Душевный рассказ о том, что труд и капля бабушкиной любви порой творят чудеса (Даже если вам кажется, что ваш мир рухнул)

63 4 91 11k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждому бывает необходима перезагрузка. И порой плохие события происходят лишь потому, что жизнь хочет привести нас к своей новой, более счастливой главе. Именно об этом и пойдет речь в чудесной истории Анны Богдановой (Gansefedern).

Мы всей редакцией AdMe.ru погрузились в уютную атмосферу рассказа Анны, а теперь зовем вас разделить ее с нами. В конце вас ждет бонус — отличный рецепт сливового варенья от автора.

12 лет Зина была рыбкой, зайкой и кисулей, а тут вдруг как-то совершенно неожиданно для себя она узнала, что похожа на клушу, не следит за модой, а еще пресная, деревенская и немолодая (а Зине всего лишь 32!). Все это ей Аркадий сказал, доставая из шкафа свои рубашки.

— Нет в тебе, Зинка, изюминки, — сказал он на прощание и уехал к молодой, модной и начиненной так необходимым ему изюмом любовнице, прихватив 2 чемодана вещей. 3 дня Зина лежала и не хотела жить. Мысленно перебирала симптомы измен, на которые не обращала внимания. Задавалась вопросами: «Как дальше жить? И стоит ли?» На 4-й день поднялась, подошла к зеркалу. Из зеркала на Зину смотрела лохматая, опухшая от слез тетка. — Надо что-то делать, — сказала себе Зина. Отпуска осталось 2 недели. И раз уж поднялась с кровати, то нужно идти дальше. С чашкой горячего чая Зина устроилась в кресле и стала думать, с кем разделить свое горе.

Подруги и коллеги отметались сразу — не хотелось давать повод для пересудов и неискренних сочувствий. Сидеть в одиночестве в четырех стенах не выход. Оставалась бабушка Варя, Варвара Тихоновна, единственный родной человек. Несколько раз в год Зина навещала бабулю, возила ей кучу гостинцев из города, приглашала к себе, но Варвара Тихоновна в свои 79 вполне себе жила самостоятельно и в посторонней помощи пока не нуждалась. На этот раз Зина приехала без гостинцев — себя бы дотащить, растоптанную и униженную. Бабуля, увидев это воплощение несчастья на пороге, всплеснула руками, а потом этими же руками прижимала Зину к своему плечу, которое та, рыдая и рассказывая про клушу и изюм, обильно орошала солеными слезами. Выплакав часть своего горя в любимое бабушкино платье в розочках, Зина вскоре уснула на высокой старинной кровати, уткнувшись носом в мягкую большую подушку и вдыхая легкий запах лаванды. Бабуля обожала этот аромат и подкладывала любимую травку в сундук, где хранила постельное белье. Проснулась Зина вечером. В доме было тепло, тихо и пахло пирогами. — А у меня банька готова, Зин. Вот тебе полотенчико, беги мойся. Я тебе там и веничек запарила, и ромашку. Через 2 часа Зина, распаренная и благоухающая травами, вернулась в дом. На столе стояло большое блюдо с пирогами, кастрюлька с горячей рассыпчатой картошкой с укропом, миска соленых груздей и бутылка с фирменной бабулиной настойкой. — За новую жизнь! — предложила Варвара Тихоновна, стукнув своим стаканчиком с рубиновым вишневым вином в Зинин стакан. — За счастливую новую жизнь! — добавила она. Через какое-то время благодаря открытым настежь в теплую августовскую ночь окнам в домике бабушки Вари соседи могли наслаждаться песнями «Ромашки спрятались», «Ой мороз, мороз», «Напилася я пьяна» и еще многими другими в исполнении слаженного женского дуэта... А рано-рано утром Зина в легком халатике босиком бежала по сверкающей от росы траве к местному озеру, где долго потом купалась и любовалась поднимающимся над деревней солнцем. Вернувшуюся после купания внучку Варвара Тихоновна встретила словами: «Яблоки поспели, будем варить варенье».

С этого дня вспоминать Зине о том, что она несчастна, лежать сутки напролет и безучастно смотреть на окружающий мир, как это положено при депрессии, было уже некогда. За 2 недели они с Варварой Тихоновной сварили 20 баночек яблочного варенья, 10 вишневого и 15 сливового. Это не считая банок с малиновым, смородиновым и крыжовенным. В каждое варенье добавлялось что-то особенное, то, что придавало готовому продукту неповторимый вкус и аромат. В ход шли ваниль, корица, листочки вишни, цедра апельсина и лимона, дробленые орехи, кардамон, имбирь, изюм и еще многое другое. Со всей округи на умопомрачительные запахи к бабулиному домику слетались пчелы и осы, а вечером, когда солнце начинало прятаться за темным еловым лесом, с большой неохотой разлетались по домам, натыкаясь по дороге на деревья и заборы, потому что аромат бабулиного варенья пьянил, одурманивал и лишал бедных насекомых ориентации. Помимо варенья Зина и Варвара Тихоновна сделали своими руками ремонт: поклеили красивыми обоями комнатки, все, что моется, отмыли, обновили занавески на окнах, выстирали дорожки. С каждым днем Зина становилась веселее, душевная боль отступала, а желание жить росло. Вечера по-прежнему как по заказу были тихими и теплыми. Уставшие после трудового дня и разомлевшие после жаркой бани, Зина и Варвара Тихоновна подолгу сидели на кухне и гоняли чаи с ватрушками, а потом они выходили на крылечко, где сидели, тесно прижавшись друг к другу, укрывшись одной большой шалью и тихонько напевали любимую бабушкину «Белоснежную вишню». Ночное небо из темно-синего бархата было усеяно звездами, которые время от времени отрывались от него и падали в лес. Наверное, бабушка Луна пришила их непрочными, очень тонкими нитками, и, когда очередная звезда летела вниз, можно было увидеть тянущийся за ней маленький белый хвостик... А еще Варвара Тихоновна терпеливо учила Зину вязать. Первой самостоятельно связанной вещью стал шарфик. Ярко-оранжевый, как апельсин, мягкий и пушистый.

Перед отъездом Зины Варвара Тихоновна стала аккуратненько складывать в сумки баночки с вареньем: — В этой сумке — малиновое и яблочное, а в той — вишневое. Осторожно, не разбей.

— Бабуль, ну как я это повезу? Мне же не поднять эти сумки!

— Ничего, вон к соседке сын приехал на машине из города, с ним и уедешь. Я уже договорилась. Он тебе сумки до квартиры доставит.

Сын соседки, Сергей, внес тяжелые сумки в прихожую Зининой квартиры, с удовольствием взял предложенные в знак благодарности 2 баночки варенья и оставил на тумбочке у зеркала визитку с адресом спортклуба «Турист», где работал инструктором. Где-то в конце зимы Аркадий возжелал вернуться к Зине (видно, в молодой любовнице оказалась недостаточно изюминок), даже приготовил текст на тему «был глуп, прости, ты лучше всех», но телефон Зины вот уже 2 недели был недоступен. Сама же Зина с большим рюкзаком за спиной в это время взбиралась по крутому холму вместе с другими веселыми туристами. Возглавлял группу инструктор Сергей в ярко-оранжевом пушистом шарфе, бережно замотанном вокруг его шеи заботливыми руками любимой женщины. Через 4 дня они вернутся в свой город, чтобы накупить кучу подарков, загрузить все в машину и уехать в деревню к Варваре Тихоновне. Как-никак, юбилей у старушки — 80 лет!

Бонус: рецепт сливового варенья от автора