Бойкий текст о том, что от хорошего отношения люди нередко садятся на шею свесив ножки

Усаживаясь в такси, заметила, что водитель с подозрением посматривает на меня.

— Что-то не так? — обеспокоенно спрашиваю я.

— Девушка, надеюсь, вы без мяса? — уточняет водитель. После коротких разъяснений становится ясно: водителю сильно испортили настроение. Какая-то тетка села в машину и бросила сумки на сиденье. С пакета, в котором оказалось мясо, натекла большая лужа. А на просьбу переставить поклажу хотя бы на пол важно ответствовала, что она — потребитель услуги (заплатила ₽ 110) и будет ехать так, как ей нравится.

— Какая странная тетка! — пожала плечами я. И уткнулась в телефон. На экране мигал значок пропущенных сообщений. — Морена, вы должны срочно забанить Куськина, Пупкина и Васькина! Удалить статью про гиперопекающих матерей! И поговорить со мной сегодня в 11 вечера на тему женской психологии.

— А вы, простите, кто? И по какому поводу раздаете мне указания?

— Как это кто? Я активный потребитель контента. Отложил в вашем блоге уже 3 тыс. комментариев. Только на мне тут все и держится. Вы живете, можно сказать, за мой счет. Вы мне должны! Потребитель контента летит в бан, а я остаюсь в глубокой задумчивости. Откуда же их столько, потребителей-то? Людей, уверенных в том, что они делают тебе одолжение, употребляя по назначению твои статьи, пользуясь твоими услугами по минимальной цене, а то и бесплатно. И это еще в лучшем случае. Мне встречались мужья, которые были крайне недовольны поведением жен. Жены чего-то хотели от них. Пилили. Высказывали претензии. В итоге даже уходили, разваливали семью. В то время как он, глава семьи, истово, честно потреблял. Ел борщи. Засовывал ножки в чистые носочки. Залезал под свежий пододеяльник. Все делал, одним словом, чего еще не хватало? «Я, я здесь потребитель. Я — клиент. Меня выгонишь — и что будешь делать? Куда побежишь с кастрюлей борща, к бездомным на вокзал?»

А еще встречались дети, недовольные родителями. Выросшие в обеспеченных полных семьях, в достатке и с широкими возможностями. Получившие в дар квартиры, машины, источники пассивного дохода. Родители, конечно, дали им маловато. Они со своей стороны все делали правильно. Родились. Кушали кашку. Носили хорошенькие вязаные комбинезончики и шапочки с помпонами. «Теперь за это вы мне должны. Как это нет? А зачем тогда рожали?» И знаете, что самое страшное? Что, пока нормальные люди рефлексируют на тему того, что же они сделали не так, ищут причины в себе и думают, где были их глаза, потребители громче всех заявляют о нанесенном ущербе. Ко всему прочему они еще и вечно считают себя жертвами. Сначала таксист делает несправедливые замечания, мешая клиенту ехать. Потом блогер забанил, несправедливо попирая свободу слова. Потому жена ушла, и мама как-то мало присылает денег. «Я жертва! Я несправедливо обижен! Вот так сидишь, ничего не подозреваешь, хорошо кушаешь кашу с аппетитом, потребляешь на славу — и никакой благодарности! Сплошной абьюз, хамство и непорядочность кругом».