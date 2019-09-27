Авторы AdMe.ru 3 дня жили по режиму 7 знаменитостей. Вы можете использовать их выводы

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Наверняка каждый из нас хотел бы стать более продуктивным, организованным и достичь больших высот в карьере. Очевидно, что для этого нужно поменять свою жизнь, свои взгляды и, конечно, режим дня.

Мы в AdMe.ru выбрали 7 известных людей, которые добились огромного успеха, и изучили их ежедневные распорядки. А потом 7 добровольцев из нашей редакции целых 3 дня жили по регламенту выбранной знаменитости. Результатами этого оригинального эксперимента мы и хотим с вами поделиться.

Режим Уинстона Черчилля

7:30 — пробуждение

7:30–11:00 — плотный завтрак и работа, не вставая с кровати

11:00–12:00 — прием ванны и решение рабочих вопросов

12:00–14:00 — прогулка или работа

14:00–15:00 — обед, состоящий из супа и бокала шампанского

16:00–17:30 — дневной сон

18:00–19:00 — второй прием ванны

20:00–23:00 — ужин, шампанское и время с семьей

23:00–03:00 — порция виски и работа

03:00 — отход ко сну

Наш автор Лидия испробовала на себе распорядок дня знаменитого премьер-министра.

Вставать в 8-м часу утра оказалось несложным, ибо это время подъема на работу доброй половины человечества. Валяться с ноутбуком в постели почти до полудня было легко. Завтрак в постели, да еще и плотный, — нет, неудобно. Прогулка же очень способствовала рабочему настрою. На обед суп и бокальчик шампанского — знаете, неплохо. После первого такого ланча послеобеденный сон — это было то что нужно! Разделить длинный рабочий день на 2 коротких — это гениально, на мой взгляд. Но после 2 часов сна еле-еле в себя пришла, не спасла даже вторая ванна за день, которую в принципе считаю лишней в этом графике. В 8 вечера был долгий ужин за просмотром фильма и время с семьей — прогулка по парку с молодым человеком была очень кстати. Далее начиналось самое продуктивное время, и работать ночью мне определенно понравилось. На второй день проснулась нормально, и шампанского хотелось! А вот пойти гулять после завтрака было как-то лениво. Но что делать... Самым же неудобным в этот день оказался послеобеденный сон. Я просто лежала в кровати, вздремнула полчаса. На третий день вообще не уснула. Зато пока лежишь так без дела, в голове крутится много идей и по работе, и по жизни, так что я за отдых послеобеденный, и это необязательно должен быть сон. На третий день самым тяжким была вторая за день ванна: смысла ее я так и не поняла, и повторять это не буду точно. Итог: в общем, я думаю, режим дня у Черчилля был отличный. Повоторять я его, конечно, не стану, а вот график рабочих часов скорректирую и возьму на заметку. Кому подойдет такой режим: думаю, что этот режим очень удобен для фрилансеров и всех, у кого нет обязательств сидеть на рабочем месте. Разбить свой день на 2 половины очень удобно — попробуйте, все успевать гораздо проще!

Режим Дженнифер Энистон (когда нет съемок)

8:00–8:30 — подъем, умывание мылом, стакан теплой воды с лимоном

8:30–8:50 — медитация

9:00 — завтрак (тост без глютена, яйцо пашот, авокадо)

9:30–11:30 — тренировка (сайкл, йога и силовые упражнения)

13:30 — обед

14:00–19:00 — работа, в перерыве полдник и еще одна медитация

20:00 — ужин, время с семьей или друзьями

23:00 — отход ко сну

Наш автор Ксения 3 дня прожила в стиле голливудской актрисы.

Вода с лимоном — полезный напиток с пробуждающим и освежающим эффектом. Медитировать лично мне было сложно, потому что хочется спать — сидишь и засыпаешь. Но в целом в этом есть что-то: в голове все как-то иначе выстраивается. Я делала завтрак с яйцами, авокадо и кукурузными лепешками. Свела к минимуму молочку, убрала продукты, содержащие глютен. И, кажется, выяснила, что у меня была пищевая непереносимость или молочки, или продуктов с глютеном. Мне понравились такие завтраки: просто, быстро, вкусно, легко и питательно. Тренировки тоже пришлись по душе, но на это уходит много времени. На обед ела овощи и морепродукты или постное мясо, на полдник яблоко с миндальным маслом. При таком питании не было чувства усталости, не хотелось спать, вообще в эти дни кофе почти не хотелось пить. На второй день напряжение было в ногах, икры сводило. Медитация первая далась легче на третий день, но все равно хотелось спать. Если в первый день было сложно пить много воды, то на второй и третий я уже как-то подстроилась. Итог: при таком питании чувствуешь, что сил больше, нет ощущения переедания после приема пищи, кишечник работает как часы. Понравилась система упражнений, но не каждый день. На все утренние процедуры уходит слишком много времени — около 4 часов. Кому подойдет такой режим: женщинам в возрасте 25+ лет. Хорошие советы по питанию и тренировки, в которых прорабатываются проблемные места: бедра, попа, пресс. Медитация может многим понравиться, у нас это не практикуют, а зря.

