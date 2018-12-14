Если бы за отрицательный опыт давали награды, я бы стала мастером спорта. 10 неудачных свиданий из личного опыта

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Если бы за отрицательный опыт давали награды, я бы стала мастером спорта. Упасть в люк? Запросто. Попасть в ДТП, стоя на парковке супермаркета? Это я могу. Но пост не об этом, а о том, как мне суженого искали. Почему искали? Да потому что главной в организации моей личной жизни выступала моя лучшая подруга, которая буквально пинала меня под зад на очередное свидание, а после отпаивала кофейком с печеньками, попутно отбивая фейспалмы в унисон со мной.

Для AdMe.ru я выбрала 10 самых эпичных свиданий, о некоторых из которых до сих пор вспоминаю со смесью смеха и ужаса.

С чего все началось

Что я из себя представляю? Лина Котова, существо женского пола, на тот момент — 26 лет от роду, без опыта брака, без детей. По образованию — медик, по профессии — менеджер по кадрам / ассистент директора. Из вредных привычек — красочные татуировки, неистовая лень, залипание в игры до 4 утра.

Кого же мы с моей верной соратницей искали? Путем нехитрых вычислений возник примерно такой образ: Киану Ривз на единороге — обнаженный! Нет, это слишком хорошо для правды, так что будем реалистами. Итак, мужчина 25–50 лет, холостой или в разводе, желательно без детей, технарь, курильщик, с татуировками или нейтрально к ним относящийся, с личным жильем (даже если это съемный хлев), образованный, без судимостей, более или менее начитанный, в идеале — тоже геймер, кофеман и сладкоежка. Возраст, доход и внешность абсолютно не играли роли. Хотелось найти человека, с которым не будет скучно скитаться по замкам, играть в «Героев», изредка выбираться на рок-концерты, бродить по кофейням.

Одновременно было создано 3 анкеты на сайтах знакомств. Отдельно была куплена вторая симка, на нее установлен новый вайбер, чтоб не светить личным номером и отключать симку во время работы. Итак, поехали.

1. До чего же бывают люди до чужого добра жадные!

Судя по анкете с фото, сам себе крутой бизнесмен. Ненавижу этот типаж, но чем черти не шутят. И они подшутили, не упустили шанса, гады рогатые, но об этом я узнала уже на свидании.

Встречу я назначила в кофейне. Парень опоздал на 15 минут, что меня лично не смутило. Сижу, пью себе горячий шоколад с пироженкой, смотрю мультяшку про счастливых друзей на YouTube — и вот он! С ходу плюхается на стул напротив, буквально из рук вырывает телефон и кидает на стол экраном вниз. Я начинаю закипать. Тот самый момент, когда с первого впечатления хочется послать человека на... курсы хорошего тона. В течение 40 минут он просто не затыкается, рассказывая о том, насколько он крут, с какими людьми знаком, какую крутую тачку собирается себе покупать. В голове только одна мысль: «Беги, котик, беги!» Прошу у официанта счет. Еще минут 5 неистово восхищаюсь его крутостью, мой сарказм этот человек, увы, абсолютно не улавливает. После, выхватив счет, мой визави с возмущением заявляет: «Вот это ты жрешь!» И тут меня накрыло, ибо за себя всегда плачу сама, принцип такой, никто никому ничего не должен, уж тем более на первых свиданиях. Молча кладу деньги за свой скромный ужин, с чаевыми, и просто ухожу. В спину мне летит: «Ну и проваливай!» Могу поспорить на ватрушку, что после моего ухода он забрал мою сдачу.

2. Все вы, женщины, одинаковые, особенно ты!

