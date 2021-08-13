Девушка-ветеринар показывает переписки с клиентами, сюжеты которых острее самурайского меча
Большинство из нас ответственно относится к жизни своих питомцев и регулярно водит их к ветеринару. Однако об обратной стороне этой профессии мало кто знает. Именно поэтому автор канала «Собачья жизнь» решила приподнять завесу тайны над своими буднями и показать остросюжетные переписки с клиентами.
Мы в AdMe.ru c наслаждением читали эти диалоги и уверяем вас: сюжет многих из них даст фору куче фильмов. Убедитесь сами.
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А какие курьезные истории с ветеринарами случались у вас?
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