Я 2 года замужем за итальянцем, и эти мужчины совсем не такие, какими их показывают в фильмах
Как оказалось, dolce vita (по-итальянски «сладкая жизнь») в Италии не совсем dolce. Светлана почти 3 года живет в Италии, и она одна из немногих, кто в своем блоге рассказывает о жизни за рубежом без купюр. Мужа-итальянца Светлана ласково называет Мужчиссимо, честно пишет о местных страстях и южно-морском колорите.
AdMe.ru перелистал блог синьоры и обнаружил много интересного.
Итальянки
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Итальянки — вечные мамины и папины принцессы. Они и с мужьями потом себя так же ведут. И чуть что — сразу в отчий дом бегут.
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История из жизни: Патриция рыдала на вилле родителей и громко кричала о своем неверном Марко. На следущий день в дом Марко постучались папа и брат Патриции. Разговор был простой. На стол был выложен пистолет, и в звенящей тишине взрослый синьор сказал мягким голосом: «Послушай, Марко, я понимаю, мы все не без греха и в нас бурлит итальянская кровь. Но Патриция — моя дочь, моя маленькая принцесса. Не огорчай мою девочку, она ничего не должна знать. Если она вновь прибежит рыдать в мой дом, я лично отстрелю тебе что-нибудь». Марко и Патриция живут вместе уже много лет, у них 3 детей. А это рассказ о том, как итальянки защищены своей семьей.
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Кстати, про 8 марта. На «сапожке» это рабочий день. Но итальянки вечером идут в бары-рестораны-стриптиз, а мужчины в конце вечера приезжают забрать дам и оплатить счет. И такое возможно только 8 марта.
Итальянцы
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Что интересно, чем южнее итальянец, тем он эмоциональнее. Самые веселые, но и буйные проживают в Неаполе, самые спокойные — в Милане.
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Никто, кроме итальянцев, не умеет так страстно и сладостно называть вас «аморе мио»! И глаза горят, и любовь поглощает от макушки до пят, и весь воздух вокруг соткан из сердечек, принимающих форму Колизея, пиццы, тирамису и жарких слов: «Ти амо! Люблю тебя!»
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Всегда на стиле. Умеют элегантно одеваться, изводят тонны геля на свой хохолок и обожают шарфы, платки и приталенные рубашечки.
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Итальянцы — отчаянные лгуны. Врут и сами верят! И остановиться не могут, ибо любят звук своего голоса. Говорят все что угодно. И всегда уверены в себе, никогда не признают, что были неправы, — вспылили. Мой Мужчиссимо — кремень и никогда не скажет «скузи». Вместо этого, например, пойдет и накупит моему ребенку три пакета нужных вещей. Вот такое «извини». Я, в принципе, не против.
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Не торопятся. Никто, никогда и во всем. Не торопятся жениться, не торопятся делать дела. Их вечное «домани», то есть «завтра», способно свести с ума неподготовленных. Все откладывается на завтра. А завтра — это часто никогда.
Конфетно-букетный период без букетов
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Итальянцу важно завоевывать женщину и показывать себя во всей красе. Это буря и натиск, эмоции и романтика, устрицы и пирожные, миллиард комплиментов и миллион СМС. Для них женщина — королева. Вообще итальянские ухаживания — это то, о чем можно только мечтать. Но как раз конфетно-букетный период будет без этих самых букетов: у итальянцев не принято дарить цветы. Даже на свадьбу.
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Итальянец пригласит в тот ресторан, в котором он уже не раз бывал. Во-первых, он знает все блюда, цены, официантов, скорее всего, знаком с шеф-поваром и даже хозяином. Все просто: здесь он чувствует себя в своей тарелке, а это для итальянцев очень важно. Во-вторых, ему, конечно, хочется покрасоваться с прекрасной леди.
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Первое свидание — это всегда лучшие блюда, фейерверк и «О соле миа!» под звездами. В этот период итальянцы стараются от души и покоряют даму всеми возможными способами. При этом, кстати, на севере Италии в последнее время стала наблюдаться тенденция, когда мужчины и женщины платят за ужин пополам. Но на юге мужчина всегда джентльмен.
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Во время конфетно-букетного периода парни, конечно, щедры на подарки, но это длится не вечно. Одну мою знакомую с ее родителями итальянец в период ухаживания пригласил в Венецию. Гондолы, пафосные рестораны, мраморные колонны в номере — это было что-то невероятное. Да, он мог себе это позволить. Но, когда родители уехали, а пара вернулась домой, итальянец сказал: «Ну все, деньги кончились — теперь живем». Да, в этом плане иногда бывает сложно.
Об отношениях
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Итальянцы обожают драму на пустом месте. Эмоции вечно на температуре кипения. И для них это выплеск энергии. Вообще, в этой стране лучше всего приживаются эмоциональные люди с художественным восприятием. Логика здесь абсолютно никому не нужна. Ее нет. Есть только эмоции. Он сегодня мне поет, что съест паспорт перед ЗАГСом, а завтра дарит кольцо и ведет под венец.
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Моей знакомой ее мужчина по своей инициативе сделал плей-лист в машине. Песни — на его вкус. Потом он устроил дикий скандал, когда спросил названия всех треков и она не назвала их. «Неблагодарная! Ведь я забочусь о тебе». Скандал. Занавес.
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Вообще, с итальянцами можно жить только по-любви. Только. Потому что в их головах тараканы абсолютно нелогичные, хаотичные и самовзрывающиеся. Но опять же никто не даст той сумасшедшей любви, которой нам так не хватает. В его объятиях ощущаешь любовь всего мира. До тех пор, пока очередной таракашечка не пробежит. С ними как в анекдоте: «Убить хотелось много раз, а развестись — никогда!»
