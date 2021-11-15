Душевный текст о том, почему быть мамой дочки — это квест, а мамой мальчика — диагноз

Взрослые дяди и тети, какие бы серьезные лица они ни делали и строгие костюмы ни носили, — это по-прежнему все те же мальчишки и девчонки. Но мамы-то всегда разглядят в них своих малышей, которым еще вчера завязывали шнурки и заплетали косички.

Специально для AdMe.ru Женя Борисова поделилась своими мыслями о том, чем отличается воспитание мальчиков от воспитания девочек.

Быть мамой девочки — это квест

Я родила Соню в 23 года и неожиданно для себя стала взрослой. Оказалось, что Софья — бедовая девчонка. Она ныряла в глубокий бассейн вниз головой, легко шла на карусели любой сложности. На детских площадках залезала туда, куда мне даже смотреть было страшно. В общем, моя стрессоустойчивость прокачивалась с каждым годом. Потом началось взросление: поход к школьному психологу из-за результатов тестирования, выявившего «лояльность к вредным привычкам» в 6-м классе! Важно было показать, насколько нужны тепло и любовь в семье. Научить ее не размениваться на мелочи и мелочных людей, не давать себя в обиду, но при этом дать понять, что она имеет право на собственные ошибки. Родители подростков, наверное, поймут. При этом Соня оставалась все тем же адекватным веселым ребенком, с которым можно договориться. Она отлично училась, занималась танцами и ходила в художку. К этим талантам добавлялся талант дружить и очаровывать мальчиков. Просто формировался характер, вместе с Сониным характером закалялась и я.

Вселенная мальчиков и девочек

Моя Соня в 2 года заговорила чисто, идеально, все знакомые обалдевали. Была самостоятельной, в садике и на тренировках одевалась-раздевалась сама. Лет с 5 гуляла во дворе под окнами одна — упросила однажды отпустить ее. В 7 лет начала ходить сама в магазин, научилась жарить яичницу и варить пельмени. Я не говорю, что это прямо какие-то супернавыки, но окружающих они неизменно удивляли. При этом я наблюдала, как мальчиков мамы и бабушки одевают и раздевают в садике, вплоть до носков. И даже в школе! Был один мальчик в параллельном классе дочери: его, уже второклассника, утром приводили сразу два родителя. Стояли над ним: «Запомни, платок тут. Сменку не потеряй. Водичка вот, бутерброд вот. Переобувайся, мы пошли». В общем, я приходила к мысли, что над мальчиками трясутся гораздо больше, чем над девочками.

Быть мамой мальчика — это диагноз

Второй мой ребенок — сын. Ну, думала я, мой-то таким не будет, конечно. Но Сережа рос, и я видела, что он действительно начал говорить позже, чем Соня, и гораздо хуже. Он дольше привыкал к горшку, гораздо позже начал сам одеваться. И помимо воли я уступаю ему гораздо чаще — короче, балую его сильнее, чем баловала дочь в его возрасте. Дочь я вообще не баловала. А сейчас только твердая рука мужа не позволяет мне стать классической мамой мальчика. Но при всем при том я узнала, что мальчики гораздо ласковее девочек в детстве — я вижу это не только по сыну, но и по сыновьям приятельниц. Возможно, именно поэтому им удается вить из матерей веревки впоследствии. Мальчики беззащитнее и трогательнее, они как будто рождаются без брони, какая есть у девчонок. Мальчики наивнее, бесхитростнее, гораздо проще и открыты миру. Можно сказать, что через сына я полюбила всех мальчиков на свете. Я стала с нежностью относиться к длинным нескладным подросткам — теперь я вижу в них вчерашних малышей, по умолчанию добрых, открытых, искренних. Сейчас эту вселенную мальчиков и девочек воспринимаю именно так.