Ничто не предвещало беды: грамотность в переписке, предварительный созвон за час до свидания, приятный голос. Я уже было начала возлагать надежды на эту встречу. И очень зря. За 3 часа общения я узнала о его бывшей жене буквально все, начиная с ее классной груди и заканчивая тем, какая она бессовестная, что выгнала его из ИХ квартиры (которую подарили на свадьбу ее родители). Для чего я там сидела и слушала эти «восхитительные» истории? Очень трудно уйти по-английски, когда тебя буквально держат за руку. За этот вечер я услышала много советов, что и как должна делать «нормальная баба»: сидеть дома, растить уйму детей, во всем слушать мужа, терпеть его похождения, ибо «организм у нас такой, требует». Моим неожиданным спасением стала фраза о том, что до деторождения я пока не созрела, и... полились коричневые реки. Все мы одинаковые, лишь о шмотках и думаем, лишь бы себя получше пристроить, а детей варить и борщи рожать кто будет?! Страна вымирает, некому богатырей от «нормальных мужиков» рожать. Еще никогда я не была так рада вернуться в пустую квартиру к коту.

3. Личный инструктор

Понимая, что я опаздываю уже на 10 минут, я набрала его номер, чтобы извиниться, в ответ на что мне радостно заявили: «Да ничего, я пока в аптеку сгоняю... Ну, сама знаешь зачем». Это был звоночек — нет, я бы сказала колокол. Ну, может, юмор такой у человека, пыталась я себя утешить. И вот она встреча. Мы встретились на бульваре, прекрасный теплый вечер, вдалеке уличные музыканты весьма недурно играли джазовые вариации, настроение было романтичное, но, увы, весьма недолго. Отбиваясь неловкими шутками от десятков вопросов слишком личного характера, я выдержала 15 минут. Ровно столько понадобилось, чтобы буквально пробежать бульвар и дойти до парковки. На прощание состоялся такой диалог: — Так что, к тебе? — Ну я точно к себе, а ты уж не знаю. — Я понял, сегодня ничего не будет? — У меня точно нет, а тебе я запретить не могу. Сажусь в машину и понимаю, что он ломится на пассажирское сиденье. Инстинкты сработали молниеносно: за 3 секунды я заблокировала двери, застегнула ремень и рванула оттуда. Я понимаю, он же, бедненький, все, что нужно, купил, время потратил, а я не хочу с таким хорошим парнем ночевать после 15 минут знакомства.

4. Быдло в первозданном виде

Он опоздал почти на час, периодически названивая мне на телефон с одним и тем же вопросом: «Ты где?» Потерялся, бедолага, даже после моего скрина с карты города с моим точным местоположением. Мысленно я придумывала уже десятую рифму к вопросу «ты где?», но в конечном итоге кое-как мы нашли друг друга в малюсеньком сквере. После было принято решение поехать поужинать. Звоночек первый — он оставил машину на автобусной остановке. Звоночек второй — окурок в окно, в сторону пешеходов. Звоночек третий — подрезал на повороте «жигуленок» со словами: «Че он прется на своем корыте?» Колокол — после получаса неловкого общения он заявил: «Зачем тебе эти суши, поехали ко мне, у меня коньячок и балык, хата свободна, гульнем. Сейчас в магазин заедем, возьмешь себе шо-то, шо ты там пьешь?» Под предлогом «окей, заедем» я не придумала ничего лучше, чем быстро затеряться среди стеллажей в огромном магазине и шустренько свалить. Ужинала я в тот вечер с котом, он точно был не против суши.

5. Самое короткое свидание в моей жизни

Вечер. Договорились встретиться в парке, прихожу вовремя, набираю СМС: «Я на месте». Откуда-то сзади слышится звук клаксона, оборачиваюсь, подъезжает машина, опускается стекло, оттуда злой мужик орет: «Резче давай!» — и кивает на пассажирское сиденье. На задних сидениях — еще 2 каких-то мужика такого же недоброго вида. Помните, я говорила о звоночках? Это был гонг. Из тех случаев, когда нутро кричит тебе: «Беги, лесное чудище, беги!» Нет, я не убежала, не ответила дерзкой колкостью, просто промямлила что-то в ответ и поспешила скрыться в потоке людей. Мерзкое сосущее ощущение в желудке не покидало меня до самого дома. Может, я просто фантазерша-паникерша, но что-то мне подсказывает, что не стоит садиться в машину к 3 злым дядям, один из которых вместо «привет, я такой-то» приказным тоном зовет в машину.

