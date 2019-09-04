«Без детей нельзя было бы так любить человечество». Текст о мужской солидарности, которая не знает границ
Творчество Александра Бессонова привлекает все больше поклонников. Математик по образованию и продавец по профессии, он выбрал творческое хобби и в свободное время занимается написанием текстов. Каждый день на своих страницах во «ВКонтакте» и в фейсбуке автор выкладывает новые рассказы, которые собирают сотни лайков и десятки комментариев.
Нам в AdMe.ru тоже нравится творчество Александра. И на этот раз мы не смогли пройти мимо истории о правильно расставленных приоритетах.
Недавно прочитал рассказ про 14 февраля и мужскую солидарность. У моего коллеги был похожий случай, который заставил не просто поверить в эту самую солидарность, а возвести ее в культ. Ну а теперь по порядку.
Жена Михаила была на 8-м месяце беременности. Первый долгожданный ребенок. Беременность проходила нормально. Готовили детскую, купили кроватку, бабушки с обеих сторон вязали модные распашонки и пинетки. Неожиданно Михаилу позвонила на работу теща и сказала, что у его молодой жены преждевременные роды. В таком состоянии все решения принимаются на автомате. Михаил кинулся в машину, педаль газа в пол — и вот он уже у роддома. С парковками все как всегда, он ставит машину вторым рядом, пишет свой телефон, прикрепляет под стекло и мчится в больницу.
В больнице уже собрались все родственники. Врачи успокаивают, говорят, что такое бывает. Ничего страшного. Нормально родит. На телефон кто-то позвонил. Надо сказать, что Михаил работал в транспортном бизнесе, и когда кто-то звонил с незнакомого номера, то в любое время дня и ночи отвечал уверенным голосом. Например, если звонили и спрашивали «Груз в пути?», то он тоном, не вызывающим сомнения, отвечал: «В пути!» А какой груз и в каком пути, уже неважно.
Так вот, звонок Михаилу с незнакомого номера:
— Рожает?
— Да!
— Удачи!
— Спасибо!
Периодически звонили друзья и родные. Михаил всем отвечал: «Рожает, все нормально». Опять звонок с того же номера:
— Не родила?
— Нет.
— Тогда название скандинавского сериала, 4 буквы?
— Мост!
— Подходит!
Михаил не сильно удивился, бывают и такие. Прошло еще минут 40. Звонок.
— Не буду мучать. Сам бы сказал. Сразу к делу. Диктатор и салат, 6 букв?
— Цезарь!
— Подходит! Не родила?
— Нет!
— Ждем!
Замельтешили медсестры. Градус напряженности зашкаливал. Вышел врач. Сказал, что родила. Девочка. 2 200. Все хорошо. Михаил выдохнул, как вдруг опять звонок с того же неизвестного.
— Имя возлюбленной Атоса?
— Не знаю. Блин, да кто вы?
— Вы мою машину своей машиной подперли, сижу и кроссворд разгадываю, жду! Родила?
— Да. Девочка!
— Поздравляю!
— А почему вы сразу не сказали, чтобы я вас выпустил? Вы же могли что-то важное пропустить?
— Что может быть важнее детей? У меня у самого четверо. Куда торопиться... Как говорил старина Дос, «без детей нельзя было бы так любить человечество».
— Миледи, леди Винтер!
— Подходит!
Иллюстратор Mariya Zavolokina специально для AdMe.ru