Душевный текст, который вернет вас в школьные годы, и вы не сможете сдержать улыбку

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Школьная пора — особое время, которое было наполнено самыми разными событиями. Наверняка все помнят свое предынфарктное состояние, когда учитель говорил: «К доске пойдет...» или «Достаем двойные листочки», или неописуемую радость из-за отмены урока. Все эти незабываемые моменты с юмором описал Виктор Просин, и его рассказ будто списан с того, что пережил в детстве каждый из нас.

Мы в AdMe.ru с теплотой в душе вспоминаем школьные годы и с удовольствием знакомим вас с этой историей.

1-Й КЛАСС

Сегодня был 1-й день в школе. Учительница сказала, что учиться предстоит 10 ЛЕТ!!! Мне кажется, она что-то путает, ведь читать и писать я уже умею. Со мной за парту посадили какую-то рыжую, такая вредная!



2-Й КЛАСС

Учительница оказалась права: учиться предстоит значительно больше, чем я думал. Вообще мне в школе нравится все, кроме уроков и домашнего задания. Нравится даже Танька, рыжая, моя соседка.



3-Й КЛАСС

Опять школа. Почему каникулы так быстро кончаются? Танька за лето стала на 2 см выше меня, но она этого не замечает, потому что я хожу в 3 шерстяных носках и папиных туфлях (у них каблук выше). У учителей одни уроки на уме, играть в школе не дают, дома — не с кем. Тоска! Одно хорошо: скоро Новый год, жду его с нетерпением.

5-Й КЛАСС

Думал, в 5-м будет легче. Ничего подобного — все то же. А Таньке одной школы мало — ходит еще и в музыкальную. Женись потом на такой — по симфониям затаскает. То ли дело пацаны: все ниндзя-черепашки поголовно. Отрываемся на переменах. Недавно испытали в учительской суперхлопушку. Наша классная оказалась самой крепкой! От заикания вылечилась через неделю, только слышит плохо. Остальных тоже обещают за летние каникулы вылечить.



6-Й КЛАСС

В школе перемены. Директор ходит в каске. Возле учительской поставили бабу Машу со шваброй. Мы с пацанами договорились больше учителей не трогать. Мы что, звери? Шутить можно, но безобидно. Вчера историк приехал в школу на новой машине похвастаться, а мы ее откатили за угол дома через дорогу. И нам весело, и человек не пострадал, только глаза — они у него теперь на лбу. Правда, Танька сказала, что это глупые шутки. А мне смычком чуть глаз не выткнула — так это умные шутки? Телебашня чертова, на 5 см длиннее меня! Что, мне теперь всю жизнь на ходулях ходить?! 7-Й КЛАСС

Хожу в баскетбольную секцию, но это тайна. Говорят, что баскетболисты больше 2 метров вырастают. С Танькой не разговариваю: не дает списывать. А мне необходимо подтянуть успеваемость по некоторым предметам, кроме физкультуры. Дома тоже начинают подозревать. 2 дневника (один — для школы, другой — для родителей) уже не спасают. Что-то надо делать.

8-Й КЛАСС

Был у Таньки на дне рождения, где она познакомила меня со своим Паганкиным, вернее сказать, показала его портрет. Оказывается, никакой он не Паганинкин и не Паганкин, а Паганини — великий скрипач, умер давным-давно. Какой я дурак! Все, берусь за ум: кино, выставки, концерты. Тем более Танька сказала: «В мужчине главное — ум». За неделю получил 3 пятерки, 6 четверок. Учителя — в шоке, классную увезли домой в обмороке. Педсовет в полной боевой готовности ждет больших провокаций и волнений со стороны старшеклассников. Подготовил реферат об искусстве эпохи Возрождения. Сильно волнуюсь за здоровье директора. 9-Й КЛАСС

Наконец опять в школу! Эти каникулы так тянутся — и кто их придумал? В жизни столько интересного, а время летит так быстро. Танька, как всегда, выше меня и отличница, но ей за меня больше не стыдно. Учителя пришли в норму. Директор даже пишет диссертацию на тему «Педагог и его ведущая роль в успеваемости ученика».



10-Й КЛАСС

С ума сойти, Таню не видел целое лето! Только переписывались. Она то на море, то на даче. Учителя рады всех нас видеть. Ученики отвечают взаимностью, всегда одолжат до получки. Свои люди, столько лет вместе. Малышню учим с уважением относиться к педагогам: на завуча вампирами из-за угла больше пятерых не прыгать; плохо, если можешь не учиться; над историком не смеяться (ну и что, что у него глаза на лбу — не на затылке же!). Одним словом, учимся быть людьми.