6. Сын маминой подруги

Нет, наши родители не были друзьями, в тот вечер мы увиделись впервые. Это был обычный парень в обычном идеальном костюме, идеально выглаженной рубашке, с идеальным маникюром, бархатным голосом, идеальной укладкой и белоснежными зубами. Буквально все в нем вопило об успешности и силе. Понравился ли он мне? Нет, от него будто веяло холодом. И все было не так плохо — ровно до того момента, пока он не начал гонять мальчишку-официанта. Стаканы были недостаточно чистыми (капелька воды на бокале для сока), фреш был кислым, заправка в салате — неправильной, вилки недостаточно сверкали. На все мои попытки сгладить углы и отшутиться меня начинали сканировать ледяным взглядом, выискивая, видимо, все недостатки моей скромной кошачьей персоны. Мне в эти моменты хотелось мимикрировать под мебель, но она, по экспертному мнению моего собеседника, тоже была фу, поэтому пришлось прятаться за меню и прикидываться фикусом. Ближе к десерту, когда мы обсудили все недостатки всего на свете, мой идеальный спутник принялся уже вслух излагать свои мысли обо мне. Не люблю высокомерных людей — от слова «совсем». У вас бывало ощущение, что вы немного отключаетесь от разговора, а у себя в мыслях в этот момент находитесь очень далеко? Вот у меня оно было. На второе свидание я не пошла: оставим «идеальных мужчин» безупречным женщинам.

7. Я сделаю из тебя куколку

Кто из нас может адекватно оценить свою внешность? Вот лично я себе не нравлюсь и по своим личным ощущениям по шкале от Джоли до свинки Пэппы нахожусь где-то поближе к Пэппе. Нет, у меня нет 40 кг лишнего веса, бородавки на носу, вставного глаза и — о чудо! — я даже не всегда пугаюсь своего отражения в зеркале. Но после этого свидания моя самооценка упала к ядру Земли. Он был безграмотен до исступления, но хорош собой, крайне активен в плане переписки и очень торопил со встречей. На встречу в «Шоколадницу» он пришел в спортивном костюме. В ноябре. Первым делом снял курточку: смотри, женщина, смотри на мои мышцы, видишь, какие они у меня мощные? Ну хочется человеку похвастаться, мне не жалко, он же старался, качал мышцы, когда там грамматике учиться, кому оно нужно? Альфы запятые не ставят. Часа 2 я слушала о тренировках, которые мне стоит опробовать, подсчете калорий, режимах и жимах. Все мои робкие попытки перевести тему на что-то кроме спорта и ЗОЖ упирались в бетонную стену. Он не читал книг, ни разу не был в театре, не смотрел фильмы, слушал только музыку для тренировок. Я пыталась уйти красиво, вежливо попрощаться, но он навязался меня провожать. И тут я сделала нечто ужасное, что недостойно настоящей женщины... Да, после вечера в душном зале, после трехчасового ликбеза о ЗОЖ, после стольких полезных советов о здоровье — о ужас! — я закурила. Напомню: во всех моих анкетах было указано, что я курю, я не стесняюсь этого и именно поэтому искала курящего парня, чтоб не было неловких моментов. Сигарету у меня из рук он буквально выбил: «При мне ты это употреблять не будешь!» Бинго. «Конечно не буду, — подумалось мне. — При тебе — больше никогда. Без тебя? Да сколько угодно!» Я медленно брела домой под его рассказы, как он сделает из меня человека, поможет мне прийти в форму, о том, как хорошо мне будет блондинкой и как лучше сменить гардероб. В какой-то момент у меня кончилась бадья терпения. На мой простой вопрос: «Почему ты не ищешь спортивную активную девушку без вредных привычек, сразу такую, которая тебе нужна, а позвал на свидание меня?» — он ответил что-то невнятное. Из всей тирады я вычленила только: «Человека из тебя сделаю, а не вот это вот! Будешь куколкой». Куколкой мне быть не хотелось никогда, а человеком становиться желание пропало, так и не возникнув толком. Что поделать? Останусь «вот этим вот», заведу много-много котиков и буду жить дальше гусеничкой.

