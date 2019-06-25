«Да какой ему вуз, мы ему ПТУ присмотрели». История о том, как родители из лучших побуждений чуть не погубили талант своего ребенка

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Когда у наших детей что-то не получается, мы, к сожалению, не всегда задумываемся о причинах, а сразу выносим вердикт: «Ты недостаточно стараешься!» Но часто для того, чтобы разобраться с проблемой, нужно просто довериться ребенку, прислушаться к нему. От этого может зависеть будущее вашего сына или дочери. Преподаватель Яна Полянских рассказала на странице в фейсбуке драматичную историю из своей практики о том, как важно верить в силы своих детей, даже когда кажется, что все потеряно.

Мы в AdMe.ru считаем, что текст Яны поможет родителям взглянуть на своих детей другими глазами и вернуть надежду тем, кто ее почти потерял.

Верьте в ребенка. Каждый момент, в любой ситуации, что бы ни случилось — верьте в ребенка. Когда совсем опускаются руки... пожалуйста, верьте.



Был у меня в педагогической практике жуткий случай. В одном сером марте с репетиторского сайта позвонила женщина, которая чуть не в слезах просила помочь ее сыну. Ему грозила неаттестация в 11 классе по математике: одни двойки, ничего не получается, ни одну контрольную не написал за год, все в шоке, слезы и «помогите сдать на три».



А у меня как раз один ученик поступил и освободилось место. Уж очень не хотелось работать с таким количеством двоек и, видимо, отсутствием мотивации, но решила взяться.



Приезжаю. Мама мне с порога сообщает, что заниматься он не хочет, ищите подход. Вот, думаю, вляпалась. Подход в 11 классе в марте. Идеально же. Чуть не развернулась прямо там, да смелости не хватило. Пошла.



За столом сидел худой, замученный подросток с кругами под глазами и очень уставшим взглядом. Я представилась и сказала, что пришла помочь. Он огрызнулся и сказал, что ему не надо помогать.

Давайте, говорю, сыграем в математическую игру. Ребенок хмуро посмотрел на меня, но согласился. Объяснила правила, он заинтересовался, даже улыбнулся. Начали играть. Раз классный ход, два классный ход — и он меня с блеском обыграл. Воу... В эту игру я еще ни разу не проигрывала.



Слишком странно. Это была не случайная победа, это были великолепно обдуманные ходы и прекрасное логическое мышление. И у него двойки по математике? Серьезно?



Я поделилась с ним своими мыслями и попросила посмотреть его тетради. Он невероятно смутился, видимо, очень не хотел меня огорчать. Но показал.



То, что я там увидела, я не забуду никогда. Там были совершенно необычные решения стандартных задач: графические методы, исследование с помощью производных, использование свойств функций, введение параметра, восхитительно короткие и красивые аналитические выкладки. Перечеркнутые. Жестоко так перечеркнутые красным. На некоторых листах перечеркнутые так, что на листе появлялись разрывы. И двойки. Много двоек в сочетании с фразами «В классе делали не так!».

Я позвала его маму, рассказала о том, что у ребенка прекрасная математика и что ему дорога на мехмат. Что сейчас им надо забить на школьные оценки, я помогу выйти на эту несчастную тройку, но им надо начать работать с форматом профиля на ЕГЭ и сдавать ДВИ. Мальчик был в шоке. Ему никто такого не говорил... Он сидел и завороженно смотрел в свою тетрадку. А мама лишь сказала: «Ну-ну. И что же тогда у этого гения двойки?» Я попыталась ей объяснить, что это нестандартные методы решения и, возможно, его школьный учитель просто их не понимает или не хочет принимать, вот и ставит двойки. Но мама была непреклонна: ребенок — дурак, не может делать нормально, да какой ему вуз, мы ему ПТУ присмотрели, вот туда и пойдет. На тройку надо сдать.



Тяжелый случай. Ну ладно, согласилась помочь с тройкой, а сама стала подсовывать парню задачки из ДВИ и олимпиад. Некоторые он решал быстрее и круче меня, применяя странные штуки, от которых я улыбалась и восхищалась. Мальчик каждый раз спрашивал: «А я правда правильно делаю? Прямо совсем правильно?» В него никто никогда не верил... После занятий с ним я рыдала в сквере у их дома, не понимая, что можно сделать и как переубедить родителей.



В один из дней мальчик устроил родителям скандал. Сказал, что будет поступать в нормальный вуз и что ему нужен репетитор по физике. После мне позвонила мама и жестко сказала больше к ним не приходить.

А через пару дней позвонил сам мальчик. Сказал, что пока у него нет такой суммы, чтобы оплачивать мои занятия, но он готов платить ₽ 500, а остальное все отдаст с 1-й зарплаты. Я была в шоке. И я согласилась.



Мы стали заниматься подготовкой к поступлению. Рассказала о нем своему знакомому репетитору по физике, тот тоже взял его на заочное обучение: посоветовал книги, давал задачки, проверял и комментировал. Мальчик кое-как получил тройки за год (убедили его писать «по стандарту»), сдал ЕГЭ по математике на 99 баллов, ЕГЭ по физике — на 96 и ДВИ — на 100. Взяли с распростертыми объятиями.



Сейчас он оканчивает второй курс мехмата. Участвует в студенческих олимпиадах и выступает на конференциях. Работает в «Яндексе». Деньги за занятия честно отдал и мне, и репетитору по физике, даже с процентами. Поздравляет со всеми праздниками и присылает цветы. Почему я решила вспомнить эту историю? Просто позавчера, в День защиты детей, его мама прислала мне единственное за это время СМС. Там было «спасибо».