«Да» и «нет» весят одинаково. Текст о том, как избавиться от мук выбора и существенно облегчить себе жизнь

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Часто в разговоре с людьми мы ищем подводные камни там, где их нет. Вместо того чтобы просто принять предложение собеседника, мы можем выстроить в голове целые схемы, пытаясь понять истинные мотивы сказанного. В своем блоге автор Анна Черных рассуждает о том, как можно упростить выбор при принятии решений и отвечать на вопросы без лишних заморочек.

Мы в AdMe.ru считаем, что такой простой и незамысловатый способ действительно может избавить от ненужных навязчивых мыслей и сделать общение во много раз приятнее.

«Подвезти тебя до автовокзала?» — спросила Хайди, пожилая швейцарка, подруга нашей семьи. Я собиралась в город с ее дачи, идти пешком до остановки километра 3–4, а потом еще неизвестно сколько ждать маршрутку, а от автовокзала ходит много транспорта в город, да и гулять мне не очень хотелось.

Я хотела сказать: «Да, подвези, пожалуйста», но в этом случае Хайди придется переодеваться из дачных штанов, открывать ворота, выгонять машину из сада, тратить время и везти меня. И мне от этого жутко неловко, поэтому я начинаю мямлить что-то вроде: «Да нет, не надо, я пройдусь, наверное…» Хайди чувствует противоречие между тем, что я говорю, и тем, чего мне хочется, и, немного раздражаясь, спрашивает еще раз: «Так, может, все-таки подвезти?»

Я снова отнекиваюсь, пытаясь быть вежливой, мол, не хочу утруждать.

И тут Хайди преподает мне урок, который выручает меня вот уже 10 лет.

«Знаешь, у нас в Швейцарии говорят: "Да и нет весят одинаково". Если я предлагаю тебя подвезти, то мне все равно, скажешь ты «да» или «нет». Я готова к любому твоему ответу, мне не трудно прокатиться с тобой до автовокзала, так же, как легко остаться дома. Но ты придумываешь, будто один из вариантов мне удобнее другого и выбираешь его, хотя это не то, что удобно тебе. В России так часто делают. Но я хочу, чтобы ты понимала: если бы мне не хотелось тебя везти, я бы ничего не предложила. Если тебе дают выбор, один твой ответ равнозначен другому. Так тебя подвезти?»

И я сказала: «Да!» - просто и ясно. Потому что мне было куда удобнее и быстрее доехать до автовокзала на машине. И я была благодарна Хайди за то, что она подвезла меня, а еще больше за то, что научила такому простому правилу.