8. Свидание, которого не было

Мы договаривались о встрече раз 10, и каждый раз что-то шло не так. Сначала заболела я, потом у него были проблемы с машиной, потом я уезжала в командировку, потом у него был переезд, потом еще и еще... Мне нравился его стиль общения: легкий, с черным-пречерным юмором, с интересными моментами из обыденной жизни... Один недостаток: мы ни разу так и не смогли встретиться. Мужчина-призрак, который живет со мной в одном городе, ходит в те же места, слушает ту же музыку. Вот только живет в какой-то параллели, и наши миры никак не сойдутся. Где-то месяца через 2 такой канители мы решили, что, видимо, не судьба. И просто решили переписываться. А потом у него появилась девушка, и с легкой грустью в сердце я его отпустила. Пускай остается образом — без имени, лица и голоса. На встрече я больше не настаивала. А стоило бы...

9. Женатый

В этом парне все кричало о том, что он в браке. Помятый вид, неуверенная походка, он постоянно озирался по сторонам по пути в кафе, будто опасаясь встретить знакомых. Мои подозрения подтвердились, когда в зале он снял перчатки. На пальце красовался характерный след от обручального кольца. На прямой вопрос он ответил: «Я в разводе». Врать он не умел. Ни мне, ни жене. Через час после знакомства мне стало нереально скучно, мои шутки уходили в пустоту, он не выпускал из рук телефон, следил за временем. А на следующий день мне позвонила его жена. Нет, тут не будет рассказов о неадекватной женщине, которая угрожала мне, это был обычный разговор, она спросила меня, откуда я знаю ее мужа и со мной ли он вчера встречался. Я рассказала все как есть, не было ни желания врать, ни смысла пытаться покрывать чужую неверность. Человек я щедрый, но дарить незнакомым женщинам рога — не мое. Честно? Мне стало очень жаль ее, эту бедную женщину с уставшим и тихим голосом.

10. Свидание-собеседование

По долгу службы мне часто приходилось проводить интервью с соискателями, я знала, что тут нужно поймать тонкую грань между деликатностью и трудовой этикой. Но моему собеседнику деликатность не была присуща изначально. «А готовить умеешь? Животных любишь? А сколько ты зарабатываешь? Квартира своя есть? А машина какая? Кто родители? Почему расстались с прошлым парнем?» Общение в таком стиле мне надоело после третьего вопроса подряд, а что делать, когда избежать неприятного разговора нельзя? Прикинься фикусом. Поэтому дальше наш диалог выглядел примерно так: — Где работаешь? — На работе! — Каким был твой бывший парень? — Когда я уходила, он был еще жив, честно! — Фильмы какие смотришь? — Хорошие, плохие стараюсь не смотреть.

Этот театр одного идиота длился почти час, причем идиотом была я. Все мои глупые попытки отшутиться воспринимались всерьез, этот парень даже бровью не повел на мое ну совсем уж неадекватное поведение, ему будто было наплевать на ту чушь, которую я несу, он просто кивал и повторял: «Понял». К концу ужина у меня началась буквально истерика, потому что сдерживаться, чтобы не рассмеяться вслух, стало крайне тяжело. Что удивительно, на следующих выходных он снова предложил встретиться, видимо, пополнил список своих вопросов, но у меня был козырь в рукаве в виде отличной отмазки: «Я бы с радостью, но меня ждет очень серьезная операция по удалению мозжечка, даже не знаю, когда после нее смогу снова выходить на улицу». Я думала, он пошлет меня, обидится, назовет шизоидом, но в ответ было только строгое: «Выздоравливай. До связи». Если каким-то образом ты сейчас читаешь это, парень Валерий в синем пиджаке, напиши, как всю эту ситуацию видел ты, честно, мне было бы очень интересно, как этот цирк выглядел со стороны.

