Мы заглянули в сумки к 15 незнакомцам и узнали, способно ли их содержимое рассказать о характере владельца
Вам когда-нибудь было интересно, как девушки могут умещать такое количество нужных мелочей в таких маленьких сумочках? Или, например, для чего вашему коллеге такой огромный рюкзак? Нам стало любопытно, и мы уговорили 15 незнакомцев показать содержимое своих сумок нашему фотографу. Честно говоря, сперва мы тоже были немного подвержены стереотипам, что в женской сумочке можно потеряться, а у парней все лаконично и скучновато. Но в процессе создания этого проекта мы убедились, что стереотипы тут не работают.
Кроме того, AdMe.ru попросил этих людей немного рассказать о своем роде деятельности и о том, что находится в сумке. Получилось ли у нас немного раскрыть характер наших героев, смотрите сами.
Лия, 27 лет, контент-продюсер
- Подушка для сна. Не то чтобы меня беспокоит шея — она в полном порядке, но я не упущу случая как следует вздремнуть: в транспорте, в кино, во время обеденного перерыва — да при любой удобной возможности. Однажды уснула в метро и еле выскочила на своей остановке. Состав уехал, и тогда я опомнилась: подушки нет, оставила. Спустя пару часов спускаюсь обратно в метро, сажусь в вагон — подушка ждет меня на сиденье!
- Разветвитель для наушников. На самом деле очень романтичная вещь. Можно быть в толпе, а чувствовать себя как будто вы наедине. Ну и, конечно, слушать музыку вдвоем, смотреть сериалы и все такое. Эта вещь не раз спасала меня в путешествиях — отлично экономит зарядку на телефоне, если вас двое.
- В коробке с совами целая аптечка. Раньше в ней были леденцы, презент из Питера, но они быстро закончились. Теперь там таблетки и пластыри на все случаи жизни.
- Солнечные очки раньше воспринимались только как аксессуар. Носишь всегда с собой, чтобы выглядеть стильно. Сейчас это чуть ли не предмет первой необходимости летом. Солнце светит так ярко, прямо ослепляет. И как я этого раньше не замечала?
Андрей, 24 года, дизайнер видеоанимации
- Фальшивые деньги. Говорят, что деньги манят деньги, даже если они ненастоящие. Доставляет некоторое визуальное удовольствие, когда у тебя лежит такая пачка денег. Хотя на самом деле я просто наматываю на них наушники — их так удобнее носить и они не запутываются.
- Отмычки. Все мы любим романтику крыш, но не на каждую крышу можно залезть. Для этого мне и нужны отмычки, чтобы я мог попасть хотя бы на те, к которым они подходят.
- Бейсбольный мяч — просто антистресс, у меня их 6 штук. Вообще я играю ими в «недобейсбол», когда просто бьешь битой по мячу и запускаешь куда подальше, но конкретно этот — просто чтобы крутить в руках. Он тяжелый, кожаный, с толстыми швами, его приятно крутить и подбрасывать. Помогает расслабиться.
- Носки. Несмотря на то что сейчас лето, в офисе все равно бывает прохладно, и в этот момент носки спасают. А иногда прохладно и вечером на улице, и, если ты в тапочках, замерзнуть и заболеть очень просто. Поэтому, когда нужно добраться до дома и не простыть, могут помочь носки.
- Кстати, зажигалка еще есть. Она вовсе не для того, чтобы курить, — я вообще не курю. Она для того, чтобы поджигать торчащие нитки на одежде.
Айдар, 21 год, официант, начинающий актер
- На фото есть толстовка, перчатки, шапка и футболка. Я всегда беру их на случай холодной погоды для летних вечеров.
- У меня есть свой театральный коллектив, где я являюсь соруководителем, и в тетради с надписью «Сценарий» я записываю идеи для номеров, свои сценарии и стихи.
- Большие наушники я чаще ношу просто как аксессуар к образу. Другие мелочи, которыми я дополняю образ, — это 2 пары очков и 2 банданы. А вот коричневая бабочка — часть моей рабочей формы официанта.
