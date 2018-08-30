Мы заглянули в сумки к 15 незнакомцам и узнали, способно ли их содержимое рассказать о характере владельца

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Вам когда-нибудь было интересно, как девушки могут умещать такое количество нужных мелочей в таких маленьких сумочках? Или, например, для чего вашему коллеге такой огромный рюкзак? Нам стало любопытно, и мы уговорили 15 незнакомцев показать содержимое своих сумок нашему фотографу. Честно говоря, сперва мы тоже были немного подвержены стереотипам, что в женской сумочке можно потеряться, а у парней все лаконично и скучновато. Но в процессе создания этого проекта мы убедились, что стереотипы тут не работают.

Кроме того, AdMe.ru попросил этих людей немного рассказать о своем роде деятельности и о том, что находится в сумке. Получилось ли у нас немного раскрыть характер наших героев, смотрите сами.

Лия, 27 лет, контент-продюсер

Андрей, 24 года, дизайнер видеоанимации

Айдар, 21 год, официант, начинающий актер

Карина, 26 лет, редактор

Таблетки не от головы, как у нормальных людей, а от укачивания.

Чехол для паспорта с енотом — из Одессы. Люблю покупать полезные сувениры и использовать их потом в быту. По этой же причине ключи от дома увешаны брелками из разных городов, а один из них с платформы 9 и 3/4.

Еще более неожиданная вещь — это камешек с одного из пляжей Кипра, который мне подкинули дети, и он так и остался в сумке.

Любовь, 23 года, специалист по видеоизображению

Рустем, 21 год, бариста

Анастасия, 18 лет, студентка

Диана, 28 лет, редактор

Айназ, 26 лет, IT-инженер

Анна, 25 лет, стоматолог

Дмитрий, 27 лет, видеодизайнер

Жанна, 20 лет, студентка, работает в квест-проекте

Марат, 19 лет, фрилансер

В сумке у меня вода, 2 пледа, свечи, маршмеллоу, колонка и наушники, power bank. В этот день я шел на вечернюю прогулку с девушкой и планировал создать романтическое настроение. Все это я купил в этот же день, когда возникла такая идея.

Алина, 20 лет, студентка театрального факультета

Ксения, 25 лет, видеодизайнер

Люди вокруг нас яркие и необычные. Чтобы в этом убедиться, нам понадобилось заглянуть к ним в сумку и немного поговорить.

А что находится в вашей сумке и что она может рассказать о вас?