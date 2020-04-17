«Встреча с бывшим в такси». Жизненный рассказ о том, что лучшая месть — это успех
Каждая женщина втайне боится случайной встречи с мужчиной, который когда-то разбил ей сердце. После расставания многие стремятся изменить прическу, стиль одежды, а на работе бьют все возможные рекорды по результативности. Ведь сложно придумать лучшую месть, чем головокружительный успех и встреча с бывшим, который подумает: «Как я мог ее упустить?!»
Журналист и автор канала на «Яндекс.Дзен» Алексей Беляков поделился душевным рассказом о том, что даже после тяжелого разрыва всегда есть шанс расправить крылья и утереть нос судьбе. Мы в AdMe.ru прочли этот текст с замиранием сердца.
Она села на заднее сиденье, улыбнулась: «Привет, Дима!»
Тот обернулся: «Ты? Ни фига себе!»
Аня ответила: «Москва все-таки очень маленький город. Ну, поехали!»
...Они не виделись лет 7. Строго говоря, женаты Аня и Дима не были, просто жили вместе. Да, подумывали о свадьбе, но тогда у обоих не было денег. Решили, что лучше потом, да и вообще это пустая формальность.
Они ходили в одну школу, знали друг друга с 1-го класса. Роман начался в выпускном классе, на танцах, обычное дело. Дима был сильным, уверенным, говорил, что окончит институт — начнет свой бизнес. Аня, напротив, всегда была тихоней, училась средне, на свидания приходила раньше Димы: боялась, что он уйдет, если она вдруг опоздает. Маленькую Аню он называл ласково Анчоусом. Мама Ани только и повторяла: «Держись его, надежный парень!»
Она и держалась. Жили они в Перми, откуда Дима мечтал вырваться: «Только в Москве надо крутить дела!» Аня соглашалась: Москва так Москва, она за Димой куда угодно, даже в неведомую и грозную Москву.
И однажды Дима сообщил: едет туда, нашел кое-какие зацепки. Аня спросила: «А я?» Дима обнял Аню: «Разберусь с работой и квартирой — сразу тебя привезу, Анчоус!»
Аня знала: так и будет. Дима очень надежный парень. А пока училась на визажиста. В Москве визажисты точно нужны, была уверена Аня.
Они писали друг другу СМС, болтали каждый вечер по скайпу. Дима был оптимистичен: «Все супер, Анчоус! Бизнес налаживается! У меня отличный ангел-хранитель».
Потом Дима вдруг написал, что попал в больницу. Ничего серьезного, но пока без связи. Когда спустя 3 дня взволнованная Аня попыталась ему позвонить — никакого ответа. Еще спустя 3 дня взял трубку парень с кавказским акцентом: «Это мой, номер, слушай! Купил вчера сим-карта. Не знаю твой Дима».
Дима исчез. Аня бросилась к его родителям. Димина мама увела Аню в комнату, закрыла дверь: «Слушай... Ты же знаешь, как я к тебе отношусь... Как к дочке. А Димка — ну, он шалопай. Короче, закрутил там с какой-то из богатой семьи... Нам тоже сперва врал про больницу, но я же мать, я умею вытрясти из него. В общем, забудь его, дурака».
Так для Ани закончилось все. Она словно умерла. На полгода. Закрылась дома. Но женщины — уникальное явление природы. Они способны восстать из пепла, выбраться из-под чугунных завалов, отряхнуться, дать электрический разряд заглохшему сердцу.
Аня не искала новых отношений, нет. Она решила, что дальше только сама. В конце концов, она уже была хорошим визажистом.
И спустя год тоже оказалась в Москве, устроилась работать в салон. Сняла маленькую квартиру на окраине. Нет, она не пыталась разыскать Диму, и в мыслях не было. Но все-таки ночами думала: ведь наверняка встретит рано или поздно. Боялась этой встречи.
Аня была старательным мастером, умелым, а кроме того, легкой в общении. Клиентки любили ее за это. (Собственно, всю историю Ани и Димы я узнал от одной из клиенток, давней моей подруги. Только поменял имена героев).
Так прошло несколько лет. И теперь Дима приехал за Аней — в «генеральский» дом на Фрунзенской набережной.
— Ты что, здесь живешь? — изумленно спросил он.
— Конечно! — ответила Аня. — Очень хорошая квартира.
— Ни фига себе, Анчоус! Да ты поднялась!
— Ну, я много работала.
— Я тебя не узнаю! — восхитился Дима. — И выглядишь классно. А чем занимаешься?
— У меня 5 салонов.
— Блин! Круто. А водила не нужен?
— А что же твой бизнес, Дима?
— Да ну... Что-то не пошло...
— А та девушка? Из хорошей семьи?
— Ну что ты как на допросе? Расстались мы через полгода. Я не женат до сих пор. А ты?
— Я тоже не замужем.
— Анчоус, слушай! — улыбнулся Дима. — А может, это шанс? Может, ангел нас свел намеренно, а?
— Дим, нет никаких ангелов. И знаешь что, можешь дальше молча? Я устала.
Дима еще попытался договориться о встрече, «ну, вспомнить наших, чуть выпить»...
Аня насмешливо отказалась:
— Я не замужем, но в отношениях. Все, спасибо. Довез отлично, поставлю высокую оценку, может, премию тебе дадут.
И ушла. Не обернулась. Дима смотрел вслед. Отказался от следующего заказа.
На этом можно было бы закончить, если бы это было кино. Вечерний город, красивая музыка, титры. Но я расскажу, что осталось за титрами.
У Ани не было никаких салонов. Она наврала. Она так и работала визажистом, хотя и с большой клиентурой. Дима просто забрал ее у одной из богатых клиенток и отвез к другой. Жила Аня так же на окраине. Но зачем ему это знать?
И об отношениях наврала. После Димы, после его предательства она боялась мужчин. Боялась начинать романы. Хотя ухажеры случались. Аня ускользала. Но ей всего 27 лет, отличный возраст, все еще будет, хотя бы грядущим летом. Аня уже почти исцелилась, у женщин ведь колоссальный ресурс.
А что наврала — так и правильно сделала. Молодец, так и надо. Главное в этой истории совершенно не это. А то, что Аня, тихий Анчоус, девчонка, которая умерла, сумела воскреснуть. И жить.