- Синий нарзанник (или штопор, проще говоря) ношу для работы, но зачастую пригождается и в повседневной жизни, чтобы открыть вино или что-то другое для себя.
- Зубная щетка и чехол. Я могу спонтанно не ночевать дома и на такие случаи ношу с собой простую зубную щетку.
- Искусственное красное яблоко ношу с собой 2 года, с первого моего серьезного спектакля. Некий памятный талисман для меня.
- Книга «1984» и «Скотный двор». Книги постоянно меняю, но всегда одну ношу с собой.
- Игрушка «Забивака» — этим летом я работал на чемпионате мира и был в образе Забиваки. Это мой талисман, напоминание о самом ярком событии моего лета.
- Остальное — повседневные мелочи: бумажник, ключи, таблетки от головы, жвачка, power bank и паспорт.
Карина, 26 лет, редактор
- С недавнего времени музыки в моей жизни стало больше. Сейчас я возвращаюсь потихоньку к игре на пианино, поэтому ношу с собой ноты.
- Неожиданно в сумке оказались сувениры из Русского музея в Питере, которые мне привезла подруга: открытка с картиной «Волна» Айвазовского и магнит с листочками для записей. Открытка теперь висит над столом.
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Еще более неожиданная вещь — это камешек с одного из пляжей Кипра, который мне подкинули дети, и он так и остался в сумке.
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Чехол для паспорта с енотом — из Одессы. Люблю покупать полезные сувениры и использовать их потом в быту. По этой же причине ключи от дома увешаны брелками из разных городов, а один из них с платформы 9 и 3/4.
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Таблетки не от головы, как у нормальных людей, а от укачивания.
Любовь, 23 года, специалист по видеоизображению
- Косметика зачастую оказывается полезной после затяжных прогулок (или скорее во время них).
- Основные лекарства для оказания первой помощи.
- Книга, которая меня развлекает, когда есть свободное время. Она же мой учитель английского языка. А иногда вместо художественной литературы я ношу с собой переводчик с татарского, с той же целью, что и «Гэтсби».
- Дополнительный телефон с максимумом заряда нужен на случай внезапных путешествий в места, где электричество — редкость.
- Блокнот, в который попадают все новые идеи, планы на настоящее и будущее и интересные фразы / цитаты, которые я могу услышать в течение дня.
- Также люблю брать с собой несколько пар очков. Это классный аксессуар, который можно не подбирать усердно перед зеркалом, выбегая из дома.
- Разветвитель для наушников помогает мне поделиться музыкой и сохранить качество звука.
- Банан (иногда беру с собой и другие снеки) помогает не проголодаться во время прогулок.
Рустем, 21 год, бариста
- Книжка — драма про любовь. Трогательная, смешная и светлая. Иногда в транспорте мне нравится читать.
- Ношу с собой набор карандашей и фломастеров для рисования. Для того же нужен и блокнот — люблю отвлечься в свободное время. Бывает так, что настроение порисовать приходит совершенно неожиданно.
- Глюкометр и инсулиновый шприц — это стандартный набор диабетика. Сок нужен по той же причине.
- Резинки и расческа — у меня достаточно длинные волосы, приходится поддерживать их в порядке, чтобы не выглядеть растрепанным.
- Набор инструментов не раз выручал меня в различных ситуациях: что-то открыть, поддеть или починить, когда находишься вне дома.
- Зарядное устройство и наушники — современный набор человека XXI века, без этих девайсов обойтись будет непросто. Телефон служит одновременно и средством связи, и плеером, вот и ношу зарядку с собой.
Анастасия, 18 лет, студентка
- Я просто маньяк по части ярких и необычных канцтоваров. Кислотные и миленькие вещицы — мои фавориты.
- Ношу также кое-что из уходовой и декоративной косметики. Например, всегда беру с собой ополаскиватель для рта, освежающий тоник для лица и средство для умывания. Это скорее на случай, если я вдруг решу переночевать у друзей или вовсе внезапно куда-то поехать — я не сижу на месте и люблю спонтанные поездки.