Режим Харуки Мураками

04:00–04:30 — подъем

04:30–11:00 — работа

11:00–13:00 — пробежка или плавание

13:00–14:00 — обед из рыбы и овощей

14:00–20:00 — чтение книг, прослушивание музыки, прочие дела

21:00 — отход ко сну

Наш автор Людмила испытала на себе распорядок дня японского писателя.

В первый день проснуться в 4 утра было не так сложно. Я сразу села работать, а к полудню отправилась в тренажерный зал. Дистанцию в 10 км на орбитреке я преодолела на удивление легко и даже ощутила прилив сил. После этого с удовольствием пообедала рыбой и овощами. От чтения и музыки клонило в сон, и я не удержалась перед соблазном еще хоть немного поработать. Вечером лечь в 9 часов у меня не получилось, уснула ближе к 11. Так что следующее утро стало самой настоящей пыткой. День прошел безрадостно, еще безрадостнее было посещение бассейна. Никакого прилива сил после водных процедур не было, хотелось только спать и послать куда подальше этот режим. Третий день был сумбурным, у меня появились синяки под глазами, рассеянность и ненависть к 4 утра. Вечером упала без сил и с легким сердцем, ведь на следующий день была суббота и я могла проспать до 9 утра. Итог: теперь я знаю, что можно встать хоть посреди ночи и сразу сесть за работу, но толку от этого немного, если ты только и мечтаешь что о подушке и одеяле. Поэтому режим все-таки надо выстраивать с учетом хронотипа и особенностей организма. Но есть и один плюс: я поняла, что мои привычные 6 утра — это не так уж и плохо. Кому подойдет такой режим: закоренелым жаворонкам, которые полны энергии по утрам, готовы с легкостью встать в самую несусветную рань и могут уснуть уже в 8–9 вечера.

Режим художника Фрэнсиса Бэкона

04:00–04:30 — подъем

04:30–12:00 — крепкий чай и работа

12:00–13:00 — обед и бокал шампанского

с 13:00 и до позднего вечера — встреча с друзьями, посещение ресторанов и баров

Наш автор Вадим прожил 3 дня в духе знаменитого экспрессиониста.

Для чистоты эксперимента я основательно набрался накануне вечером. Поэтому необходимость встать в 4 в первое утро, да еще и работать при этом, меня просто убивала. Ни крепкий чай (он ничто для заядлого кофемана), ни хождение по квартире не помогали. Спустя полтора часа голова прояснилась и сосредоточиться стало проще. В полдень встретился с друзьями, мы гуляли по городу, посещали рестораны, а потом закончили вечер квартирником с гитарой и вкусной пиццей. Дома оказался в час ночи. Во второй день вставать было еще тяжелее. С горем пополам доработал до 12. Шампанское и компания, как ни странно, вернули бодрость. Предложил отправиться на шашлыки. Опять гитара и балагурство... Все заказанные песни спеты, и я охрипший ложусь спать в 2 часа ночи. День третий. Случайно отключил будильник и проспал первые лучи. Встал в 7 утра и судорожно принялся за работу, хоть она и совсем не шла. Алкоголь уже не справлялся с моим ободрением, и пришлось подключать допинг в виде энергетика, чтобы получилось лечь поздно. Был дома в половине первого и уснул в одежде. Итог: не бывать мне хаотично настроенным художником. Такой график воспитывает во мне только сонную коалу, а не боеспособную творческую единицу. Но есть и плюсы. Я расширил свой репертуар песен и понял, что нужно еще раз попробовать вставать рано, ведь в первое утро я был на удивление собран. Кому подойдет такой режим: людям творческой профессии с хорошим капиталом за спиной. Потому что больно уж оторван график от требований, которые диктует наше время.

Режим Оноре де Бальзака

01:00 — подъем

01:00–08:00 — работа, в перерывах много кофе, фрукты и орехи

08:00–09:30 — второй сон

09:30–16:00 — работа, в перерывах много кофе, фрукты и орехи

16:00–18:00 — ванна и прием посетителей

18:00 — легкий ужин и отход ко сну

Наш автор Александра почувствовала себя великим писателем.

Подъем я чуть не пропустила: вставать в час ночи все же не очень удобно. За окном была тьма, хотелось спать дальше, а писать не хотелось. К 8 утра я легла вздремнуть, а встать через полтора часа было достаточно сложно. Просыпаешься — снова кофе. Потом кофе, еще немного кофе и запить этот кофе другим кофе. К обеду хотелось нормальной еды, но пришлось ограничиться орехами и фруктами. Ну и кофе. В первый день я выпила около 15 чашек. На второй день проснулась в час вполне бодрой, только в 8 уже не очень хотелось спать. Зато хотелось нормальной еды. Третий день вообще начался неплохо. Подъем дается нормально, чувствуешь, что работать ночью комфортно: никто не отвлекает, все спят. Зато сложнее стало работать днем: по сравнению с ночными часами все отвлекало. В целом к третьему дню в режим я относительно встроилась. Итог: ты думаешь, что времени полно, и в результате становишься королевой прокрастинации. Кроме того, при таком режиме серьезно страдает социальная жизнь и быт, например у меня он начал «провисать» уже за 3 дня, учитывая, что часть обязанностей я делегировала мужу. Кому подойдет такой режим: думаю, самые яркие противопоказания — для жаворонков и семейных людей, потому что приходится работать ночью и рано ложиться спать. При определенной корректировке такой распорядок можно ввести на некоторое время, чтобы, например, сделать срочную работу большого объема.

