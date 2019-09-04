«Без детей нельзя было бы так любить человечество». Текст о мужской солидарности, которая не знает границ

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Творчество Александра Бессонова привлекает все больше поклонников. Математик по образованию и продавец по профессии, он выбрал творческое хобби и в свободное время занимается написанием текстов. Каждый день на своих страницах во «ВКонтакте» и в фейсбуке автор выкладывает новые рассказы, которые собирают сотни лайков и десятки комментариев.

Нам в AdMe.ru тоже нравится творчество Александра. И на этот раз мы не смогли пройти мимо истории о правильно расставленных приоритетах.

Недавно прочитал рассказ про 14 февраля и мужскую солидарность. У моего коллеги был похожий случай, который заставил не просто поверить в эту самую солидарность, а возвести ее в культ. Ну а теперь по порядку. Жена Михаила была на 8-м месяце беременности. Первый долгожданный ребенок. Беременность проходила нормально. Готовили детскую, купили кроватку, бабушки с обеих сторон вязали модные распашонки и пинетки. Неожиданно Михаилу позвонила на работу теща и сказала, что у его молодой жены преждевременные роды. В таком состоянии все решения принимаются на автомате. Михаил кинулся в машину, педаль газа в пол — и вот он уже у роддома. С парковками все как всегда, он ставит машину вторым рядом, пишет свой телефон, прикрепляет под стекло и мчится в больницу.

В больнице уже собрались все родственники. Врачи успокаивают, говорят, что такое бывает. Ничего страшного. Нормально родит. На телефон кто-то позвонил. Надо сказать, что Михаил работал в транспортном бизнесе, и когда кто-то звонил с незнакомого номера, то в любое время дня и ночи отвечал уверенным голосом. Например, если звонили и спрашивали «Груз в пути?», то он тоном, не вызывающим сомнения, отвечал: «В пути!» А какой груз и в каком пути, уже неважно. Так вот, звонок Михаилу с незнакомого номера: — Рожает? — Да! — Удачи! — Спасибо! Периодически звонили друзья и родные. Михаил всем отвечал: «Рожает, все нормально». Опять звонок с того же номера: — Не родила? — Нет. — Тогда название скандинавского сериала, 4 буквы? — Мост! — Подходит!

Михаил не сильно удивился, бывают и такие. Прошло еще минут 40. Звонок. — Не буду мучать. Сам бы сказал. Сразу к делу. Диктатор и салат, 6 букв? — Цезарь! — Подходит! Не родила? — Нет! — Ждем!

Замельтешили медсестры. Градус напряженности зашкаливал. Вышел врач. Сказал, что родила. Девочка. 2 200. Все хорошо. Михаил выдохнул, как вдруг опять звонок с того же неизвестного.



— Имя возлюбленной Атоса?



— Не знаю. Блин, да кто вы?



— Вы мою машину своей машиной подперли, сижу и кроссворд разгадываю, жду! Родила?



— Да. Девочка!



— Поздравляю!



— А почему вы сразу не сказали, чтобы я вас выпустил? Вы же могли что-то важное пропустить?



— Что может быть важнее детей? У меня у самого четверо. Куда торопиться... Как говорил старина Дос, «без детей нельзя было бы так любить человечество».



— Миледи, леди Винтер!



— Подходит!