- Еще ношу с собой кучу таблеток и пластыри — надо быть готовой к любым жизненным поворотам.
- Ложки. Да, ношу с собой пластиковые ложки. Я люблю поесть, и этим все сказано.
- Флешка очень часто бывает нужна на учебе.
Диана, 28 лет, редактор
- Желтая карточка — это карта таро, положила когда-то ее себе в паспорт. В магию не особо верю и не помню, что она означает. Но судя по тому, что на ней довольный мужик, а за его спиной стоит куча кубков, она означает что-то хорошее.
- В коробочке варган. Игра на нем не требует особых навыков (на уровне любителя).
- Паспорт ношу, потому что однажды меня остановила на улице полиция и попросила показать документы просто так. С тех пор на всякий случай беру с собой паспорт.
- Духи с названием «Лошадь» — это один из моих любимых ароматов. Пахнет сеном и кожей, а не так, как вы подумали. Помню, этот аромат кочевал в интернете в подборках странных духов. Я тот самый человек, который их любит.
- Зеленые карточки — это купоны на скидку в магазин H&M. Их дают, если приносишь им старую одежду на переработку. Я за рациональное использование ресурсов, поэтому я приношу.
Айназ, 26 лет, IT-инженер
- Брелок от ключей напоминает детство, ибо он родом как раз оттуда.
- Телефон. Я без него никуда. Там у меня «2ГИС» — мой верный спутник — и другие полезные штучки вроде BlaBlaCar и «Яндекс.Транспорт». Я по жизни путешественник и часто пользуюсь ими.
- Еще частенько у меня лежат купальник, мини-набор для душа, сланцы для посещения фитнес-клуба. Временами в сумке лежит и повязка для восточных танцев дома или в фитнес-клубе — отличное средство для поддержания улыбки на лице.
- Стаканчик для чаепития — важный элемент в моей сумке. С ним везде чувствую себя как дома: могу попить чаю и в клубе, и на работе, и в дороге, ибо частенько езжу в другую сторону Татарстана в гости к маме.
- Платок — тоже очень надежная вещь, выручает в холода.
- Чуть не забыла про наушники. Я ими не «злоупотребляю», но они как раз заполняют ту пустоту, которая находит меня на 10–15 минут в пути до дома вечерами или в автобусе, когда я наслаждаюсь видами вечерней Казани. Вот такое душевное хобби.
Анна, 25 лет, стоматолог
- В моей сумке можно встретить гипсовые модели, штангенциркуль и сменку, потому что я работаю стоматологом.
- Скакалка и шампунь остались со вчерашней тренировки. Видимо, когда разбирала сумку, силы меня окончательно покинули.
- Поскольку за день приходится часто переобуваться, а обувь жалко, приучаю себя пользоваться специальной лопаткой.
- Валюта разных стран — это сувенирчики из кошелька. Они лежат в специальном кармашке вместе с бирочкой из роддома, фэншуй-талисманом и всякими милыми душе записочками. Деньги из восточных стран — потому что они ближе к Дальнему Востоку, где я родилась, выросла и прожила 24 предыдущих года. Теперь буду собирать франки, песо и динары. Какие-то купюры привезли в подарок друзья, какие-то собираю сама.
- Жетон из камеры хранения всегда в рюкзаке. Это дорожный талисман и память об одной из лучших поездок, хоть и неожиданной.
Дмитрий, 27 лет, видеодизайнер
- Иногда я рисую, поэтому всегда ношу с собой блокнот. Специализируюсь в основном на карикатурах и шаржах.
- Электронная книга очень выручает в транспорте, часто читаю, когда еду домой или куда угодно. Так время в поездке проходит увлекательнее и намного быстрее.
- Мыльные пузыри — это мой способ расслабиться. Так можно ненадолго вернуться в детство даже посреди загруженного рабочего дня.
- Зонтик — просто на всякий случай. Никогда не знаешь, где тебя застанет дождь, а я вот к непогоде готов.
