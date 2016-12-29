Что делать, если на вас напала собака

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Ежедневно мы рискуем встретить бродячих собак. Поведение многих из них часто бывает недружелюбным, и тогда возникает очевидная угроза жизни человека. AdMe.ru собрал рекомендации экспертов и кинологов, как обезопасить себя и предовратить укус животного.

Собаки, как и некоторые другие животные, действительно чувствуют человеческий страх. Конечно, просто так взять и успокоиться, когда рядом лает агрессивный пес, довольно сложно. Для начала стоит перестать кричать, размахивать руками и пытаться убежать. Эти действия выдадут вашу тревогу, а собака получит прямой сигнал к нападению.

Если собака окажется на вашем пути во время бега, незамедлительно сбавьте скорость движения. Медленно поверните в другую сторону и продолжайте неторопливо следовать дальше, наблюдая за ней боковым зрением. Верным будет и остановиться неподвижно, вытянув руки вдоль тела. Так вы перестанете казаться животному привлекательной добычей.

Прямой зрительный контакт с собакой может усилить ее агрессию. Такой взгляд животное воспринимает как угрозу собственной жизни и потому нападет первым. Собаку следует держать в поле зрения, наблюдая за ней сбоку. Тогда она поймет, что вы неопасны, и скорее пройдет мимо.

В такой ситуации вам поможет любая вещь, которая найдется под рукой. Отдайте собаке свой ботинок, бутылку или рюкзак — все, что она сможет укусить. Пока животное будет занято, вы сможете незаметно удалиться, избежав последствий.

Если собака продолжает проявлять агрессию, повернитесь к ней лицом, при этом продолжая смотреть чуть в сторону, и прикажите ей уйти. Важно, чтобы ваш голос в этот момент был уверенным и властным, но ни в коем случае не переходящим в крик. Действенными являются команды «Нет!» и «Назад!», произнесенные с волевой интонацией. Услышав их, собака почувствует силу, испугается и отойдет в сторону.