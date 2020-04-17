«Встреча с бывшим в такси». Жизненный рассказ о том, что лучшая месть — это успех

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Каждая женщина втайне боится случайной встречи с мужчиной, который когда-то разбил ей сердце. После расставания многие стремятся изменить прическу, стиль одежды, а на работе бьют все возможные рекорды по результативности. Ведь сложно придумать лучшую месть, чем головокружительный успех и встреча с бывшим, который подумает: «Как я мог ее упустить?!»

Журналист и автор канала на «Яндекс.Дзен» Алексей Беляков поделился душевным рассказом о том, что даже после тяжелого разрыва всегда есть шанс расправить крылья и утереть нос судьбе. Мы в AdMe.ru прочли этот текст с замиранием сердца.

Она села на заднее сиденье, улыбнулась: «Привет, Дима!» Тот обернулся: «Ты? Ни фига себе!» Аня ответила: «Москва все-таки очень маленький город. Ну, поехали!» ...Они не виделись лет 7. Строго говоря, женаты Аня и Дима не были, просто жили вместе. Да, подумывали о свадьбе, но тогда у обоих не было денег. Решили, что лучше потом, да и вообще это пустая формальность. Они ходили в одну школу, знали друг друга с 1-го класса. Роман начался в выпускном классе, на танцах, обычное дело. Дима был сильным, уверенным, говорил, что окончит институт — начнет свой бизнес. Аня, напротив, всегда была тихоней, училась средне, на свидания приходила раньше Димы: боялась, что он уйдет, если она вдруг опоздает. Маленькую Аню он называл ласково Анчоусом. Мама Ани только и повторяла: «Держись его, надежный парень!» Она и держалась. Жили они в Перми, откуда Дима мечтал вырваться: «Только в Москве надо крутить дела!» Аня соглашалась: Москва так Москва, она за Димой куда угодно, даже в неведомую и грозную Москву.

И однажды Дима сообщил: едет туда, нашел кое-какие зацепки. Аня спросила: «А я?» Дима обнял Аню: «Разберусь с работой и квартирой — сразу тебя привезу, Анчоус!» Аня знала: так и будет. Дима очень надежный парень. А пока училась на визажиста. В Москве визажисты точно нужны, была уверена Аня. Они писали друг другу СМС, болтали каждый вечер по скайпу. Дима был оптимистичен: «Все супер, Анчоус! Бизнес налаживается! У меня отличный ангел-хранитель». Потом Дима вдруг написал, что попал в больницу. Ничего серьезного, но пока без связи. Когда спустя 3 дня взволнованная Аня попыталась ему позвонить — никакого ответа. Еще спустя 3 дня взял трубку парень с кавказским акцентом: «Это мой, номер, слушай! Купил вчера сим-карта. Не знаю твой Дима». Дима исчез. Аня бросилась к его родителям. Димина мама увела Аню в комнату, закрыла дверь: «Слушай... Ты же знаешь, как я к тебе отношусь... Как к дочке. А Димка — ну, он шалопай. Короче, закрутил там с какой-то из богатой семьи... Нам тоже сперва врал про больницу, но я же мать, я умею вытрясти из него. В общем, забудь его, дурака». Так для Ани закончилось все. Она словно умерла. На полгода. Закрылась дома. Но женщины — уникальное явление природы. Они способны восстать из пепла, выбраться из-под чугунных завалов, отряхнуться, дать электрический разряд заглохшему сердцу.

Аня не искала новых отношений, нет. Она решила, что дальше только сама. В конце концов, она уже была хорошим визажистом. И спустя год тоже оказалась в Москве, устроилась работать в салон. Сняла маленькую квартиру на окраине. Нет, она не пыталась разыскать Диму, и в мыслях не было. Но все-таки ночами думала: ведь наверняка встретит рано или поздно. Боялась этой встречи. Аня была старательным мастером, умелым, а кроме того, легкой в общении. Клиентки любили ее за это. (Собственно, всю историю Ани и Димы я узнал от одной из клиенток, давней моей подруги. Только поменял имена героев). Так прошло несколько лет. И теперь Дима приехал за Аней — в «генеральский» дом на Фрунзенской набережной. — Ты что, здесь живешь? — изумленно спросил он. — Конечно! — ответила Аня. — Очень хорошая квартира. — Ни фига себе, Анчоус! Да ты поднялась! — Ну, я много работала. — Я тебя не узнаю! — восхитился Дима. — И выглядишь классно. А чем занимаешься? — У меня 5 салонов. — Блин! Круто. А водила не нужен? — А что же твой бизнес, Дима? — Да ну... Что-то не пошло... — А та девушка? Из хорошей семьи? — Ну что ты как на допросе? Расстались мы через полгода. Я не женат до сих пор. А ты? — Я тоже не замужем. — Анчоус, слушай! — улыбнулся Дима. — А может, это шанс? Может, ангел нас свел намеренно, а? — Дим, нет никаких ангелов. И знаешь что, можешь дальше молча? Я устала.