«Ее появление мужчины не видят, а чувствуют». Монолог Михаила Жванецкого о красивой женщине
Михаил Жванецкий — российский писатель-сатирик, чьи работы попадают в самую точку. Он пишет так, что невозможно сдерживать хохот или не задуматься о вечном, посмотрев на мир с новой стороны. Ведь все, о чем он пишет, непосредственно касается нашей жизни, и в его изящном слоге скрывается глубокий смысл.
Мы в AdMe.ru давно знакомы с тонким юмором и острой сатирой Михаила Жванецкого и уверены, что монолог о красивой женщине будет интересен всем без исключения.
В мире, по-моему, ничего нет лучше красивой женщины. Лучше красивой женщины только красивая мысль. Они обе трудно приходят, но обе возникают целиком и сразу. И все-таки красивая женщина — это больше, чем внешность. Это и тепло, и ум изнутри. Это свечение. Это проступание сквозь одежду. Мужчина сквозь одежду не проступает.
Я всегда изумлялся их способности любить умных. Ну нет, не любить, а привязываться. В общем, красивая женщина так же редка, как умный мужчина, — нужны списки, вольеры, может быть, даже искусственное разведение.
Красивая женщина лучше своей внешности.
Глубже своего содержания.
И выше всей этой компании.
Ее появление мужчины не видят, а чувствуют.
Некоторые впадают в молчание.
Кто-то вдруг становится остроумным.
Большинство, вынув авторучки, предлагают помощь в работе и учебе.
Даже врачи декламируют что-то забытое.
У некоторых освежается память. Кто-то садится к роялю.
Неожиданно — «Брызги шампанского» с полным текстом.
Сосед волокет диапроектор, жена с присвистом сзади: «С ума сошел!..»
И наконец, самый главный посылает своего помощника: «Тут должна быть распродажа... Если есть проблемы... по этому телефону лучше не звонить, а по этому всегда...»
«Мы спонсоры конкурсов красоты.
Если есть проблемы, у нас влияние. Я член жюри.
Тем более если вас это интересует...»
"Мы, извините, снимаем фильм...
Мне сдается, вы не без способностей.
Не хотите ли на фотопробы... в любое время... я как раз режиссер... Нет... не самый он, но я его самый непосредственный помощник.
Говоря откровенно, он уже... Так что милости просим —
Я еще хотел... Извините... Может, вам чего-то налить?..
Молодой человек, я же разговариваю...
Дама попросила меня... Нет, позвольте...
Вы так не запомните... 28... Нет... 28 предыдущая...
Молодой человек, позвольте подойти, дама сама просила...
Нет-нет, 413-й не мой... А 28, предыдущая... там 22...
Ну, хорошо..."
У нее один недостаток — ею нельзя наслаждаться одному.
У нее одно достоинство — она не бывает счастливой.
Красивая женщина — достояние нации.
Их списки и телефоны хранятся в специальных отделах ЦРУ, КГБ, Интелиджент.
Красивая женщина разъединяет мужчин и сплачивает женщин.
Она творит историю и меняет ход войны.
Она, она, она...
Она, оказывается, еще и поет на некотором расстоянии при ближайшем рассмотрении.
И неожиданно что-то вкусно взболтнет в кастрюльке в фартучке, который так обнимает ее своими ленточками, что каждый мужчина на его бы месте висел бы, свесив голову, обжигая спину горячими брызгами, и молчал, принимая на себя все пятна и удары...
Красивая женщина пройдет по столам, не опрокинув бокалы, и опустит взгляд, под который ты ляжешь.
У нее нет хозяина, но есть поклонники.
— А что делать некрасивым? Повеситься? — спросила меня какая-то студентка и посмотрела с такой ненавистью, что мы не расстаемся до сих пор.
Фото на превью The Dressmaker / Film Art Media