Режим Дэвида Линча

04:00–05:00 — подъем

05:00–06:00 — капучино и медитация

06:00–14:00 — работа, чтение и размышления

14:00–15:00 — обед (каждый день одно и то же: бутерброд с майонезом и курицей)

15:00–20:00 — работа, чтение, размышления

20:00 — ужин (каждый день суп)

20:30–22:30 — личные дела

22:30–23:00 — медитация

23:00–00:00 — отход ко сну

Наш автор Ирина 3 дня прожила по распорядку эксцентричного режиссера.

Я проснулась в 5 утра и впервые в жизни пошла варить капучино. Было довольно вкусно, но потраченных усилий это, честно говоря, не стоило. И да, кофе я терпеть не могу. С медитацией был полный провал: я заснула и проснулась в 8 часов от голода. Время до обеда, казалось, просто остановилось. Мне хотелось спать и есть, работа почти не шла, и вместо нее я решила посмотреть обучающие видео в интернете. Майонез я не ем, но ради чистоты эксперимента сделала бутерброд с ним и с курицей. Чувство голода он не притупил, с непривычки заболел желудок. Поработать мне все же удалось, я написала статью, а время до ужина прошло незаметно. После супа я решила вновь попробовать медитировать. И снова безуспешно. Спать я легла около 12, снился агент Купер, жаривший шашлык. На второй день проснуться было тяжелее: 5 часов сна оказалось мало. Из-за чувства голода капучино мне показался вкуснее, чем вчера. Медитация же вновь почти провалилась: все 20 минут, что она длилась, я перебирала в голове времена английских глаголов. Время до ужина прошло за рабочим столом. Определенно, голод стимулирует мой мозг. Вечерняя медитация плавно перетекла в сон. Я уснула в 10 часов вечера, а проснулась только в 4 утра. На третий день я легко встала с кровати, капучино получился отменным. Медитация снова пошла не по плану, но чувства голода не было совсем. Наоборот, наступила какая-то эйфория, а количество энергии странным образом увеличилось. Майонез показался еще более отвратительным, чем обычно. Итог: теперь как минимум дважды в неделю я встаю в 4 утра, и мне это очень нравится. Кстати, за эти 3 дня я похудела на 3 кг, которые не вернулись ко мне спустя неделю. Правда, есть я стала еще меньше, чем раньше, а я уже примерно год слежу за своим питанием. А еще я, кажется, понимаю, почему у Линча такие безумные фильмы. Это все майонез. Кому подойдет такой режим: людям, которые хотят упорядочить свою жизнь и начать жить по расписанию и наладить режим питания. Ну если только без майонеза.

Режим Гюстава Флобера

10:00–10:30 — пробуждение, стакан холодной воды и чтение газет, лежа в кровати

10:30–11:00 — прием горячей ванны

11:00–12:00 — поздний завтрак из яиц, сыра, фруктов

12:00–13:00 — прогулка с семьей

13:00–14:00 — урок с племянницей

14:00–19:00 — чтение

19:00–21:30 — плотный ужин и беседа с матушкой

22:00–01:00 — работа

01:00 — отход ко сну

Наш автор Елена прожила 3 дня в режиме легендарного писателя.

Начинать день со стакана воды мне совсем не понравилось: сильно не хватало кофе. Да и оставаться в кровати еще какое-то время после пробуждения было странно. Я испытывала такой дискомфорт, что мне просто хотелось бросить всю эту затею. Сразу после еды — прогулка, и это интересно. А затем началась моя любимая часть — чтение. Причем чтение на протяжении 4 часов! Ужинала с семьей, а потом мы все вместе просто смотрели кино. В 10 вечера я пошла работать. Это так странно! Но, к удивлению, голова моя была ясна, а вот времени мне не хватило: в час ночи пора было ложиться спать, хотя я бы посидела еще пару часиков. Во второй день по-прежнему сильно не хватало кофеина. И мне так и хотелось вскочить и побежать к компьютеру доделывать то, что не успела вчера. Но нельзя. На третий день я поняла, как мало времени мы с семьей обычно проводим вместе. Даже обычный совместный просмотр кино сделал нас слегка ближе. И еще нашлось время на разные дела, которые мы вечно откладывали. Итог: режим дня Флобера потрясающий, в нем есть время на все, кроме работы, а упор сделан на саморазвитие, но главное — на общение с семьей. Это и совместные трапезы, и прогулки, и просто разговоры по несколько часов. Кому подойдет такой режим: мне он скорее не подошел, потому что трудно жить без кофе, да и до 7 вечера ходить голодной, а потом наедаться тоже неприятно как-то. Но главное, мало времени на работу, я просто не могу себе позволить работать только по 3 часа в день. И я даже не знаю, кому может подойти такой распорядок дня.