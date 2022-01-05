«Будто из пещеры вылез». Текст о том, как видят отдых в Турции те, кто оказался там впервые

Турция — любимое место отдыха наших соотечественников: море, солнце и бесконечные песчаные пляжи — все при ней. Но какими видят курорты этой страны те, кто оказался там впервые? Автор канала «Заметки молодого отца» на платформе «Яндекс.Дзен» Азат поведал в своем блоге о вылазке всем семейством на средиземноморское побережье. Впечатлений оказалась тонна, ведь это была его первая заграничная поездка.

С разрешения Азата AdMe.ru публикует выдержки из блога молодого отца.

Разговор с сыном перед поездкой

Чемоданы собраны. Вроде бы турагент все разъяснил, но осталась необъяснимая тревога и волнение. Сын пока не до конца понимает, куда мы отправляемся. В связи с этим у нас с ним сегодня завязался разговор: — А ты знаешь, что мы сядем в самолет в куртках, а когда прилетим, то уже будем в футболках и шортах ходить? — Зачем? Я же замерзну так. — Представляешь, там еще лето. Тепло. Все зеленое. — А почему у них нет зимы и осени? — Есть, но это все позже наступает. И там очень тепло. — Нечестно как-то. У них и море, и лето. Зато у нас зима красивая. — Ага, — я вспомнил, как прошлую зиму каждое утро откапывал машину из сугробов, а вечером всем двором мы играли в квест «Успей занять парковочное место».

Первый раз в аэропорту

В первый раз в аэропорту не совсем понимаешь, что происходит. На самом же деле все оказалось не так уж и страшно. Регистрацию и прочие контроли прошли менее чем за полчаса. В зале вылета стоит детский игровой комплекс. И вот это счастье для мелких крикунов и бегунов: почти полночь, а родители официально разрешили бегать и веселиться. Да не просто разрешили, а сами их толкают, мол, иди поиграй.

«Будто я из пещеры вылез»

Отель, в котором мы остановились, находится в Авсалларе. Это курортный поселок примерно в 18 км от Аланьи. Как я понял, сам поселок небольшой — около 10 000 жителей, особых достопримечательностей тут нет. Красивые домики, виллы, отели. На второй день отдыха мы вышли за территорию отеля и прогулялись по местным улочкам. На часах было 8 утра. В нашем городе в это время −1 °C, а здесь уже + 24 °C. У меня эмоций — будто я из пещеры вылез. Удивительно, конечно. Посреди улиц растут апельсиновые деревья, гранаты и прочие фрукты. И все целое, никто не рвет. У нас во дворе маленькая яблоня, так каждый прохожий считает своим долгом потрясти ее.

Типы отдыхающих

Спустя несколько дней после прилета эйфория немного испаряется и ты начинаешь подмечать интересные моменты и обращать внимание на людей, которые рядом с тобой. Я выделил 5 типов отдыхающих: Перваши В основном те люди, для кого это первое путешествие в жаркую страну и которые только-только приехали в отель. Их узнать очень просто. Они фоткают все вокруг: каждый листик, каждый кустик. А после возгласов «О-о-о, лежаки и зонтики! Нифига!» начинают снимать и их. «Автор, да ты сам такой!» Да, согласен. Но я думал, что я такой один, но потом стал замечать, что новые отдыхающие ведут себя так же. На опыте Их можно узнать по уверенным действиям. Они все знают: что на море нужно идти пораньше, в какой ТЦ можно поехать, на какую экскурсию лучше не тратиться, что можно прикупить подешевле и как торговаться. Почти ничему не удивляются.

«Все же бесплатно!» Мне кажется, что если отдельно взятым отдыхающим выдать лопаты, то они выкопают для своей дачи пальмы, апельсиновые деревья и так далее с территории отеля и скажут: «Так все бесплатно же!» В отеле предлагают чай в пакетиках с разными вкусами. Его раздает персонал, который стоит за стойкой. Соответственно, все чаи в коробках находятся у них, самому взять заварку нельзя. Но одна туристка практически перевалилась через стойку, открыла коробку и вцепилась рукой в эти пакетики. Персонал попытался ее остановить: «Мадам, нельзя!» А она ответила: «А нам сказали, что все бесплатно!» Занималки Мне кажется, что эти люди не спят вообще. Смотришь, 7 утра, а они уже бегут с полотенцами в сторону пляжа. В первый день думаю: «Неужто купаться? Прохладно же». Потом смотрю — возвращаются, но уже без полотенец. Я не понимаю этого: занять лежак и не появляться на пляже до 12 дня. Красавчики Они всегда на расслабоне, приехали отдохнуть и не париться. Им не принципиально, на каком лежаке остановиться. На завтрак и ужин они не бегут, словно сумасшедшие. Всегда радостные, счастливые и довольные.

