Девушка из России откровенно рассказала о неожиданных особенностях работы с японцами

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Все знают, что японцы служат образцом отношения к работе. Они сидят в офисе до последнего, стараются выдать максимум результата по любому проекту и иногда даже умирают от переработок. Но это в немалой степени стереотипы — такие же, как медведи на улицах Москвы. Анна Лазарева работает с японцами и делится своими наблюдениями в твиттере.