«Бывает так, что мужчина тебе „маловат“». Искренний текст о том, как не прогадать, выбирая спутника жизни

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Бывает так, что мужчина тебе маловат. Мой первый парень, например, был на несколько «размеров» меньше, чем мне нужно. Мы выяснили это очень быстро, как только вылезли из постели через пару жарких месяцев. Выяснили — и начали отчаянно ссориться.



— Ты одеваешься как дура! — кричал он, критически оглядывая мою мини-юбку. — В таком виде я с тобой никуда не пойду. Надень, пожалуйста, свой классический костюм, не малолетка уже! — строго отчитывал он меня в 17 лет.



А я что? Я надевала, хоть и скрипя зубами. Уступлю, подумаешь.



— А давай сходим куда-нибудь! — радостно говорила я, когда он получил первую в своей жизни зарплату. — Может быть, во «Времена года»? Отметим такое событие!



— Во-первых, это ресторан! — строго отвечал мне парень. — А во-вторых, нечего сорить деньгами. Пойдем лучше на озеро.



И я покорно плелась нюхать коричневую вонючую жижу болотца, воды которого образовала канализация местной больницы.



— Смотри, какая прелесть! И всего за 70 рублей! — говорила я ему, показывая рисунок на ногтях, сделанный в местной подвальной парикмахерской. Протягивая ему наманикюренную руку, я была уверена, что он нежно поцелует пальчики. Но этого не случилось.



— И на это ты потратила 70 рублей? — закричал он. — Ты сошла с ума?!

Я лепетала что-то про свою стипендию, но его несло.



— А что это у тебя на ногах? Что это за проституточные каблуки?! Если ты хочешь быть со мной, ты не должна надевать такую обувь. — Из глаз его сыпались искры.



Тут прорвало и меня.



— Но я хочу каблуки! — кричала я. — Хочу! Хочу! Хочу! Я, может, всю жизнь хочу прожить, громко цокая каблуками!



— Это с кем-нибудь другим! — выкрикнул он.

Словно в воду глядел. Довольно скоро мы расстались.