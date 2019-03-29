Если тот, кого вы любите, находится в сложной ситуации и нуждается в поддержке, пожалуйста, прочтите это

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Этот текст о правильной поддержке. И о том, как неправильная поддержка выглядит глазами человека, которому плохо.

Меня зовут Ольга Савельева, и читателям AdMe.ru я хочу рассказать, о чем необходимо знать, если вы хотите помочь.

Представьте, что у вас есть апельсин. А мне очень нужно яблоко. Ну очень. И на ваш вопрос «Чем помочь?» я могу ответить только так: «Найди яблоко». Но у вас своя жизнь и куча дел. И где его искать, это яблоко? Да и зачем тратить время на поиски? Но и безучастным остаться нельзя, ведь вы меня любите и уважаете. И вообще.



Поэтому вы говорите щедро и настойчиво: «На, бери апельсин. Не кочевряжься». Мне не нужен апельсин. У меня сейчас аллергия на цитрус. Я вежливо говорю: «Не надо, спасибо».

«Нет, возьми», — сердитесь вы, внутренне считая меня неблагодарной. Вы же безвозмездно отдаете свой апельсин! И он вам дорог, между прочим. Могла бы и оценить.



И я трачу силы и эмоции и объясняю, что аллергия, и что не надо, и что... Ладно, давайте. Проще взять, чем объяснить, что не надо. Я беру, видите? Спасибо.

И вот я сижу, заваленная апельсинами по макушку. Грущу, потому что яблока так и нет. Ищу плюсы. Нахожу один. Он в том, что даритель апельсина идет домой счастливый, с сознанием, что он — спаситель. Помогатор. И вообще молодец.



И вот что я думаю. Не надо помогать, щедро впихивая то, что есть. Надо помогать, давая то, что просят. Понимаете? Такое впечатление, что нам сказали, что надо помогать бабушкам переходить дорогу, но забыли упомянуть, что не всем бабушкам нужно на другую сторону.

Друзья, не надо без запроса лечить и учить. Не надо пихать свой опыт. Не давайте непрошеных советов.

Я не повезла своего ребенка в Москву и осталась лечить в Подмосковье, потому что ей так быстро и так резко стало плохо, что она могла... не доехать. И я приняла решение остаться. Мое решение — моя ответственность.



Страшно ли мне было? Да. По десятибалльной шкале на 11. Осознавала ли я риски? Да, в полной мере. Знаете, что было самым мучительным в ту ночь? Читать сотни советов, которые начинаются фразой «Надо везти в Москву!», или еще что-то вроде «Срочно! Везите в Израиль!», «Оля, не медли, дуй в Германию!»

Да? А еще куда? Советы щедро сыпались от друзей и родни. Я не могла отключить телефон. Он моя связь с миром, врачами и теми, кто давал настоящую поддержку.

Знаете, какая она? Ну настоящая? Она деликатная. Ненавязчивая. Она нежная и обволакивающая. Она убаюкивающая. Она состоит из фраз «Молюсь за вас», «Ты все делаешь правильно», «Если что надо — только скажи», «Родная, я рядом. Я с тобой. Вот моя рука», «Думай о хорошем», «Давай продумаем план действий, хочешь?»



Очень важно слышать яблоки. И оценивать свои апельсины. Если среди них нет яблок, то лучше не надо. Ну правда. Вы не поможете, а просто отнимете щепотку нервов. Крошечную. Но если ее помножить на то количество людей, которые тоже протянут свой цитрус, то получается много. Прям много.

Человек, которому плохо, чаще всего в состоянии сформулировать, что он хочет. Потому что он мобилизован выживать и четко понимает, что ему мешает. И, поверьте, он не кокетничает. Если он просит не беспокоить — не беспокойте. Если захочет поговорить — поговорите. Если он хочет помолчать — помолчите.



У меня есть подруга. Она далеко, в другой стране, и не может мне помочь. Но она звонит, чтобы... помолчать мне в трубку. И это молчание ценнее слов. Оно пахнет яблоками. Своим молчанием она говорит мне так много нужного, гладкого, обнадеживающего, что я плачу в трубку слезами облегчения.



Пожалуйста, заклинаю вас: если любите, если реально хотите кому-то помочь, то просто СЛУШАЙТЕ его. И найдите ему яблоки.