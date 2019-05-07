Девушка с одной рукой живет так, что хочется крепко обнять ее своими двумя
Лене 22 года, она родом из Одессы и недавно вернулась из Китая, где работала учителем английского. Девушка увлекается косплеем: воплощает образы известных персонажей аниме и киногероев, мечтает объездить весь мир. У этой активной представительницы прекрасного пола есть одна особенность: с рождения у нее отсутствует кисть правой руки. Она над своей особенностью не причитает, а подшучивает и ласково называет свои полторы руки «полторашка». Лена написала честный и позитивный тред в твиттере о том, каково это — жить с одной рукой, и мгновенно получила сотни лайков.
Мы в AdMe.ru восхищаемся людьми, которые, несмотря на большие трудности, не жалуются, а излучают позитив. Предлагаем вам познакомиться с Леной и вместе улыбнуться ее своеобразному юмору.
Внимание окружающих
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Я всегда готова к лишнему вниманию на улицах. Это может ограничиться долгим взглядом, но может дойти и до перешептывания и тыканья пальцем.
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Меня раздражает, когда люди спрашивают про руку не напрямую, а через общих знакомых / гугл / энциклопедию / библиотеку.
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У меня есть косметический протез. Когда я впервые пришла с ним в школу, переполненная гордостью, мои одноклассники испугались и просили его снять. Как итог почти все уроки на моей парте просто лежала искусственная рука. Часто я просто носила ее в рюкзаке, вызвав легкий обморок у пары бабушек во дворе.
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На самом деле мне в протезе дико неудобно и жарко, не говоря уже о том, что я привыкла к любимой полторашке. Именно поэтому я не ношу протезы и не собираюсь, ибо жить в постоянном дискомфорте, только чтобы другим было приятно на меня смотреть?
- В детстве, когда я гуляла по базару с бабушкой, мне часто давали вкусности / игрушки бесплатно, а я верила, что это все мое очарование.
- Всегда ненавидела победы на конкурсах, когда понимала, что их дали из-за ТОЛЕРАНТНОСТИ, и благодарна нашим косплеевским фестивалям, что тут такого нет.
- Однажды со мной связалось модельное агентство, они где-то увидели мой очередной фотосет, но исчезли, узнав, что ЭТО НЕ ФОТОШОП.
- Мне часто уступают место в маршрутке, но я почти всегда отказываюсь и спокойно уступаю тем, кому нужнее.
- Я каждое лето ездила в лагерь, на котором были вечерние дискотеки, но ни разу не танцевала медленный танец, ибо парни боялись и не знали как.
- Самое стрессовое место для меня — пляж. Там никуда не денешься от зевак и детей, которым не хватает воспитания не кричать на весь пляж.
Особенности жизни с одной рукой
- Я знатно экономлю на маникюре.
- У меня был отдельный кулек, в котором хранились только правые перчатки.
- Я умею кататься на велосипеде, плавать, прыгать на скакалке, в принципе, все, кроме подтягивания на турниках и завязывания шнурков.
- Мне всегда немного неловко хлопать в ладоши, просто потому что нет соответствующего звука и вообще выглядит так, будто я сама себя бью.
- Я ненавижу хороводы.
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Стараюсь сдерживать раздражение, когда прохожу мимо просящих милостыню без руки / ноги. Всего можно добиться, было бы желание. Один такой даже остановил и спросил, не стыдно ли мне отказать в помощи, я подняла рукав и сказала: «Спешу на работу, нет, не стыдно».
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В детстве больше всего на детских утренниках я ненавидела это их любимое «А где же ваши ручки?».
- Будучи подростком, в своих любовных неудачах я винила руку, а не вес в 90 кг.
- Мне было уже 20, когда я узнала слово «культя». Если смотреть на нее под определенным углом, можно увидеть мордашку. В детстве я рисовала на руке рожицы и придумывала разные имена.
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Если в вашем кругу общения есть человек с подобной проблемой, лучшее, что вы можете сделать, — относиться к нему как ко всем остальным. Выделение его / ее из социума лишь ухудшит ситуацию и повысит уровень неловкости и дискомфорта.
Особенный юмор
«Киберапанк, которого мы заслуживаем».
- Я просто обожаю черный юмор, шучу сама и ценю творения окружающих. Без самоиронии как без рук!
- Мечтаю выйти 31 октября вечером на обочину и ходить, обмазав правую руку краской / кетчупом.
- Вплоть до 10–11 лет каждый день рождения и Новый год я загадывала, чтобы у меня выросла рука, но потом повзрослела и начала просить много еды и большую грудь.
- Мечтаю поиграть со своими песиками, крикнув «апорт!» и бросив протез, а не палку.
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Я знаю множество идиом, устойчивых выражений и просто фраз, связанных с руками. Поэтому вам до идеального собеседника просто рукой подать!
- Однажды один из менеджеров назвал меня своей правой рукой, я едва сдержала свой смех.
- Я никогда всерьез не задумывалась о том, чтобы наложить на себя руки.
- Всегда будет актуальна шутка про обручальное кольцо на правой руке размером с браслет.
- Со мной неинтересно играть в игру «В какой руке?».
- Я дико радуюсь каждому ретвиту, лайку и комментарию! Готова обнять каждого, но боюсь, что на всех рук не хватит.
А вам известны случаи, когда человек, несмотря на физический недостаток, живет полной жизнью? Расскажите нам о них.