чтобы тебя ассоциировали с кипятком?» «Перестань путешествовать, я тебе сказал! — учит он меня жизни. — Откладывай деньги на собственное жилье. А вдруг ты заболеешь и не сможешь зарабатывать на аренду квартиры, где ты будешь жить? У деда?! Тут? В доме с печью и туалетом возле вишни? Да?! А здорово бы было. Я бы тебе веранду построил. Покажи фотографии из Италии». «Звони мне чаще, — учит он меня любви. — Давай говорить сейчас, а не через слой кладбищенской земли. Я же глуховат, вдруг не расслышу? Будешь злиться. Мне оно не надо».

Мой дедушка обладает очень острым умом. Пусть скандалит. Пусть морализирует. Он красавчик.

Мы в AdMe.ru прониклись советами дедушки и хотим узнать, какими житейскими мудростями делятся люди старшего поколения с вами.