Жанна, 20 лет, студентка, работает в квест-проекте
- Большую часть времени провожу на работе / в университете, поэтому приходится носить с собой буквально всю квартиру, начиная от каши и заканчивая маской для сна. Всегда ношу хотя бы один блокнот для заметок (тот, что с совой, — подарок подруги); периодически ношу скетчбук (рисую на уровне «я художник — я так вижу», но очень успокаивает).
- Книга от издательства «Гедонист» была в очень ограниченном издании в «Смене», сейчас, к сожалению, больше не печатают. В свое время мне была очень близка тема гедонизма, но сейчас уже как-то не так.
- Фотоаппарат стар как мир, ношу с собой за неимением человеческой камеры на телефоне. Портативка с собой 24/7 (спасибо телефону за это).
- Кружка из Coffee Bean — единственный действительно непроливающийся термостакан, который у меня когда-либо был.
- Золотая рыбка — таинственное масло из Таиланда, его прямое назначение так и не выяснила, зато вкусно пахнет.
- Всегда с собой открывашка, зажигалка и сигареты. Bond не курю, как они оказались в сумке — загадка. Остальное — стандартный набор, кочующий из сумки в сумку. Не было ни дня, чтобы не пригодился.
Марат, 19 лет, фрилансер
В сумке у меня вода, 2 пледа, свечи, маршмеллоу, колонка и наушники, power bank. В этот день я шел на вечернюю прогулку с девушкой и планировал создать романтическое настроение. Все это я купил в этот же день, когда возникла такая идея.
- Пледы нужны были, чтобы не замерзнуть вечером.
- Маршмеллоу и бананы — чтобы перекусить, если проголодаемся.
- Музыка всегда создает нужную атмосферу, поэтому я взял с собой колонку.
- А со свечами я собирался проделать кое-какой трюк, с помощью которого хотел передать тайный смысл, понятный только нам двоим.
Алина, 20 лет, студентка театрального факультета
- Чаще всего я хожу с маленькими сумками. Особенность их содержимого в том, что 2–3 предмета обязательно куплены в детских отделах, поэтому они с какими-нибудь смешными рисунками. Например, влажные салфетки или пластырь.
- Еще у меня есть кошелек с нарисованным котенком, это тоже из-за моей любви к милым вещицам.
- Кроме того, в сумке всегда есть телефон, портативная зарядка, наушники — каждодневные спутники любого современного человека. Ну и ключи от машины. Еще иногда ношу с собой маленькую бутылку воды. А документы, думаю, в сумке есть у каждого.
Ксения, 25 лет, видеодизайнер
- Всегда с собой необходимые мелочи: ключи от дома, крем для рук в виде клубнички, расческа для волос Tangle Teezer (золотистая), маленькое зеркальце, таблетница для чрезвычайных ситуаций в форме большой милой пилюли, косметичка.
- Еще ношу портативную зарядку, она в виде мороженки. Кроме того, что она «выручает» разрядившиеся гаджеты, на нее просто приятно посмотреть.
- Маленькая сумочка с единорогом — для женских мелочей.
- Духи я называю «карманными», потому что они всегда со мной.
- У кошелька с единорогами есть своя история. Мы с мамой ходили по магазинам, и я как раз подумывала купить себе новый кошелек, но ничего не приглянулось. Я уже думала уйти, как вдруг ко мне подходит мама и вручает этот кошелек. Без всяких классических: «Ты уже взрослая, хватит за розовым гоняться, будь серьезнее». Счастье, когда родители тебя принимают такой, какая ты есть, так что этот кошелек стоит для меня намного больше потраченных на него денег.
- Паспорт (обложка с котиками), карта для входа в офис, очки для зрения (я их надеваю в случае похода в кино) и карта от автомата сладостей (рабочая). Да, я люблю все милое и яркое.
Люди вокруг нас яркие и необычные. Чтобы в этом убедиться, нам понадобилось заглянуть к ним в сумку и немного поговорить.
А что находится в вашей сумке и что она может рассказать о вас?