Все люди — братья

Многие парни-турки (персонал при отеле) знают русский язык. Буквально пару фраз или вопросов, которые чаще всего задают отдыхающим. Ну, знаете, такие вопросы: «Как дела?», «Как зовут?», «Что принести?». А еще многие просто обожают слово «братан» и используют его при обращении практически ко всем туристам мужского пола. Зашли втроем на обед в кафешку. Пока мои усаживались за столик, я отошел за едой. Оборачиваюсь и вижу, как возле моих стоит парень-официант и показывает в мою сторону. Пока я шел обратно, официант все стоял, смотрел на меня и улыбался. Затем я услышал: — Братан, как дела? Что будешь пить? Кофе или чай? Я попросил чай. Официант наклонился к нашему 5-летнему сыну и задал тот же вопрос. Тот ответил: «Чай». Я думал, что парень и у жены спросит: «Братан, а ты?» Но как-то обошлось. А сын заулыбался и вообще не понял, когда успел стать братаном для неизвестного человека. Официант принес напитки, снова наклонился к Теме и говорит: «Приятного аппетита, братан! Хочешь пирожное?» Тема поблагодарил и неуверенно кивнул. Через какое-то время сын начал брать с этого официанта пример. Лежим на лежаках, а он у меня и спрашивает: «Пойдешь в бассейн, братан?»

Кто-то хочет попасть на море. А кто-то мечтает о Челябинске

Вот сидим мы под тенью пальмы и думаем, как же не хочется отсюда уезжать. Температура моря + 25 °C, солнце, пляж. Но есть и те, кто готов улететь из теплой и солнечной Турции уже сегодня. Пообщался с барменом. — Жарко... Не могу. Быстрее бы уехать, — говорит он на вполне хорошем русском. — Почему? — с удивлением спрашиваю. — У меня аллергия на солнце. Красные пятна сразу выходят. Могу находиться только в тени. — Приезжай к нам. У нас вчера снег выпал. — Так я через 5 дней уезжаю в Челябинск. Мне климат там больше подходит. — Ого... — Да, до апреля, потом обратно приеду. Как раз через 5 дней отель закрывается, а в апреле начнется новый сезон.

Шопинг по-турецки

Гид сказал, что нам предлагается бесплатный трансфер в Аланью, в крупный ТЦ. Несколько аутлетов я видел из окошка автобуса при въезде в Авсаллар. На них значились названия известные брендов, и я подумал, что было бы здорово посмотреть на местные цены. Ведь шьют-то здесь, а значит, должно быть дешевле. Поехали. По пути собрали еще несколько туристов из других отелей. Гид объявил, что мы едем в 7-этажный торговый центр. Я ожидал увидеть реальный аутлет с нормальным магазинами, а тут вертикальный рынок. Весь персонал отлично говорит по-русски. Играет наша музыка. Когда я услышал о скидках в −50 % и еще −20 %, то подумал, что накрутили сверху минимум 70 %. Цены высокие. У нас в городе можно найти такое раза в 2–3 дешевле. Я ожидал цены в районе $ 3 за футболку, а тут по $ 45.

Почему самолет напомнил городскую маршрутку

Турция — это другая реальность. Приятных впечатлений о ней осталось очень много, чего не сказать о перелете. Собственно говоря, он для нас тоже стал своеобразным дебютом. Вообще самолет напомнил мне пазик. Только реактивный и с большим количеством пассажиров. Ноги поставить некуда. Если кто-то спереди откинет спинку, то ты уже практически зажат. Как только самолет набрал высоту, мне показалось, что это маршрутка. Что-то все встали. Бегают. Не успели вылететь, как у туалетов образовались очереди. Обратный путь был интереснее. В зоне вылета на табло сверкнула надпись, мол, посадка открыта. И так получилось, что мы были первыми в этой необъятной очереди. За нами стояло человек 250. И как только посадка началась, произошло непонятное. Очередь, что стояла позади нас, каким-то образом превратилась в угрожающую толпу, которая была готова снести все вокруг. Все начали беспорядочно ломиться в гейт. Нас буквально вытолкали из здания, мы сели в автобус и стали наблюдать за выходящими. Там действительно происходило что-то непонятное. Все друг друга толкают, будто боятся, что не успеют или места в самолете закончатся.

Еще один момент, который меня удивил. Перед заходом на посадку бортпроводники попросили не вставать до полной остановки и объявления по громкой связи. Но самолет еще катился, а у выхода уже столпилось человек 100. А потом со всеми этими торопыгами мы одновременно стояли на паспортном контроле и ждали свой багаж. Так стоило ли торопиться и наводить суету?