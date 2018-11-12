Дорогая учительница! Пишет вам мама одной 9-летней девочки

«К сожалению, моя дочь не хочет переходить в другую группу по английскому. Она маленькая, ей подружки важнее, чем плохие оценки. Перестаньте, пожалуйста, говорить ей, что родители недостаточно стараются, чтобы выучить ее английскому языку», — пишет в своем блоге сценарист и радиоведущая Ольга Дори.

Поднятая тема оказалась близка многим пользователям социальных сетей. Пост, который Ольга опубликовала в Facebook, быстро стал вирусным, собрав более 18 000 лайков, 5 000 репостов и множество комментариев как в поддержку автора, так и в защиту школы. AdMe.ru предлагает вам прочитать этот текст и поделиться своим мнением — чью сторону вы бы приняли в этом споре.

"Поймите: родители для своих детей — авторитеты. И то, что вы ей постоянно пытаетесь объяснить, что я и ее папа недостаточно способны или талантливы, или усидчивы, а попросту говоря — разгильдяи, разрушает моего ребенка.

Нет, я не приду больше в школу, чтобы поговорить, как вы о том просите в дневнике красным размашистым почерком. Потому что в прошлый раз вы поймали меня и прямо при ребенке отчитали за мое плохое поведение. При ребенке отчитали ее мать. Так, что я оправдывалась, как овечка.

Я не хочу быть овечкой в глазах моего ребенка. Я хочу быть крепкой и надежной. Скажу вам по секрету: я вообще-то мать-пантера. Просто побоялась, что в школе такое поведение не совсем уместно. Поэтому нам лучше больше не встречаться. Овечью шкуру я выбросила.

Я не знаю, как объяснить современной школе, что родители вообще не должны заниматься уроками с детьми. ВООБЩЕ. И если у ребенка не получается, то это проблема учителя, учебника, несоответствия программы возрасту, завышенных ожиданий и так далее.

Ладно, хорошо. Ничего мы никому не докажем и будем пытаться заниматься дома.

Хочу объяснить вам, что с моей дочкой занимается ее папа, мой бывший муж, который навещает ее два раза в неделю. Да, он не всегда выполняет правильно задание. Хотя, если честно, я не могу поверить, что ученый не может правильно прочитать задания в электронном журнале. Но и тратить время на доказательство его правоты мы тоже не будем. Хорошо, он всегда выполняет не то, что вы задали. Допустим.

Знаете что? Дочка ждет его и хочет заниматься только с ним. И я честно не удивлюсь, если на самом деле они занимаются немецким. Или вообще играют в карты. Мне все равно. Вот так. Вообще все равно, и я не буду его журить за недостаток усердия. И скандалить не буду. И нет, он занимается не кое-как. Английский она как-нибудь выучит. А вот свое детство и общение с отцом не вернет никогда.

Да, нас всех устраивает тройка. Я лично выучила английский за месяц жизни в Нью-Йорке, когда мне было уже 24. Владею свободно.

Да, я считаю, что нынешняя тройка никак не повлияет на ее будущее. Нет, я не верю в клеймо троечницы. Нет, я не считаю усидчивость важной добродетелью. И учебник Верещагиной мне кажется антипедагогическим, и учись я по нему в Нью-Йорке, то быстрее заговорила бы на испанском.

К вопросу о том, почему остальные дети могут выучить английский по этому учебнику.
Часть детей талантливы и имеют склонность к языкам, даже занимаясь самостоятельно, очень успешно овладевают языком. Или, например, они это делают с репетитором.

Нет, я не считаю нужным нанять репетитора. Потому что к приходу репетитора нужно еще дополнительно заниматься, а я не понимаю, зачем заниматься тем, что ребенок почти не применяет в жизни. И к чему у него сейчас нет ни способностей, ни интереса. Да, я считаю, что не все способности нужно рано развивать, иначе «упустишь», «запустишь» и «не наверстаешь».

Потом, репетитор стоит 1,5 тыс. рублей за занятие, то есть 3 тыс. в неделю, 90 тыс. в год. За 7 лет школы это почти 10 тыс. евро. Унылых занятий за учебниками грамматики и сомнительными аудиозаписями. На эти деньги я лет через 5 могу на 2 месяца поселить мою дочь в Лондоне и нанять веселую молодую учительницу. Они будут гулять по весеннему Лондону, усыпанному желтыми нарциссами.

Понимаете разницу?

Так же как и я, она выучит английский за пару месяцев. Или, так же как ее отец, выучит его, подсев на какой-то американский сериал.

Именно поэтому в глазах нашей дочери нам так важно оставаться надежной опорой. Чтобы опираться на наш опыт, который значительно продуктивнее, чем школьная программа.

Пожалуйста, говорите ей, что мы, ее родители, классные.

Спасибо".

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