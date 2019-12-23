Я пересмотрела свой гардероб, избавилась от лишнего и уже год живу с одним чемоданом вещей

За время перелетов у меня выработался обязательный «перелетный сет»: уши-шумодавы, простые наушники, ноут и зарядка, складные тапочки, термос, кабель Type-С, помада и крем для рук, документы и карта.

Кстати, термос просто незаменим! После погранперехода можно попросить в кафе кипяток, в некоторых странах есть краны с водой. А в Китае есть аппараты с кипяточком. Вот за это китайцам отдельное спасибо.

Мои правила перелета, которые не раз выручали: за день до полета не строить планов, это буферный день; в день перелета отменяются диеты, можно есть все, что хочешь; никогда не обвинять никого в ошибках; не стесняться переспросить, не лениться перепроверить.