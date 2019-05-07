Девушка с одной рукой живет так, что хочется крепко обнять ее своими двумя

Я всегда готова к лишнему вниманию на улицах. Это может ограничиться долгим взглядом, но может дойти и до перешептывания и тыканья пальцем.

Меня раздражает, когда люди спрашивают про руку не напрямую, а через общих знакомых / гугл / энциклопедию / библиотеку.

У меня есть косметический протез. Когда я впервые пришла с ним в школу, переполненная гордостью, мои одноклассники испугались и просили его снять. Как итог почти все уроки на моей парте просто лежала искусственная рука. Часто я просто носила ее в рюкзаке, вызвав легкий обморок у пары бабушек во дворе.