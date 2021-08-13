Девушка-ветеринар показывает переписки с клиентами, сюжеты которых острее самурайского меча

Большинство из нас ответственно относится к жизни своих питомцев и регулярно водит их к ветеринару. Однако об обратной стороне этой профессии мало кто знает. Именно поэтому автор канала «Собачья жизнь» решила приподнять завесу тайны над своими буднями и показать остросюжетные переписки с клиентами.