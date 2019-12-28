Я 2 года замужем за итальянцем, и эти мужчины совсем не такие, какими их показывают в фильмах

Итальянцы обожают драму на пустом месте. Эмоции вечно на температуре кипения. И для них это выплеск энергии. Вообще, в этой стране лучше всего приживаются эмоциональные люди с художественным восприятием. Логика здесь абсолютно никому не нужна. Ее нет. Есть только эмоции. Он сегодня мне поет, что съест паспорт перед ЗАГСом, а завтра дарит кольцо и ведет под венец.

Моей знакомой ее мужчина по своей инициативе сделал плей-лист в машине. Песни — на его вкус. Потом он устроил дикий скандал, когда спросил названия всех треков и она не назвала их. «Неблагодарная! Ведь я забочусь о тебе». Скандал. Занавес.

Вообще, с итальянцами можно жить только по-любви. Только. Потому что в их головах тараканы абсолютно нелогичные, хаотичные и самовзрывающиеся. Но опять же никто не даст той сумасшедшей любви, которой нам так не хватает. В его объятиях ощущаешь любовь всего мира. До тех пор, пока очередной таракашечка не пробежит. С ними как в анекдоте: «Убить хотелось много раз, а развестись — никогда!»

Звонит друг Мужчиссимо и отказывается от совместного ужина парами, мы планировали заранее. Его жена поехала к маме в соседний город и решила там погостить. Я переспрашиваю: «Ну а он что, все выходные будет один? Так поужинаем сходим втроем — чего ему дома сидеть в одиночестве?» Муж отвечает: «Нет. Она не поймет. И так у нас не принято».

Итальянец не жалеет денег на еду, может не жалеть на путешествия, но, что касается личных вещей дамы — в какой-то момент вдруг осознает, что он тут главный и может решать. Причем начинается это постепенно. Сначала он даже может предлагать пойти на шопинг, чтобы купить какие-то красивые вещи, а потом в один день вдруг скажет: «А зачем тебе новая вещь? И вообще ты мне нравишься в стиле „аква и сапоне“ (это значит „вода и мыло“, то есть абсолютно натуральная, без косметики)! Нужно платье? Давай подождем распродаж».

Есть в Италии такой статус — «сепарато». Это очень интересная деталь в их законодательстве. «Сепарационе» — это, проще говоря, официальное разрешение ходить налево. То есть муж и жена могут жить не вместе, но они официально не разведены. Это временное приостановление брака, при этом финансовые отношения и уважение друг к другу, как указано в законодательстве, сохраняются. А официальный развод можно ждать от нескольких месяцев до нескольких лет.