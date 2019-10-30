Если бы меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту, я бы ответила: теткой

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Дарья Голощапова воспитывает сына Севу и ведет блог «Записки фемины», где публикует рассказы, заметки и делится с читателями своими наблюдениями о жизни. Ее текст о советских тетках мгновенно стал вирусным и разлетелся по сети.

Мы в AdMe.ru с удовольствием прочитали рассказ Дарьи и поняли, что этот мир держится на хрупких женских плечах.

Часто вижу, как женщин из стран СНГ ругают. Вот они на фоне европеек толстые, неухоженные, нестильно одеваются. «Запущенные». Это же касается и тех, кто любит принарядиться: о боже, эти начесы, эти советские украшения — прошлый век. Особенно любят вывалить фото таких женщин на пляже. Тела, не знающие фитнеса, оскорбляют взор фитоняш и фитоняхов. И всегда от этого больно.

Как-то раз я ехала с дачи с маленьким ребенком в электричке. Севе тогда было 2 года, он не слезал с рук и орал нон-стоп. Я ехала одна, так как муж был в командировке. Я болела гриппом, сидела с температурой и даже сходить в туалет не могла. Потому что ребенок. И вдруг заходит она — женщина в леопардовых лосинах, шлепанцах и футболке со стразами. В дутых золотых кольцах. С грудью-ледоколом, громким голосом, золотым зубом. И не было человека прекраснее.

Она плюхнулась напротив меня. И через 5 минут Сева уже сидел на ней, а она ворковала: «Ууу, какой бутуз, ну-ка слезь с бедной мамочки, смотри, какая она худая. Будешь „Холлс“? Он от кашля хорошо идет!» Она играла с ним в ку-ку, ладушки, поймай руку, «сорока-ворона кашу варила» и т. п. Пела песенки, громоподобно хохотала. Говорила: «Люблю, когда с детьми едут, а то без детей скучно. Мои внуки далеко сейчас, через месяц к ним поеду». Сева на прощание расцеловал ее всю. Однажды я шла по деревенскому рынку с коляской, вся груженая фруктами. И тут у коляски отлетело колесо. И начался ливень, горный такой, со шквалистым ветром. Две женщины — черные от южного солнца и пыли, но с яркими помадами — подхватили коляску с двух сторон, а третья, продавщица, кинула дождевик и детские носочки: «Не надо денег, скорее прикройте младенчика и носочки обязательно!»