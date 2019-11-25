Я уверена, мы самое нравственное из поколений, когда-либо населявших эту планету, кто бы что ни говорил

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Я, Одоната Ветер, конечно, осознаю, что в последнее время у меня голова забита благоглупостями, а мозг все больше напоминает розовый мармелад, но вот что-то чем дальше думаю, тем меньше понимаю: а почему пессимизм и печальное лицо у нас всегда ассоциируются с неким интеллектуальным превосходством, а оптимистичный взгляд на мир якобы присущ исключительно дуракам разной степени опасности? Ведь чисто из научных данных все как раз наоборот.



«Ах, боже мой, мы вырубаем леса, нам всем трындец!» Ну да. А ничего, что мы впервые за всю историю человечества вообще задумались о том, что наша деятельность как-то влияет на окружающее пространство, и начали что-то по этому поводу делать? Потихоньку сортировать мусор, избавляться от свалок, охранять заповедники и отдельные виды. Да, получается пока плохо, но мы это делаем последнюю пару десятков лет, а до этого такой проблемы вообще не было тысячелетиями.

«Падение нравов и новый Вавилон! Мы все погрязли в мерзости, цинизме и жестокости!» Никогда такого не было, и вот опять. А значит, этнические чистки на протяжении всей истории человечества - это нормально. Рабство, насилие, войны и массовые казни как ежедневная декорация – это тоже окей. А вот попу голую по телевизору показать – это уже перебор. За это уже Всевышний покарает и потоп, лягушки с неба, саранча, "мене, мене, текел, упарсин".



Мы впервые научились ценить человеческую жизнь. Впервые начали говорить о том, что «человеческая» не значит «мужская», «белая», «высокого сословия». Мы научились видеть людей в азиатах, евреях, неграх и женщинах. Для нас смерть – трагедия, а не повседневность. Убийство – страшное преступление, а не хобби.



Нам вдруг стало важно, что чувствуют другие люди. Нам больше не нравится выдавать замуж насильно, ограничивать в правах по факту рождения и бить по морде только потому, что она жидовская, например. Мы самое нравственное из поколений, когда-либо населявших эту грешную планету.

Да, у нас не все получается. Да мы лажаем, и крупно. Но, если 15 тысяч лет считать женщин чем-то средним между домашним животным и неодушевленным предметом, а потом вдруг решить строить равноправный мир, ясно, что за 20 лет не получится. То же с любыми нравственными революциями, свалившимися на наши головы за последние лет 200.



Но мы пытаемся. Горячо осуждаем тех, кто не хочет прыгать в этот паровоз и пытается остаться в своем законсервированном средневековье. Мы действительно всем человечеством как-то решили, что свобода, образование, равенство, человеческое достоинство и жизнь в целом — это важно. И неровно, с ошибками, спотыкаясь, но делаем это. Это говорит о нас как о виде очень и очень многое.



Но почему-то приличным в интеллектуальных сообществах считается мнение о том, что человек есть худшее из животных, цивилизация — страшнейшая ошибка природы. Да сходите вы к черту!



Мы придумали пенициллин, космические корабли и лечить слабых, вместо того чтобы их убивать. Мы преобразуем мир и делаем его лучше, а когда ошибаемся, исправляем свои ошибки. Если вы мне ткнете в Припять и то мифическое мусорное пятно в океане, то я вам ткну в Стокгольм, Осло, Лондон и все остальные суперкомфортные и по волшебству выполняющие любые желания человека города, на месте которых до этого не было НИЧЕГО.

Да, мы налажали с экологией, когда творили кучу дряни, не зная о последствиях. Но вся история человечества говорит о том, что мы исправляем ошибки, когда осознаем их, и становимся экспоненциально умнее с каждым поколением. Мы придумаем какой-нибудь пылесос для пластика в океане и холодильник для атмосферы. Заштопаем эту несчастную озоновую дыру и посадим фиалки в Сахаре. Потому что это то, что мы делаем. Мы стремимся к максимальному комфорту. Просто 300 лет назад это значило добывать уголь и строить теплые дома; сейчас это значит очистить воздух и придумать быстрые тачки на батарейках.



Мы справились с первой задачей. Чего это мы не справимся со второй?



Мы расшифровали геном и сфотографировали черную дыру. Разрешили геям жить, а женщинам получать образование. Умеем делать ЭКО и пинговать марсоход. Почему же нам так нравится смаковать мысль о собственной интеллектуальной и этической нищете? Все эти футурофобные высказывания — от «Черного зеркала» до выживших из ума стариков в правительствах — для меня звучат как причитания уличных сумасшедших, которые ходят в тряпье и вещают о грядущем апокалипсисе.



Сорри, гайз. Не будет апокалипсиса. Судя по всему, дальше будет только лучше. Смиритесь.

P. S. Моя новая максима: «Хочешь быть умным — будь оптимистом».