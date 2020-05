Парня из Англии приютил культовый российский режиссер, и тот год стал лучшим в его жизни

Long story short (Если вкратце): было вовсе не сложно. Петр оказался умным и способным. Мы сделали 10–15 уроков, и он сдал экзамен на 5. Job done, time for tea and biscuits (Работа сделана, время для чая с печеньем).

Мой новый дом раньше был коммуналкой — большой, с коридором. Я не знаю, как на русском описать стиль их квартиры. Мой русский на это не способен, и я вот заплакал, задумав об этом. It had the atmosphere of a passing era preserved for eternity (В ней сохранялась атмосфера уходящей эпохи). Цветовая палитра — красный, коричневый, в местах почему-то голубой. Советская коммуналка, превратившаяся в семейную квартиру. If I had to choose one phrase, it would be ’lived in’. It was a place of life, soul and movement, a photograph of a twirl in the dance of humanity. A real home (Если бы мне нужно было выбрать только одну фразу, я бы сказал, что она «немало повидавшая». Это было место жизни, души и движения, фотография закрученного в танце человечества. Настоящий дом). Извините за драматизм, эта квартира была для меня приют. Большая кухня, огромный солидный стол, такой огромный, что его присутствие на кухне — загадка. Как его сюда принесли через такую маленькую дверь? Его тут построили? На столе стояли всякие банки с вареньями из неизвестных мне ягод, тюльпаны, корзинка с бесконечным потоком сушек, коробки с чаями и холодильник с неисчерпаемым запасом еды.

Ну мы так и жили, и все время приходили разные гости (столько много гостей!) на большую кухню, чтобы пить чай за большим столом, и часто их со мной знакомили: «Это (dramatic pause) (драматичная пауза) наш англичанин, Крэйг. Он помогает Петру с английским, очень помог с экзаменами, хорошо учит, берите уроки». Я чувствовал себя уважаемым и нужным. Желанным. Люди были искренне рады, что я там был. Такого чувства почти никогда не было, с тех пор как я сказал маме и папе: ’Alright, see you soon!’ (Ну ладно, скоро увидимся!) в Manchester Airport (в аэропорту Манчестера) все эти годы назад.

Однажды мы с Петром и Федей пошли в баню «Имбирь». Там Петр, побив меня веником, сказал:

— My Dad used to come to this banya and he filmed a scene from his film here. Did you see my Dad’s films?

— Have you seen, — я поправил. — What films did he make?

— Maybe you know the film ’Brother’?

— I’m not sure...

— In Russian «Брат». «Брат-2».

Processing...

Processing...

— «Брат» — брат? Your dad is... Alexei Balabanov?

— Yeah, man. You didn’t know?

No, Peter... I did not...

Processing...

I... Can’t... Even... Никто ни разу не говорил мне об этом.

— He will come home soon, you can meet with him.

— He’s coming... Meet him, — я поправляю.

I... Can’t... Even...

Через пару недель Алексей Балабанов действительно приехал. Сразу количество людей в квартире удвоилось. Операторы, монтажники, сценаристы ходили туда-сюда, сидели на кухне, ели все котлеты и сушки.

Я не помню наш первый разговор с Алексеем. Что-то вроде: «А-а-а, вы наш англичанин... Приятно познакомиться! Надь, чай налей!» Я сжимал челюсть, чтобы игнорировать дикий сексизм, пока Надежда наливала нам чай, и Алексей спросил:

— Как тем Петя? Учится? Все нормально?

— Все очень хорошо! С каждым днем все сильнее и сильнее.

— Прррекрасно! Ну что, поиграем в шахматы?

— Uhhh (Эммм), да, поиграем.

Внезапно откуда-то появились шахматы, счетчик, и игра началась. Я открыл игру со своим любимым подлым 4-move-checkmate (матом в 4 хода), но выяснилось, что Алексею не 8 лет и мои детские шалости не прокатили. Long story short (Короче говоря): я почти выиграл! Нужно было еще 30 секунд. But win is win and lose is lose (Победа — это победа, а поражение — это поражение). И я — луз. Алексей пожал мне руку. Тут к нам зашел один из сыновей, которого Алексей немедленно отругал за то, что тот играл хуже, чем я. Суровый русский батя.

Вдруг неожиданно Алексей заговорил на английском:

— So, I hear you are from Manchester.

— Uhhh, yeah, from near there, yeah.

— I’ve been to Manchester, you know. And Sheffield and Liverpool too. What do you think about Liverpool?

— Well... I hate it, actually. Although I don’t really know why...

— Hah! Yes, I heard about that! Вот англичане, а?!

(- Значит, как я слышал, ты из Манчестера.

— Эммм, да, недалеко оттуда, да.

— Я был в Манчестере, знаешь. И в Шеффилде, и в Ливерпуле тоже. Что ты думаешь о Ливерпуле?

— Ну... Я его терпеть не могу вообще-то. Хотя даже не знаю почему...

— Ха! Да, я слышал о таком! Вот англичане, а?!)