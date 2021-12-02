Дерзкий текст о том, что не каждый добытчик в семье достоин лестного отзыва о себе

Сегодня мое утро началось с возмущенного поста. Это была жалоба женщины, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Дело в том, что ее муж несколько месяцев назад предложил ей выгодную «сделку»: уволиться с работы для того, чтобы у нее было больше времени заниматься хозяйством, ухаживать за собственной внешностью, встречать его с работы в хорошем настроении и так далее... — Я же мужчина, готов взять ответственность за свою семью на себя! — бил себя пяткой в грудь патриархальный супруг. Купившись на эти обещания, дама непредусмотрительно согласилась. А через какое-то время с человеком начались изменения: грубость, назидательный тон, чуть ли не приказы, вопросы из серии «А кто ты такая вообще?! Ничего не делаешь, только дома сидишь!». Возникла ссора, супруг хлопнул дверью и ушел в туман. Оставив женщину вместе с кошкой без еды и денег. Теперь женщина выкручивается и за себя, и за ни в чем не повинное хвостатое. Не бросать же животинку на произвол судьбы — ты женщина или кто? Прочитала все это и много думала потом. Размышляла о Великой Мужской Ответственности.

Вот, правда, есть в нашей культуре понятие Великой Мужской Ответственности — именно так, с больших букв надо его прописывать. И есть понятие женских обязанностей (писать с маленьких). Сейчас объясню, чем они отличаются. Великая Мужская Ответственность преподносится как очень тяжелое, непонятное женщинам бремя, которое мужчина гордо несет на своем горбу в одиночку, словно огромный диван. Он, мол, должен заработать денег столько, чтобы на все хватало. Чтобы и прокормить себя, и свою женщину, и своих детей, и кошку. Не сломаться под натиском жизненных бурь. При этом все его жалеют, понимая, как он устал тащить этот диван по раздолбанной дороге жизни. Я даже в чем-то соглашусь, что с мужчин в финансовом плане общественное мнение требует больше. Мало кто скажет женщине, что она должна содержать мужа. Но вот в чем нюанс: тяжесть Великой Мужской Ответственности компенсируется легкостью ее сбрасывания со своих плеч. Да, многие считают, что обеспечивать/помогать/защищать мужчина обязан. Но в случае чего он имеет полное право передумать, выпорхнуть из гнезда и приземлиться в другое гнездо. Или гордо сидеть в одиночестве, переживая экзистенциальный кризис. И это нормальная ситуация. Никто его не осудит, даже кошка. Женщине же вменяются якобы самые простые, легонькие женские обязанности: готовка, уборка, желательно без отрыва от производства. Чтобы не быть «нахлебницей». Но эти обязанности не воспринимаются обществом как тяжелый диван, который надо тащить в одиночку. С этим диваном женщина должна еще и пританцовывать немного, плача от счастья... Ведь она делает что-то очень приятное, выполняет свое природное женское предназначение. Но, самое главное, эти легкие, легонькие женские обязанности она не имеет права сбросить со своих плеч в принципе. Иначе общество ее просто раздавит.

Не получается пока у женщин таких элегантных кульбитов в чужое гнездо и без детей, какие показывают нам мужчины. Нельзя родить, а через три месяца передумать. Нельзя уйти в легитимный мужской загул, сорваться. И даже последствия безденежья из-за брошенной ради супруга работы будет расхлебывать исключительно сама женщина. Я сейчас не пытаюсь рассуждать о том, кому у нас жить хорошо. Я лишь обращаю внимание на то, что, каким бы гиперответственным «содержакой» ни был мужчина, всегда следует помнить о том, что он в любой момент может передумать и отказаться от этой ответственности, законно и при полной поддержке общества. А у женщины в нашем мире такого права нет. Так что, принимая решение о том, чтобы передать ответственность за себя и свою жизнь, не говоря уже о детях, в сильные мужские руки, следует помнить и о том, что Великая Мужская Ответственность может вдруг взять и закончиться. А вот от своих женских обязанностей отвертеться не удастся...