Душевный текст, который напомнит о том, как важно уметь говорить «люблю» без слов

Каждому из нас приятно услышать 3 заветных слова: «я тебя люблю», но когда эти слова не подкреплены реальными поступками, то их ценность резко понижается. Можно очень долго и красиво говорить о любви, а можно просто помочь и поддержать человека в трудную минуту, и все будет понятно без слов.

«Я так люблю тебя, мам», — говорила я за завтраком, когда мне было лет 14. «Да? — улыбалась мне в ответ мама. — Тогда в следующий раз к моему приходу с работы просто начисти картошки , и я это почувствую безо всяких слов». «Я обожаю своего кота!» — терлась я щекой о теплую, пушистую шерсть. «Тогда, может, сменишь ему песок? — спрашивал отец. — Он мучается, не желая садиться в мокрый».

Я слушала своих родителей и поражалась им: я же говорю о любви! При чем тут какой-то кошачий песок и пресловутая картошка?

Помню, я была еще совсем маленькой девочкой, лет около 7, и на несколько недель попала в больницу. Больница была за городом, порядки в те времена — очень строгие. Родители могли приносить передачи исключительно в отведенные часы, а на детей своих смотреть только из больничного парка, когда те подходили к открытым окнам, — благо что на улице стоял сентябрь. И вот мама приезжала ко мне дважды в день. Утром и вечером нянька ставила на мою тумбочку кулек, где был только что сделанный творог, еще теплый компот, гречневая каша, паровая котлета. Всего по чуть-чуть, ровно столько, чтоб я могла съесть за один раз, потому что через пару часов она принесет свежее. А под стеночкой кулька, в газете, чтоб не помялись, — 3–4 альбомных листка, на которых нарисованы одежки для бумажной куклы (помните, с такими белыми полосочками на рукавах и плечиках, чтобы загибать). Я обожала раскрашивать и вырезать такие одежки, и мама (когда она это успевала делать?!) рисовала мне эти бесконечные платьица и юбочки, шубки и курточки, кофточки и пижамки. А какие фасоны придумывала — каждый раз разные: и бантики, и помпоны, и горошки. Я ни разу не просила ее об этом. Это не были лекарства, минеральная вода или свежий бульон. Она просто знала, что это занятие мне очень нравится. И в тот момент это был ее способ сказать: «Я тебя люблю». Я смогла понять и в полной мере оценить это лишь спустя десятилетия, но зато запомнила на всю жизнь.

Мы очень часто недооцениваем мелочи. Да, красивые слова, признания, стихи очень важны. Мы, женщины, любим ушами, и потому очень нуждаемся в этом постоянном «люблю». Но если на деле мы не видим отражения этих слов, они становятся лишь пустым звуком. Да, можно сказать «я люблю тебя» бриллиантовым колечком или платиновыми запонками, огромным букетом или полетом на воздушном шаре, и это тоже замечательно (чего уж там). Но можно выразить свою любовь гораздо проще, и каждый день дает нам шанс сделать это, главное только — любить.

У наших друзей парализовало собаку. Такая симпатичная, добрая такса, а задние лапы обездвижены навсегда. Но вот уже 3 года собака живет в таком состоянии, а хозяин самолично сделал для нее ходунки на колесах — только для того, чтобы любимый домочадец каждый день гулял на свежем воздухе. Собаку можно было выносить на руках или выкатывать в детской коляске. Но песик очень хочет ходить — ходить сам, и потому хозяева дали ему такой шанс, ведь они его очень любят.