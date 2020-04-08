«Ее появление мужчины не видят, а чувствуют». Монолог Михаила Жванецкого о красивой женщине

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Михаил Жванецкий — российский писатель-сатирик, чьи работы попадают в самую точку. Он пишет так, что невозможно сдерживать хохот или не задуматься о вечном, посмотрев на мир с новой стороны. Ведь все, о чем он пишет, непосредственно касается нашей жизни, и в его изящном слоге скрывается глубокий смысл.

Мы в AdMe.ru давно знакомы с тонким юмором и острой сатирой Михаила Жванецкого и уверены, что монолог о красивой женщине будет интересен всем без исключения.

В мире, по-моему, ничего нет лучше красивой женщины. Лучше красивой женщины только красивая мысль. Они обе трудно приходят, но обе возникают целиком и сразу. И все-таки красивая женщина — это больше, чем внешность. Это и тепло, и ум изнутри. Это свечение. Это проступание сквозь одежду. Мужчина сквозь одежду не проступает.

Я всегда изумлялся их способности любить умных. Ну нет, не любить, а привязываться. В общем, красивая женщина так же редка, как умный мужчина, — нужны списки, вольеры, может быть, даже искусственное разведение.

Красивая женщина лучше своей внешности.

Глубже своего содержания.

И выше всей этой компании.

Ее появление мужчины не видят, а чувствуют.

Некоторые впадают в молчание.

Кто-то вдруг становится остроумным.

Большинство, вынув авторучки, предлагают помощь в работе и учебе.

Даже врачи декламируют что-то забытое.

У некоторых освежается память. Кто-то садится к роялю.

Неожиданно — «Брызги шампанского» с полным текстом.

Сосед волокет диапроектор, жена с присвистом сзади: «С ума сошел!..»

И наконец, самый главный посылает своего помощника: «Тут должна быть распродажа... Если есть проблемы... по этому телефону лучше не звонить, а по этому всегда...»

«Мы спонсоры конкурсов красоты.

Если есть проблемы, у нас влияние. Я член жюри.

Тем более если вас это интересует...»

"Мы, извините, снимаем фильм...

Мне сдается, вы не без способностей.

Не хотите ли на фотопробы... в любое время... я как раз режиссер... Нет... не самый он, но я его самый непосредственный помощник.

Говоря откровенно, он уже... Так что милости просим — 233-28-22. Грех скрывать такую красоту. 233-28-22...

Я еще хотел... Извините... Может, вам чего-то налить?..

Молодой человек, я же разговариваю...

Дама попросила меня... Нет, позвольте... 233-28-22...

Вы так не запомните... 28... Нет... 28 предыдущая...

Молодой человек, позвольте подойти, дама сама просила...

Нет-нет, 413-й не мой... А 28, предыдущая... там 22...

Ну, хорошо..."

У нее один недостаток — ею нельзя наслаждаться одному.

У нее одно достоинство — она не бывает счастливой.

Красивая женщина — достояние нации.

Их списки и телефоны хранятся в специальных отделах ЦРУ, КГБ, Интелиджент.

Красивая женщина разъединяет мужчин и сплачивает женщин.

Она творит историю и меняет ход войны.

Она, она, она...

Она, оказывается, еще и поет на некотором расстоянии при ближайшем рассмотрении.

И неожиданно что-то вкусно взболтнет в кастрюльке в фартучке, который так обнимает ее своими ленточками, что каждый мужчина на его бы месте висел бы, свесив голову, обжигая спину горячими брызгами, и молчал, принимая на себя все пятна и удары...

Красивая женщина пройдет по столам, не опрокинув бокалы, и опустит взгляд, под который ты ляжешь.

У нее нет хозяина, но есть поклонники.

— А что делать некрасивым? Повеситься? — спросила меня какая-то студентка и посмотрела с такой ненавистью, что мы не расстаемся до сих пор.

Фото на превью The Dressmaker / Film Art Media

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