Девушка без прикрас рассказала, как живется с хронической усталостью и как с ней бороться

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Синдром хронической усталости официально диагностирован у 17 млн людей. А сколько страдает от него на самом деле, точно не известно, но цифра будет минимум в 2 раза больше. Ужасное состояние, в котором сложно не то что работать — выполнять привычные рутинные действия вроде мытья посуды, — может настигнуть любого. Евгения оказалась в числе тех, с кем это произошло, и поделилась своей историей в твиттере.

AdMe.ru с разрешения Евгении публикует ее откровенный рассказ о борьбе с хронической усталостью.

Как началось

Я трудоголик и очень люблю свою работу. Но осенью 2018-го я трудилась одновременно в трех местах, и это был 1-й для меня случай, когда деятельность там была максимально разноплановой. Помимо этого мы временно жили с родителями, готовились к свадьбе, а меня ждала сессия. В общем, стресс раздавил меня как асфальтоукладчик. Я начала ловить себя на внезапных срывах на пустом месте, могла заплакать просто так, стала набирать вес, что тоже не являлось поводом для радости. И при этом ощущала абсолютную безвыходность ситуации. Тут стоит заметить, что усталость бывает разной. Физической, моральной, эмоциональной. Чаще всего мы, конечно, собираем комбо. В век «достигаторства» и успешных блогеров в инстаграме, ратующих за продуктивность, жаловаться на усталость даже самому себе стыдно. Но поверьте, если вовремя не осознать, будет еще хуже.

Первая ловушка

Я не знаю, как это работает, но человек до последнего не хочет признаваться самому себе, что больше не может. Потому что кредиты, оплата квартиры, коммуналка, поесть на что-то надо. Вероятно, это связано и со страхом быть «лентяем». Вот как же, все остальные работают, а я не могу, значит, я просто ленивая. Нам с детства внушают, что лень — это плохо. Если вечером хочешь просто полежать и ничего не делать — ты ленишься. Поэтому невозможно расслабиться даже наедине с собой. И в итоге в какой-то момент вы обнаруживаете, что лежите в постели или сидите на улице на первой попавшейся плоской поверхности, захлебываясь слезами от того, что не можете пошевелиться и нет сил куда-то двигаться. Поздравляю, друзья, вы перегорели. Лучше, конечно, не доводить до этого, потому что все ваши кредиты и коммуналки будет некому оплачивать, когда вы сгорите от усталости как спичка. С переходом только на одну работу я по привычке начала себя загружать. Видите страшные слова, да? «По привычке». Первые месяцы я могла вести по 3 тренинга в день, то есть 9 часов делиться информацией и обучать людей без остановки. Сейчас стараюсь планировать только 1 в день.

Попытка отдохнуть

Потому что организм уже предельно устал. И, почувствовав слабину, немножко свободного ресурса и времени, выдал мне все, что я не разрешала себе чувствовать все это время. А еще, к слову, схема «5 дней сплю по 4 часа, а потом в выходные отсыпаюсь по 12» не сработает. Мой распорядок дня за 1-й месяц работы на новом месте стал гораздо более свободным, вот только я приходила домой около 7 вечера и просто падала лицом в подушку до утра. Тело пыталось получить то, что ему недодавали все это время, — отдых. Поэтому, если вы поймали себя на ощущении крайней усталости и начали себя разгружать, вам долго не будет становиться легче. И возможно, поначалу даже наоборот. Это нормально. Вы долго выжигали свой ресурс. Организму потребуется много времени на восстановление.

Есть и другая ловушка

Иногда вам будет казаться, что вам стало лучше. И это обман. Если вы докатились до вышеописанного, это не пройдет после одного хорошего выходного. И после двух. И после недели тоже. Это гораздо глубже. В эту ловушку очень легко попасть. Особенно если вы трудоголик, любите свою работу и наслаждаетесь продуктивностью. Проблески энергии после глубоких ям усталости — это обман. Не ведитесь. Особую опасность в такой ситуации представляют любые стимуляторы: энергетики, кофе и т. д. Они не придают вам сил и бодрости. Они задействуют скрытый в вас ресурс. А если ваш ресурс полностью истощен, то они исчерпают ваши запасы до самого дна.

Маркеры хронической усталости

Я, например, так бросила институт. Когда весной началась сессия и появилась возможность не ходить из-за нее на работу, сдавать сессию я тоже не стала. Потому что придавило, потому что слишком устала. Но если институт мне, в принципе, был не нужен и я даже рада, что так сложилось, то из-за отсутствия сил на любимые занятия мне часто становится грустно. Если вам в состоянии хронической усталости тяжело и нет сил вести здоровый образ жизни, то, ради вас самих, не ругайте себя за это. Вам хватает усталости и стресса. У вас, скорее всего, будет хуже получаться обычная работа, заметно упадет продуктивность. Это нормально. Вы устали, не надо себя выжимать. Серьезно, вы у себя одни. Ничто не компенсирует вам угрозу загреметь в больницу с истощением.

Еще один маячок, кстати. Если вас неожиданно и регулярно тянет на фастфуд, чипсы, всякие пирожки и вы замечаете, что стали испытывать голод чаще, чем обычно, скорее всего, вы недостаточно отдыхаете. Но тут нужно помнить, что все быстрые углеводы — это ерунда. И как раз таки в период сильной усталости очень важно задуматься о том, чем вы питаетесь. Пусть это будут овощи и фрукты, рыба и всякое полезное. Ни в коем случае нельзя в таком состоянии изнурять себя диетами. Если вы боитесь снижения доходов и думаете, что придется себя в чем-то ограничивать, давайте разберем: а много ли вещей вас сейчас радует? У вас вообще хватает моральных сил на то, чтобы идти и тратить деньги на что-то, что доставляет вам удовольствие? Лично у меня нет. Как только вы признаете факт наличия у себя хронической усталости, учитесь прислушиваться к себе. При малейших признаках лишней раздражительности, загнанности снижайте нагрузку. Даже если кажется, что меньше некуда.

Как из этого выбираться

Что же будет отдыхом? То, что не требует от вас физической, эмоциональной и мозговой деятельности. Для меня это сон, длительное лежание в ванне и прогулки по лесу с обязательным обниманием деревьев. Кому-то в качестве отдыха хорошо подходят разные медитации например. Прокручивание ленты соцсетей, чтение книг и просмотр фильмов все-таки заставляют вас воспринимать и обрабатывать информацию, а потому это нельзя назвать отдыхом в полной мере, так как голова активно работает. Даже если вам кажется, что вас это перезагружает, дает сил, — организм не даст обмануть себя. Но для начала нужно осознать, признать, не винить себя, простить себе это. Не считать себя слабым, ленивым и т. д. Нет, люди, вы невероятно сильные, раз так долго истощали себя и делали работу при полном отсутствии внутренних сил.

Разгружайте себя на работе, насколько это возможно. У меня даже были дополнительные выходные, но сейчас понимаю, что и такой разгрузки мне недостаточно. Постарайтесь избавиться от комплекса отличника и спасителя мира или, еще хуже, жертвы. Мир не рухнет. У нас есть семья и близкие, они помогут. Я, например, в свое время в попытках заглушить эмоциональные переживания и депрессию научилась работать «до отваливающихся конечностей». Мозг быстро привык к схеме «если что-то расстраивает — работай на износ». Но так нельзя. У вас это может быть другая схема: поиск внимания, признания, уважения например. Но если вы доводите себя до физического и морального истощения, значит, у вас отсутствует инстинкт самосохранения. Где-то вы его потеряли, надо понять где.