Душевный текст, который напомнит о том, как важно уметь говорить «люблю» без слов
Каждому из нас приятно услышать 3 заветных слова: «я тебя люблю», но когда эти слова не подкреплены реальными поступками, то их ценность резко понижается. Можно очень долго и красиво говорить о любви, а можно просто помочь и поддержать человека в трудную минуту, и все будет понятно без слов.
Мы в AdMe.ru были впечатлены искренним текстом писателя Татьяны Лонской про настоящую любовь, который лишний раз напомнил нам о том, почему дела намного важнее красивых слов.
«Я так люблю тебя, мам», — говорила я за завтраком, когда мне было лет 14. «Да? — улыбалась мне в ответ мама. — Тогда в следующий раз к моему приходу с работы просто начисти картошки, и я это почувствую безо всяких слов». «Я обожаю своего кота!» — терлась я щекой о теплую, пушистую шерсть. «Тогда, может, сменишь ему песок? — спрашивал отец. — Он мучается, не желая садиться в мокрый».
Я слушала своих родителей и поражалась им: я же говорю о любви! При чем тут какой-то кошачий песок и пресловутая картошка?
Помню, я была еще совсем маленькой девочкой, лет около 7, и на несколько недель попала в больницу. Больница была за городом, порядки в те времена — очень строгие. Родители могли приносить передачи исключительно в отведенные часы, а на детей своих смотреть только из больничного парка, когда те подходили к открытым окнам, — благо что на улице стоял сентябрь. И вот мама приезжала ко мне дважды в день. Утром и вечером нянька ставила на мою тумбочку кулек, где был только что сделанный творог, еще теплый компот, гречневая каша, паровая котлета. Всего по чуть-чуть, ровно столько, чтоб я могла съесть за один раз, потому что через пару часов она принесет свежее. А под стеночкой кулька, в газете, чтоб не помялись, — 3–4 альбомных листка, на которых нарисованы одежки для бумажной куклы (помните, с такими белыми полосочками на рукавах и плечиках, чтобы загибать). Я обожала раскрашивать и вырезать такие одежки, и мама (когда она это успевала делать?!) рисовала мне эти бесконечные платьица и юбочки, шубки и курточки, кофточки и пижамки. А какие фасоны придумывала — каждый раз разные: и бантики, и помпоны, и горошки. Я ни разу не просила ее об этом. Это не были лекарства, минеральная вода или свежий бульон. Она просто знала, что это занятие мне очень нравится. И в тот момент это был ее способ сказать: «Я тебя люблю». Я смогла понять и в полной мере оценить это лишь спустя десятилетия, но зато запомнила на всю жизнь.
Мы очень часто недооцениваем мелочи. Да, красивые слова, признания, стихи очень важны. Мы, женщины, любим ушами, и потому очень нуждаемся в этом постоянном «люблю». Но если на деле мы не видим отражения этих слов, они становятся лишь пустым звуком. Да, можно сказать «я люблю тебя» бриллиантовым колечком или платиновыми запонками, огромным букетом или полетом на воздушном шаре, и это тоже замечательно (чего уж там). Но можно выразить свою любовь гораздо проще, и каждый день дает нам шанс сделать это, главное только — любить.
У наших друзей парализовало собаку. Такая симпатичная, добрая такса, а задние лапы обездвижены навсегда. Но вот уже 3 года собака живет в таком состоянии, а хозяин самолично сделал для нее ходунки на колесах — только для того, чтобы любимый домочадец каждый день гулял на свежем воздухе. Собаку можно было выносить на руках или выкатывать в детской коляске. Но песик очень хочет ходить — ходить сам, и потому хозяева дали ему такой шанс, ведь они его очень любят.
Когда нами движет настоящая любовь, возможности выразить ее находятся на каждом шагу, и мы делаем это совершенно искренне, ни на секунду не задумываясь. Заходя в комнату к спящему, бесшумно крадучись на цыпочках, чтоб не потревожить сон, поправляем подушку, чтоб не затекла спина, расправляем одеяло, чтоб не замерзли маленькие ножки, или, качая головой, осторожно вынимаем из ослабевших рук телефон, чтобы вечернюю дремоту не разрушил чей-то звонок. Мы становимся самыми искусными поварами, варя лучший на свете утренний кофе и выкладывая на детской тарелке паровозик из сыра, со всех паров спешащий к яркому цветку с помидорными и яичными лепестками. Мы часами выслушиваем откровения друзей, когда им нужно наше внимание, мы придумываем подарки, выдумываем сюрпризы, создаем настроение. И не раздумывая отдаем последние деньги на лекарства. И легко распускаем любимые бусы, чтобы обшить ими платьице маленькой «снежинки».
А жизнь — она очень длинная и вместе с тем такая короткая. И мелочи помнятся ох как долго. Просто любящее сердце дает нам почувствовать тот миг, когда наше «люблю» особенно важно.
Сколько себя помню, и мама, и бабушка всегда выходили в коридор, когда папа или дедушка возвращались с работы, — ведь мужчина должен чувствовать, что его в этом доме ждут. Я тоже стараюсь вести себя так же. Сижу перед монитором, и, нажимая на кнопки, пытаюсь из запутанных нитей-мыслей связать какой-то внятный узор. Слышу, как ключ поворачивается в замке, и думаю, что вот сейчас я встану — вот прямо-прямо сейчас, только «довяжу» до конца ряда, чтоб петли не спустились. Смотрю через плечо в открывшуюся в комнату дверь, улыбаюсь со словами: «Я еще пару минут, и будем ужинать». И улетаю в свое петляющее рукоделие из слов и знаков препинаний. И вдруг совершенно беззвучно (чтобы не запутать уже приготовленные для спиц фразы) на столе появляется чашка с крепким чаем и тарелка, на которой 2 бутерброда и 2 конфеты, развернутые из фантиков. Я смотрю на эти бутерброды, где на кусочках хлеба все — буженина, колбаса, сыр, помидоры, маслины — все, что нашлось в холодильнике, смотрю на развернутые конфеты (чтоб я не отвлекалась даже на такую мелочь) и слышу в полном молчании своей квартиры очень много важных для меня слов. И понимаю, что в данное мгновение жизни нет более емкого способа, чтобы сказать: «Я тебя люблю».
Это очень важно — уметь говорить «люблю» без слов. Поездкой в путешествие и сваренной картошкой, выглаженной рубашкой и воздушными шариками, долгожданной куклой и своевременно наполненной кошачьей миской, страстным поцелуем и заботливо наброшенным пледом, раскрытым зонтом и оладушками с заячьими ушками, лайками и сердечками, улыбками и взглядами. Неважно, слушаете ли вы о проблемах перестройки общества или о пропущенном голе в последнем матче, главное — как вы это слушаете. Неважно, пьете ли вы дорогой напиток из тонкого бокала или осенний кофе из картонного стаканчика, главное — с каким настроением вы это пьете. Неважно, гуляете ли вы по ночному Парижу или по полю с подсолнухами, главное — кто рядом с вами. Нам просто надо научиться помнить, что бесконечно яркие, трогательные и такие желанные слова — «Я тебя люблю», — не имея отражения в делах и поступках, слишком быстро меркнут, тускнеют и обесцениваются. И допускать этого никак нельзя. Любовь не измеряется одними лишь словами.