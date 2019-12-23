Я пересмотрела свой гардероб, избавилась от лишнего и уже год живу с одним чемоданом вещей
Как умудриться жить с одним чемоданом личных вещей? Многие скажут, что это невозможно. А вот Екатерина живет так уже целый год и только рада, хотя пришла к этому не сразу. Девушка много путешествует и часто ездит в командировки. Постоянные сборы и муки выбора на тему «Что взять с собой?» вынудили ее оптимизировать собственный гардероб. Своими результатами и полезными лайфхаками путешественница поделилась в своем твиттере.
Мы в AdMe.ru уже многое взяли на вооружение, особенно понятие «капсульный гардероб». Очень полезная штука.
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2 года назад у меня было 10 больших коробок, 4 из которых занимала исключительно одежда. В какой-то момент я решила «уменьшиться». Я многое продала и по итогу сделала это фото. Кстати, чемодан этот я тоже продала, так как он оказался слишком большим.
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Сейчас у меня оптимальное количество вещей. И, что интересно, тогда мне было нечего носить, а сейчас всегда есть что. Я думаю, что и дальше буду жить по такому принципу, по крайней мере в отношении своих личных вещей.
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За время перелетов у меня выработался обязательный «перелетный сет»: уши-шумодавы, простые наушники, ноут и зарядка, складные тапочки, термос, кабель Type-С, помада и крем для рук, документы и карта.
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Кстати, термос просто незаменим! После погранперехода можно попросить в кафе кипяток, в некоторых странах есть краны с водой. А в Китае есть аппараты с кипяточком. Вот за это китайцам отдельное спасибо.
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Мои правила перелета, которые не раз выручали: за день до полета не строить планов, это буферный день; в день перелета отменяются диеты, можно есть все, что хочешь; никогда не обвинять никого в ошибках; не стесняться переспросить, не лениться перепроверить.
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Я не могу спать во время перелета, поэтому у меня на ноуте есть пара-тройка фильмов, на телефоне сохраненка с YouTube и небольшая аудиокнига. Я в полет скачиваю новые клипы, интервью, обзоры и советские мультфильмы.
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Теперь об одежде. Я переработала свой гардероб и создала «капсульный набор одежды». То есть вещи должны сочетаться друг с другом. Конечно, собирая чемодан, я ориентируюсь на погоду в городе пребывания.
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Я отказалась от каблуков и сложных принтов. В моем гардеробе всего 5 цветов: красный, черный, белый, серый, зеленый. Еще одна супервещь — поясная сумка! Она просто восхитительна! Может полностью изменить и дополнить любой образ. И сумочка через плечо. Рюкзак, естественно, всегда со мной при перелетах и переездах.
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Летом отрываюсь на платьях. И тут я, конечно, забываю о минимализме. Хотя при выборе я опираюсь на то, что вещь должна быть легкой и компактной. Платья и рубашки могут уместиться буквально в кулаке! И весят не более 100 граммов.
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О верхней одежде. Летом — кожанка. Осень и весна — драповое пальто. Зима — куртка с «шеей» и капюшоном, она суперуниверсальная. Но каждая из этих вещей весит не больше 1,5 кг и может быть спрессована в специальный мешок.
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Зимой обязательно иметь комплект термобелья — это прямо супермаленький и легкий спаситель. А также со мной всегда шапка, перчатки и теплые носки.
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Итого у меня примерно такой набор вещей: всегда — 4 футболки без рисунков в один тон, штаны обычные, мантия-накидка, рубашки белая и черная и одно зеленое платье. Летом добавляются: платье — 4 штуки, 3 юбки и 2 шорт, 2 пары обуви и кожанка на вечер. Зимой — 2 юбки, 1 кашемировый свитер, 1 толстовка, термокомплект, 2 теплых штанов, 2 свитшота. Этого достаточно, чтобы не повторяться за 1 неделю ни разу!
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О нижнем белье. Синтетика вредна, гипюр неудобен, а хлопок живет недолго. Поэтому я выкинула все и полностью перешла на шелковые комплекты. Спустя полгода постоянной носки они как новые.
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Об обуви. Вообще есть 3 градации по сезонам: «очень жарко», «хорошо» и «холодно». Если на улице комфортная температура, я беру 3 пары: 2 — в чемодан и 1 — на мне. Ботинки — до −10 градусов, а дальше в ход идут стельки и вязаные носочки.
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Поскольку я отказалась от несочетающихся вещей, это я компенсирую украшениями. И вот разные аксессуары для меня — это лучшая «физическая память» о поездке. В каждой стране я обязательно покупаю что-то, что буду потом носить.
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Теперь о косметике: у меня всегда есть проверенный комплект. Упакованный в строгие рамки косметички, он выглядит так.
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О ванне. Если поездка долгая, я беру электрическую зубную щетку; если на неделю — чищу обычной. Еще полотенце всегда при себе — на всякий случай, как говорится. Кстати! Всегда в путешествие берите простой увлажняющий крем: часто кожа остро реагирует на смену места.
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Неожиданные вещи, которые я всегда беру с собой: полотенца, впитывающие влагу; нитки, иголки, булавки и метр; блокнот и ручки; фонарик. Именно этот странный набор мне нужен совершенно всегда.
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Когда-то давно я заказала на AliExpress чехол для всей мелкой техники. Сейчас это незаменимый блок всех путешествий. Если у меня перевес, он едет со мной в рюкзаке. Или просто в руках.
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Всегда с собой: камера и 2-3 катушки с пленкой; Type-С и Micro USB; переходник в машину и Jack 3.5; блоки питания, подходящие для страны, куда я еду; флешки.
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Кстати, сейчас можно купить такой мультиустройство в мире розеток весом 200 граммом. Да, это работает. Но японцы уже 10 лет делают такой же мультипереходник, который удобнее и куда меньше. Это суперштука! Просто сравните размеры по фото.
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Все вышеперечисленное обычно достигает 16 кг веса. А в багаж берут 20-23 кг. Круто же! Но в каждой поездке есть какое-то но: свадьба и дресс-код или гостинцы близким. Чаще всего остальное место как раз на них и уходит — на подарки. Поэтому свободного пространства никогда не остается.
Такой подход к делу оптимизирует не только время, но еще и пространство, а также экономит немало денег, которые как раз можно потратить на путешествия.
А вы бы смогли сократить количество своих вещей до одного чемодана?
Фото на превью SpbPhoenix / Twitter