Два опытных врача рассказали, как работает наш иммунитет и почему его не нужно укреплять

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Повсюду нас призывают укреплять свой иммунитет: пить витамины, есть йогурты, заниматься спортом и высыпаться. Кажется, что медицина шагнула еще дальше в необычных советах: одни врачи рекомендуют заменить лекарства от больного горла обычным мороженым, другие советуют чаще пользоваться антибактериальными кремами для лица, а третьи сажают на диету, чтобы сделать иммунную систему сильнее. Так что из этого действительно полезно, а где настоящее надувательство?

AdMe.ru поговорил с врачами-иммунологами о том, что действительно полезно для нашего иммунитета и как перестать мешать организму работать нормально.

Кто такой врач-иммунолог?

Иммунология не так давно стала отдельным разделом медицины. Врачи, которые специализируются в этой области, — аллергологи-иммунологи. Они занимаются диагностикой, лечением и профилактикой состояний, которые вызваны нарушениями в работе иммунной системы, и аллергическими реакциями. В нашей беседе участвуют 2 врача: Ася Кудрявцева — врач — аллерголог-иммунолог высшей категории, профессор кафедры детских болезней 1-го МГМУ им И. М. Сеченова (Сеченовского университета), доктор медицинских наук.

Евгения Назарова — врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением госпитализации ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России.

Стоит ли носить маску, чтобы не заразиться чем-то от других?

Ася Кудрявцева: Медицинская маска — это дополнительный барьер, спасающий организм от вирусов или аллергенов. Сразу после использования ее нужно выбрасывать, как обычный мусор, а не прятать в сумочку или карман «на будущее». В некоторых ситуациях она способна даже стать атрибутом моды: в Японии ее носят, закрывая невыспавшееся или ненакрашенное лицо. Евгения Назарова: Маски рекомендуется носить зараженным людям, чтобы защищать окружающих от своих микробов, так как частицы слизи разлетаются на несколько метров при кашле и чихании. Больному респираторными инфекциями следует менять маску минимум раз в 2 часа, а если та промокла, то немедленно снимать.

При быстром метаболизме человек быстрее выздоравливает и легче справляется с похмельем?

Ася Кудрявцева: Похмелье правда быстрее проходит у людей с быстрым метаболизмом. Но иммунная система живет по несколько другим законам. Здесь важен не метаболизм, а способность быстро добираться до очага воспаления, где оказался микроб или вирус. В некоторых случаях иммунный ответ замедляется и защита полноценно не срабатывает, например из-за хронических заболеваний легких у курильщиков или снижения скорости кровотока у тучных людей. В итоге у человека развивается пневмония, рожистое воспаление кожи или грибковое поражение ногтей, с которыми сложно справиться.

Люди с III и IV группой крови реже болеют, потому что более адаптированы к современному миру?

Распространение групп крови в Европе.

Ася Кудрявцева: Существовала гипотеза о том, что географическое распределение людей той или иной группы крови связано с тем, как их предки пережили масштабные эпидемии прошлого. Так, люди с I группой крови чаще погибали от холеры и чумы, а носители II группы — от оспы. Выяснилось, что возбудители опасных инфекций по своему строению нередко похожи на антигены крови человека, определяющие ее группу. Поэтому иммунная система вовремя не реагировала на них, позволяя микробу разрушить организм. Например эпидемия чумы, бушевавшая в XIII веке в Гренландии не сохранила жителей с I группой крови, при этом в Австралии и Новой Зеландии, где этих эпидемий не было, таких жителей большинство. Натуральной оспой чаще болели люди со II и IV группами крови. А самой устойчивой оказалась I группа крови.

Мази на основе антибиотиков тоже опасны?

Ася Кудрявцева: Верно. Любые антибактериальные средства, будь то таблетка, инфузионный раствор, крем или мазь от прыщей [на основе антибиотика], могут привести к развитию устойчивости бактерий к этой группе препаратов. Где бы эта бактерия ни находилась: на коже, в легких или в мочевом пузыре, — будучи опасной и нечувствительной к антибиотикам, она способна погубить организм. Об этом важно помнить и не заниматься самолечением. Евгения Назарова: А еще чрезмерное и неоправданное использование любых антибактериальных препаратов может привести к нарушению нормальной микрофлоры на коже и слизистых, что плохо сказывается на первичной защите организма.

Мы чаще болеем, когда вентиляционная система в домах забивается?

Ася Кудрявцева: В 1977 году была описана «болезнь легионеров». Это заболевание связали с попаданием в легкие легионелл — бактерий, размножившихся в жидкости вентиляционной системы гостиницы, где остановилось 4 тыс. участников съезда Американского легиона. Тогда болезнь подтвердили у 221 человека, из которых 34 погибли. Больше таких случаев массового заболевания с гибелью людей не было. В жилом доме с централизованной вентиляционной системой такое не повторится. Кондиционеров тоже не стоит бояться: конечно, внутри при высокой влажности воздуха могут поселиться грибки и тогда с воздухом будут разноситься их споры. Но при регулярном обслуживании риск чем-либо заболеть сводится к нулю.

Евгения Назарова: В то же время вентиляционные системы и кондиционеры действительно могут оказывать влияние на дыхательную систему, являясь источником спор грибов, бактерий и пыли. Особенную опасность это представляет для людей с повышенной чувствительностью к данным видам аллергенов. Поэтому аллергикам дома желательно иметь очиститель воздуха и чаще проводить влажную уборку, а в летний период перед запуском кондиционера обязательно чистить его.

