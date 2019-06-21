«Да» и «нет» весят одинаково. Текст о том, как избавиться от мук выбора и существенно облегчить себе жизнь
Часто в разговоре с людьми мы ищем подводные камни там, где их нет. Вместо того чтобы просто принять предложение собеседника, мы можем выстроить в голове целые схемы, пытаясь понять истинные мотивы сказанного. В своем блоге автор Анна Черных рассуждает о том, как можно упростить выбор при принятии решений и отвечать на вопросы без лишних заморочек.
Мы в AdMe.ru считаем, что такой простой и незамысловатый способ действительно может избавить от ненужных навязчивых мыслей и сделать общение во много раз приятнее.
«Подвезти тебя до автовокзала?» — спросила Хайди, пожилая швейцарка, подруга нашей семьи. Я собиралась в город с ее дачи, идти пешком до остановки километра 3–4, а потом еще неизвестно сколько ждать маршрутку, а от автовокзала ходит много транспорта в город, да и гулять мне не очень хотелось.
Я хотела сказать: «Да, подвези, пожалуйста», но в этом случае Хайди придется переодеваться из дачных штанов, открывать ворота, выгонять машину из сада, тратить время и везти меня. И мне от этого жутко неловко, поэтому я начинаю мямлить что-то вроде: «Да нет, не надо, я пройдусь, наверное…» Хайди чувствует противоречие между тем, что я говорю, и тем, чего мне хочется, и, немного раздражаясь, спрашивает еще раз: «Так, может, все-таки подвезти?»
Я снова отнекиваюсь, пытаясь быть вежливой, мол, не хочу утруждать.
И тут Хайди преподает мне урок, который выручает меня вот уже 10 лет.
«Знаешь, у нас в Швейцарии говорят: "Да и нет весят одинаково". Если я предлагаю тебя подвезти, то мне все равно, скажешь ты «да» или «нет». Я готова к любому твоему ответу, мне не трудно прокатиться с тобой до автовокзала, так же, как легко остаться дома. Но ты придумываешь, будто один из вариантов мне удобнее другого и выбираешь его, хотя это не то, что удобно тебе. В России так часто делают. Но я хочу, чтобы ты понимала: если бы мне не хотелось тебя везти, я бы ничего не предложила. Если тебе дают выбор, один твой ответ равнозначен другому. Так тебя подвезти?»
И я сказала: «Да!» - просто и ясно. Потому что мне было куда удобнее и быстрее доехать до автовокзала на машине. И я была благодарна Хайди за то, что она подвезла меня, а еще больше за то, что научила такому простому правилу.
«„Да“ и „нет“ весят одинаково» — вот что я повторяю внутри себя каждый раз, когда думаю, что мой ответ не понравится собеседнику.
«„Да“ и „нет“ весят одинаково» — это про то, что мы все равны и свободны.
«„Да“ и „нет“ весят одинаково» — не поверхностное правило этикета, а основа экологичных искренних отношений.
«„Да“ и „нет“ весят одинаково» — и не надо надеяться, что другой догадается, чего вам на самом деле хочется.
Когда разрешаешь себе быть прямым и открытым, даешь эту свободу и другим.
На любой мой вопрос или предложение я готова услышать как положительный, так и отрицательный ответ. А если один из ответов для меня предпочтительнее, то я сообщу об этом своему собеседнику и сформулирую по-другому.
Например, вместо нейтрально-вежливого «Зайдешь в гости?», в зависимости от того, что я хочу, можно сказать: «Заходи, я буду рада с тобой попить чай и поболтать!» (предполагая, что наши желания могут и не совпасть) или «Я бы пригласила тебя в гости, но сегодня устала и хочу побыть одна».
Помню, как мои отношения с подругой вышли на новый уровень близости. Она спросила:
— Ты же поучаствуешь в организации нашего фестиваля?
— Честно говоря, нет, я себя в этом не вижу. Не хочу ничего организовывать, — ответила я, внутренне готовясь к последующему сопротивлению уговорам.
— О, знаешь, как приятно: спросил — получил ответ — пошел дальше.
Знаю. Это сила определенности.
Сложнее, когда человек не привык, что «да» и «нет» весят одинаково. Тогда вместо простого односложного ответа на каждое «Поедешь с нами?» и «Сможешь помочь?» начинаются рассказы, какой сложный там намечается день, сколько всего нужно успеть и как человек будет стараться всем угодить, везде и все успеть, никого не разочаровать. Мне обычно тоскливо такое слушать.
А начинается оно в детстве. Мы учимся угадывать, какой ответ хотят от нас услышать, вместо того чтобы прислушаться к себе. Мы рано узнаем, что на вопросы: «Тебе нравится в садике?» и «Хочешь супчик?» — есть только один желанный ответ для нашей бабушки. Узнаем, что отказ от скучного подарка или неинтересного похода в музей, видите ли, огорчит наших дальних родственников. Узнаем, что надо быть вежливым и идти другим навстречу. Узнаем, что и вопросы-то нам задают просто по привычке и из вежливости, а до реальных наших ответов никому нет дела.
Хорошо, что мы выросли и можем больше не играть в это. И не учить этому вранью своих детей.
У каждого из нас есть право просто просить и с благодарностью принимать подарки, предложения, помощь и любовь других, равно как и право отказываться, не соглашаться, закрываться и отстаивать свои границы без чувства вины.
«Да» и «нет» весят одинаково, вы согласны? (И задавая этот вопрос таким образом, я имею в виду, что любые ваши ответы мне равнозначно интересны.)
Фото на превью The Help / DreamWorks