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Звонит друг Мужчиссимо и отказывается от совместного ужина парами, мы планировали заранее. Его жена поехала к маме в соседний город и решила там погостить. Я переспрашиваю: «Ну а он что, все выходные будет один? Так поужинаем сходим втроем — чего ему дома сидеть в одиночестве?» Муж отвечает: «Нет. Она не поймет. И так у нас не принято».
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Итальянец не жалеет денег на еду, может не жалеть на путешествия, но, что касается личных вещей дамы — в какой-то момент вдруг осознает, что он тут главный и может решать. Причем начинается это постепенно. Сначала он даже может предлагать пойти на шопинг, чтобы купить какие-то красивые вещи, а потом в один день вдруг скажет: «А зачем тебе новая вещь? И вообще ты мне нравишься в стиле „аква и сапоне“ (это значит „вода и мыло“, то есть абсолютно натуральная, без косметики)! Нужно платье? Давай подождем распродаж».
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Есть в Италии такой статус — «сепарато». Это очень интересная деталь в их законодательстве. «Сепарационе» — это, проще говоря, официальное разрешение ходить налево. То есть муж и жена могут жить не вместе, но они официально не разведены. Это временное приостановление брака, при этом финансовые отношения и уважение друг к другу, как указано в законодательстве, сохраняются. А официальный развод можно ждать от нескольких месяцев до нескольких лет.
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Здесь даже паста может быть окрашена нотками страсти. Есть такое блюдо — pasta del cornuto, то есть «паста рогоносцев». Это паста без соуса. Дело в том, что в Италии считается нонсенсом, если соус к пасте не свеже приготовленный, а разогретый. Так вот в «пасте рогоносцев» только кусочек сливочного масла и немного перца. Кто-то еще иногда добавляет сыр, но соуса нет. А если жена не приготовила соус, то чем это она занималась? Или кем? Ревнивые итальянцы быстро нарисуют себе сцены измены. Поэтому, если подаете самую простую пасту, будьте готовы к допросу и сцене ревности.
Мамма mia!
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То, что для нас в России «итальянские страсти», для Италии все ровно наоборот. Да, они эмоциональные, но есть правило: дома ругайтесь как хотите, но на людях повышать голос или кричать на мужа нельзя. Точка. Если итальянка это позволяет себе — может, у нее официально подтвержденная врачом депрессия, и поэтому ей можно чуть больше по состоянию здоровья.
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«Mаmmа miа!» — это не комедийное клише. Итальянцы действительно кричат именно так и руки к небу вздевают. Я когда увидела в первый раз — рассмеялась. Это прямо фильм с Челентано вдруг ожил у меня дома. Ну а дальше не очень смешно.
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Итальянцы не умеют цивилизованно ругаться. Во время запала они говорят такие вещи, которые взрослые люди не произносят. Вот скажут, а там будь что будет. Обиженный ребенок. Взывать в этот момент к разуму бесполезно. Надо дать этому мачо остыть. Ну и усилием воли выкинуть из головы, что он там наговорил. Итальянцев, как никого, оценивать надо не по словам, а по действиям.
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Мир. Он наступает чаще всего очень быстро. И опять «люблю», и ты его «аморе». Заглаживают вину признаниями в любви, вкусностями, заботой о твоем ребенке.
Маленькие хитрости
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На одно итальянец обидится, на другое — нет. Если вы поужинаете где-то с подругой и придете домой сытая, то 99 % обидятся. Могут и устроить скандал: mаmmа mia и ручки к небу. Но, если скажете, что аппетита нет, так как съели мороженое с подружкой, он ласково произнесет: «Ах ты моя бамбина!» — и конфликта не будет. Даже если в вас в этот момент переваривается стейк с вином. Вот такие житейские хитрости, чтобы не нервировать и без того эмоциональную натуру.
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Секретное оружие — это комплимент, но не всякий. Нет ничего лучшего, чем сказать: «Какой ты красивый!» И все — примет за чистую монету, каким бы «челентано» он ни был. И будет счастлив без единой тени сомнения. Очень часто даже мужчины приветствуют друг друга: «Чао, белло!» (то есть «Привет, красавчик!»). Слово «белло» здесь вообще звучит каждую секунду. Это их мерило, оценка всего мира.
Итальянские свадьбы
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Существует 3 вида приглашения: только в церковь (посмотрели венчание, поздравили — и до свидания), церковь и праздничное застолье (кто не венчается, то просто застолье), приглашение вечером на сладкий стол (то есть придете уже к концу). Это все обозначено в приглашении.
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Свадьба в Италии скучная, как ни странно. Торжество проходит в молчании: никаких тостов, долгих речей, хлеба с солью и активных танцев. Впрочем, танцы иногда бывают, особенно если невеста русская. Все едят много и вкусно и часто в тишине.
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По центру стоят молодые, все к ним подходят тихо поздравить и сфотографироваться.
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Итальянская свадьба — это очень дорого. Платья не стоят меньше € 1 тыс., в среднем — € 2–3 тыс. Услуги фотографа — не меньше € 1 тыс. Некоторые семьи специально берут кредит.
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Подарки дарят чаще всего деньгами. Или молодожены сообщают, что можно сделать оплату в определенном магазине, где они уже выбрали себе подарки, или в каком-то турагентстве можно внести деньги на путешествие. А вот цветы дарить не принято.
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Гостьям нельзя быть в белых платьях, но в черных — пожалуйста. Это вообще самый распространенный цвет для гостей на торжестве. Так что, если увидите, что все в черном, вполне вероятно, что это не похороны, а свадьба, просто невеста куда-то отошла.
Как вам итальянские страсти и такой уклад жизни? Подошла бы вам такая dolce vita?
Фото на превью signora_svetlana / Instagram