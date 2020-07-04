«Быть удобным — это быть стандартным». Текст о том, как важно отстаивать свои желания

— Лена, а почему вы кофе не у нас покупаете? У нас очень вкусный кофе, стоит всего 90 рублей. Я, Елена Пастернак, хожу в эту кондитерскую за миндальным рогаликом или шоколадным круассаном. Еще у них великолепные кексики с кремовой шапочкой; чиабатта, на которой можно жениться; крошечные тарталетки с ягодами и коржики с орехами и черносливом. Наверное, и кофе у них отличный. Но кофе я покупаю в кондитерской через 10 метров. Только по одной причине: они наливают кофе в керамическую кружку. Не в бумажный стаканчик навынос, а в нормальную керамическую кружку. Да, тоже навынос, но с этой кружкой можно сидеть на скамейке под деревом среди цветущих пионов. Смотреть на спешащих людей. На толстенького шмеля, который деловито облетает анютины глазки и клевер. На рыжего мордатого кота, который любуется своими лапами и хвостом. Выставляет их, как трофеи, явно считает их самыми красивыми лапами в мире. Еще можно смотреть на пожилую даму с огромным ротвейлером, она говорит ему «сударь» и обращается на «вы», а он смотрит на нее, как на Великую Собачью Богиню.

— Вы знаете, — говорю я девочке за кассой, — хозяйка соседней кондитерской понимает жизнь. Она наливает кофе в чашку. Она не боится, что я куда-нибудь убегу, что я не верну чашку в кондитерскую, а оставлю ее на скамейке, что я ее разобью. Она понимает, как это — пить кофе из керамической чашки и смотреть на шмеля. И она, кстати, не обижается, что выпечку я беру у вас. — Ой, но это же так неудобно. А так взял стаканчик и пошел дальше по делам.

— Я могу себе позволить это неудобство. Понимаете, быть удобным, по большому счету, — это быть стандартным. Не мешать, не создавать очередь, не просить лишнего. Удобные люди не занимаю лишнего места, они не претендуют, ради них не надо напрягаться. Но только удобный для родителей ребенок — это неприспособленный к жизни взрослый. Удобный взрослый — это человек без ресурсов на собственную жизнь.

Нормальная жизнь — это когда в ней есть место для всего и всему свое время. Есть время бежать по делам, и есть время смотреть на рыжего кота. Есть время для покупных пельменей, и есть время для парадного обеда. Есть время кроссовок и время шпилек. Время нарядных платьев и время собирать волосы в хвостик. Есть время быть победителем и время ничего не хотеть. Есть время вдоха и время выдоха. Что вам удобно, а что нет — решаете только вы. Только вы можете решать, какой длины должна быть ваша юбка и какой высоты — ваши каблуки. Что вам есть, куда идти, о чем мечтать. Это все, что я хотела сказать вам сегодня. Обнимаю.

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