Девушка из России откровенно рассказала о неожиданных особенностях работы с японцами
Все знают, что японцы служат образцом отношения к работе. Они сидят в офисе до последнего, стараются выдать максимум результата по любому проекту и иногда даже умирают от переработок. Но это в немалой степени стереотипы — такие же, как медведи на улицах Москвы. Анна Лазарева работает с японцами и делится своими наблюдениями в твиттере.
AdMe.ru с разрешения Анны публикует ее рассказ.
- Японский менеджмент — самый неэффективный менеджмент из того, что я встречала лично, как минимум. А я до японцев работала с французами. Теперь эффективность французов кажется верхом возможного КПД.
- Все завязано на установленных процедурах и правилах. Если вдруг появляется необходимость решить новую задачу или разработать новую процедуру, это займет от пары месяцев до нескольких лет в зависимости от масштаба грядущих изменений и внедрений.
- Сама по себе неэффективность завязана на невозможности импровизировать. Если происходит что-то вне шаблона, японский японец может на самом деле сломаться и перестать понимать, кто он, где он и что происходит. Международный японец со временем привыкает, но очень тяжело.
- Если японская компания идет развиваться в остальной мир, она сначала засылает в страну представительство — некоммерческую структуру с местными сотрудниками, которой будет руководить засланный японец. И если местные сотрудники могут работать годами, то ротация японцев неизменна.
- Когда японец дослужился до максимального верха своей карьеры (если компания разрослась по миру), он начинает «гастролировать». К нам в представительство часто заезжают японские японцы с целью показать презентацию на 1,5 часа про бусидо, а потом погулять по Москве на сдачу.
- А вот все, что касается производства, — это верх эффективности и качества, как раз из-за того, что автоматизировано все, что только можно, и человеческий фактор минимален. Чем меньше нужно принимать решений, тем качественнее будет работа.
- Недавно нам прислали рекламацию: в коробке недоставало комплектующих. В ответ на нее завод прислал видео, как комплектовали именно эту коробку 2 года назад, с ответом «посмотрите в коробке получше». Клиент комплектующие в коробке впоследствии нашел.
- При этом необходимо постоянно давать объяснение самым тривиальным вещам и отвечать на вопрос «почему». С полгода назад мы совершенно серьезно объясняли эйчарам головного офиса, что такое апостиль (было необходимо для оформления документов). Они не знали.
- Год назад к нам присоединился дяденька. 45 лет. «Да я всю жизнь в логистике, да я все налажу и расскажу, как вам всем надо работать, на все готов!» Ага. Сейчас. Первый рабочий свой день он начал с того, что опоздал на 2,5 часа. В японской компании, где генеральный директор — японец.
- Зачем его держат: в Японии принято иметь в коллективе человека, который является эмоциональной помойкой. Это решение руководства, не наше. Было бы мое, я бы ему пары дней испытательного срока пройти не дала. Зато весь остальной офис очень сплотился. Это факт.
- Знаю, что в Японии раньше босса уходить нельзя категорически (хотя нигде это не прописано), а упахиваются они с утра до ночи. В других странах местным делают поблажку с учетом местной культуры и трудового кодекса. Но это как повезет.
- Нам относительно повезло. В офисе есть электронные часы с кукушкой, она кукует в 9:00 и в 18:00. До кукушки все должны быть в офисе, чтобы ровно в 9:00 собраться в кружок и рапортовать, кто чем сегодня будет заниматься. Не успел на кукушку — опоздал.
- Если опаздываешь, обязан предупредить и рассказать, почему так произошло. Само собой, «проспал» не является уважительной причиной, надо быть более креативным.
- После обмена планами на день мы читаем корпоративную философию — 5 тезисов, по 1 на каждый день недели. Хором, вслух, громко. Сначала было дико, а сейчас я вроде даже втянулась, громче всех читаю и прибавляю после последнего слова «аминь».
- А повезло нам тем, что сразу после кукушки в 6 вечера можно встать и уйти домой, и это не будет воспринято как факт отлынивания от работы. Но это только в нашей компании так; знаю, что в России есть «традиционные» японские конторы, где уходить до босса неприлично и фу.
- Если в «европейских» конторах твою эффективность оценивают тем, как много ты сделал, то в японских — от обратного. Грубо говоря, ты начинаешь год со 100 %, а потом за каждый прокол проценты теряешь. Меньше отсвечивал и ошибался — больше бонуса получишь.
- И очень важно очень стараться, чтобы все видели. У нас был один сотрудник, который занимался проектами, за год у него не было ни одной продажи. Но он так старательно старался делать вид, что старается, что ему бонус дали и зарплату прибавили.
- Вопрос о размере ежегодного бонуса и прибавки к зарплате решается боссом на основании только внутренних ощущений.
- Если работаешь с японцами, рано или поздно начинаешь разбираться в Excel как боженька. Такое ощущение, что у Microsoft существует отдельный офисный пакет для Японии, который состоит из Excel и PowerPoint. Я не помню, когда от японца в последний раз получала документ Word.
- Если вдруг ты гайдзин (т. е. иностранец) несчастный, то можешь забыть о том, чтобы генерировать решения и идеи. Точнее, ты можешь их предлагать, а потом, по прошествии полугода и 40 тыс. встреч по скайпу японца местного и японцев японских, узнать, что они долго думали и придумали идеальное решение. Вот то самое, что ты предлагал. Но ты ни при чем, это все они.
Хотели ли бы вы работать в японской компании и почему?
Фото на превью annonedomini / Twitter