Долгожданный бонус: «Твои волосы такие красивые. Похожи на большую черную медузу»

Запутавшись в веренице бесконечных свиданий, нытье подруге, кризисе самооценки и полных провалах на всех фронтах, морально приняв позу коматозника, я ушла в работу. Отчеты, встречи, звонки, открытие нового филиала, найм огромного количества сотрудников: я буквально засыпала на ходу. К тому времени я отключила злополучную симку, забыла и думать о своих поисках и окончательно опустила лапки. Настроения в тот вечер у меня не было никакого. Я опоздала, потому что совсем не готовилась к свиданию, да и вспомнила о нем, только выходя из душа. «Надо, в последний раз, мы же уже договорились: потерпим часок — и домой, к сериалам», — уговаривала я себя вытащить свою уставшую тушку на мороз. Нужно было поставить точку, выползти на затянувшееся свидание, которое срывалось так много раз. Призрак идеального незнакомца должен был обрести плоть, мне было ну очень любопытно в реальности увидеть человека, с которым я висела в чатике до утра не одну ночь. Мокрые волосы были упрятаны в уродскую безразмерную шапку, растекшийся макияж наспех растерт мокрым полотенцем, сапоги я застегивала уже на ходу. Я ожидала чего угодно, мне было уже все равно.

Одинокая темная фигура в пустом скверике. Точно он. Подойдя ближе, я поняла, что он головы на полторы (а может, и на две) меня выше, а вести диалог с ноздрями как-то глупо. Зрительного контакта мне!

Латте, сладости, парень выглядит растерянным, в глазах что-то похожее на легкий испуг. Что? Не ожидал? А вот она я, мокрый головастик с потеками туши на двухнедельных синяках под глазами (коварный недосып, что ты со мной сделал?!). Не нравлюсь? Ну понятное дело, не нравлюсь, ну и ладно, не в первый раз, мне не привыкать, а вот мой кот считает меня красивой! Парень просит меня снять шапку и хочет увидеть мои волосы? Чего? Ну ладно... Стягиваю с головы этот комок мокрой шерсти, влажные пряди падают на плечи. Мокрый кот, венец творения. — Твои волосы такие красивые. Похожи на большую черную медузу. Так-так-так... Вон какой тощий, глаза блестят нездорово. А что? Нервничал, пришел, начинает нести полную чушь, ну и ладно, я подыграю, мне не жалко. Почему-то мне стало очень легко и весело, напряжение сошло, какая разница, все равно вечер уже потерян. Я смеялась, корчила рожи, рассказывала о своих фейлах на работе. Постепенно темы становились серьезнее, оказалось, что он инженер (дзынь), играет в рок-группе на досуге (дзынь), ни разу не был женат и не готов к детям (дзынь)... Звоночки звенели в тот вечер часто. Но хорошие звоночки, совпадение за совпадением, прямо как по заказу. Мы проговорили всю ночь, без флирта, без попыток казаться лучше, чем есть на самом деле, с порядочной долей цинизма и шуток за гранью фола. Нет, не было искры \ бури \ безумия \ бабочек в животе. Мне просто было комфортно и уютно с этим тощим, скуластым и нескладным парнем. Утром мы позавтракали и разбрелись по работам. Почему-то мне казалось, что он мне не перезвонит. Ну и что? Какая разница, если все мои свидания кончались ничем? Он и не перезвонил. Просто заехал за мной после работы — и выходные мы провели уже вместе. Впоследствии до меня дошло, чем он мне так нравился... Мой номер 8, мы были знакомы все эти месяцы, постоянно общались, но я ни разу так и не смогла вытянуть его в реальность, но тут он сам проявил настойчивость — и... призрак обрел плоть. — Дим, слушай, а ты тогда чего таким был? Ну, на нашем первом свидании? — Каким? — Ты говорил странные вещи и выглядел совсем ненормальным. — А я не знал что говорить, нес просто всякий бред, чтоб не молчать. Я не умею себя вести с женщинами. — Повезло тебе, что я не женщина, я кот.