Нужно ли увлажнять воздух в квартире, как это делают жители Японии и Южной Кореи?

Евгения Назарова: Да, это особенно актуально в отопительный сезон. Для комфортного проживания влажность воздуха должна составлять 40–60 %. Если она ниже, это вызывает сухость кожных покровов и слизистых. Они становятся более проницаемы для аллергенов и возбудителей, которые в сухом воздухе находятся во взвешенном состоянии. За этим важно следить аллергикам и людям, страдающим дерматитом, потому что сухость воздуха увеличивает восприимчивость кожи и слизистых к домашним аллергенам. Ася Кудрявцева: Но слишком высокая влажность тоже опасна. Кожа в таких условиях будет действительно мягче, однако при этом увеличится риск появления в помещении грибков. Лучше просто нанести увлажняющий крем на кожу или по возможности сделать мягче воду, чем создать избыточно влажное помещение. Для здоровых легких важна не столько влажность воздуха, сколько его чистота и насыщенность кислородом.

Как отличить пищевую аллергию от пищевой непереносимости?

Евгения Назарова: Как правило, пищевая аллергия не дозозависимая. Достаточно маленького кусочка, чтобы развилась реакция, в отличие от непереносимости. Например, при аллергии возникают симптомы, если съесть один орешек, а при непереносимости — если за раз поглотить 200 г. Пищевая аллергия — действительно очень редкая ситуация (около 2,5 % от всех аллергических заболеваний), и, как правило, она начинается с раннего детства, а к 10–12 годам часто проходит. Ася Кудрявцева: В детском возрасте чаще всего речь идет об аллергии на белок коровьего молока, куриных яиц и глютена, во взрослом это арахис, орехи, рыба и морепродукты. Симптомы такой аллергии разнообразны и возникают очень быстро, практически сразу после употребления в пищу аллергена.

Пищевая аллергия может быть опасной, так как способна перерасти в анафилактический шок, который лечат только адреналином (больные всегда носят его с собой). Поэтому производители маркируют свою продукцию информацией о наличии опасных для кого-то аллергенов, а в западных странах специальные предупреждения есть в меню ресторанов. Пищевая непереносимость не опасна. Неприятные ощущения ограничиваются походом в туалет после чашки кофе или кружки молока, и ты здоров. Это как тот самый «синдром китайского ресторана», когда из-за непереносимости специи, глютамата натрия, человек ощущает головную боль, покраснение лица и тошноту, но через короткий промежуток времени все проходит без лечения. Важно понимать, что пищевую аллергию нужно подтверждать обследованием, которое назначает врач, а пищевая непереносимость не будет сопровождаться какими-либо отклонениями от нормы, потому что это не болезнь.

В Китае горячей кока-колой с имбирем лечат простуду, в США боль в горле снимают мороженым. Есть ли еще способы превратить перекус в лекарство?

Ася Кудрявцева: Холод как ответная реакция на раздражение рецепторов способствует приливу крови в зону глотки и миндалин. Мы, нетренированные льдом, после этого заболеваем ангинами, а вот американцы, наоборот, от нее таким образом спасаются. Имбирь тоже усиливает кровоток, но уже со стороны пищеварительной системы, улучшая пищеварение. Пишут о том, что имбирь содержит витамины C, B1, B2 и незаменимые аминокислоты, которые являются полезной добавкой для нашего внутреннего метаболизма. Известно, что лакрица содержит в себе глицирризин, способный спасать организм от вирусной и бактериальной инфекций. Если говорить о пророщенных семенах различных растений, то из них мы заберем растительные белки, незаменимые аминокислоты, которые помогут насытить наш организм полезными строительными веществами. Нередко мы употребляем добавки, которые никак на нас не влияют, однако, если мы поверим в их чудодейственные свойства, они принесут только пользу, но уже через хорошее настроение. Почему бы этим не воспользоваться?

Если заботиться о своем организме и не мешать работе иммунной системы, человек дольше останется молодым?

Это Ясмина Росси, ей 63 года.

Кудрявцева Ася: Само старение — это торможение метаболических процессов и потеря контроля со стороны иммунной системы. От природы мы владеем очень сильным, хорошо выстроенным, постоянно развивающимся иммунитетом. Он начинает нас защищать с первых минут жизни и не отступает до последнего нашего вздоха. Нередко мы мешаем ему работать вредными привычками, плохими условиями существования, стрессами. Назарова Евгения: Думаю, что ни для кого не секрет: если, при отсутствии хронических заболеваний, вести здоровый образ жизни, то, наравне со всеми системами, и иммунная система будет работать хорошо. Если все системы в организме работают хорошо и вы за собой следите, то и выглядеть вы будете молодо.

Бонус: Что помогает работе иммунной системы?

Евгения Назарова: Можно сказать, что если нет серьезных «поломок» в иммунной системе, то существует 7 простых правил, чтобы жить долго и не болеть: Вакцинация, регулярные диспансеризации и корректировка хронических заболеваний — иными словами, нужно следить за здоровьем. Высыпаться. Полноценно питаться. Отказаться от вредных привычек. Стараться много не нервничать (самая сложная задача в современном мире). Умеренно заниматься физическими нагрузками. Закаливаться. Ну и во время отдыха на море тоже многие болезни проходят!

Какой вопрос вы бы хотели задать врачу-иммунологу?