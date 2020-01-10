15+ секретов, которые есть у каждого салона красоты. Но ваш мастер о них не расскажет
Привет, меня зовут Наталья. Я работаю администратором в обычном салоне красоты: у нас средний ценник, сертифицированные опытные мастера — наверняка услугами такого же салона пользуетесь и вы. У всех компаний есть свои секреты, но о некоторых вещах перед посещением парикмахера лучше знать заранее.
Специально для AdMe.ru я расскажу, что происходит на внутренней «кухне» большинства парикмахерских и нужны ли на самом деле дорогостоящие процедуры для волос.
За некоторые процедуры не стоит переплачивать
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Невероятно популярен ботокс для волос: после нанесения специального состава волосы становятся гладкими, блестящими и упругими, гораздо меньше ломаются. Но, во-первых, состав осветлит цвет ваших волос на 1–2 тона. А во-вторых, через 2–3 месяца эффект от ботокса закончится, волосы станут выглядеть так же, как и до процедуры, или даже хуже. Чтобы сохранять роскошный вид локонов, придется несколько раз в год отдавать салону как минимум по ₽ 3 000 (чем длиннее волосы, тем дороже). Если вы не готовы все время тратиться на процедуру, то лучше не начинать вовсе.
- Еще один хит среди салонных услуг — стрижка горячими ножницами. Эта процедура стоит в 2 раза дороже обычной стрижки: она проводится специальными термоножницами, которые «запаивают» кончики волос и не дают им сечься. Но если вы регулярно стрижетесь обычными ножницами, парикмахер все равно удалит расслоившиеся кончики. Большинство пробует «горячую» стрижку 1 раз и больше не видит смысла переплачивать.
- Чаще всего клиенты испытывают разочарование после ламинирования волос: да, локоны становятся гладкими и блестящими, но состав вымывается буквально за пару недель. Одна из клиенток однажды пришла в слезах: сделала ламинирование в другом салоне, 2 раза помыла голову — и как будто и не было никакой процедуры. Заплатила больше ₽ 5 000.
- То же касается кератиновых выпрямлений и восстановлений: это не лечебные процедуры, а косметические. Никакие полезные вещества внутрь волоса проникнуть не могут, просто специальный состав обволакивает волос снаружи и делает его визуально более плотным и гладким. Как и любая краска для волос, состав смывается через несколько недель, и волосы приобретают первоначальный вид.
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По моему опыту общения с клиентами и наблюдения за работой мастеров, поддерживать волосы в отличном состоянии можно и без дорогих салонных процедур. Достаточно регулярно стричь кончики, не злоупотреблять плойкой и утюжком, обрабатывать волосы термозащитой перед сушкой феном и пользоваться средствами типа «15 в 1» + кремами и сыворотками для кончиков. И, конечно, не мучить волосы осветлениями.
- Интересный факт про окрашивания: около 95 % наших клиенток красят волосы в техниках «балаяж» и «омбре», их даже стало сложно отличать друг от друга. А выделяются из этой толпы, наоборот, девушки с однотонным окрашиванием / своим цветом и живым блеском волос. Мало того, что в один цвет краситься дешевле, еще и вред для волос минимальный.
Иногда вас нагло обманывают
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В некоторых «продвинутых» салонах мастеров учат обманывать посетителей: выдавать дешевые составы за дорогой немецкий краситель, делать дорогостоящие маски без согласия клиента и затем включать их в счет. Честные мастера прямо при клиенте разводят краску из «правильных» тюбиков и всегда уточняют, хочет клиент получить какую-то процедуру дополнительно или нет. Вы имеете полное право не платить за услугу, о которой вас не предупреждали.
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Почему мастера обманывают и даже не боятся испортить себе репутацию? На самом деле редкий владелец салона платит сотрудникам оклад — в основном вознаграждение происходит по системе 30/70: 30 % от прибыли с каждого клиента получает мастер, 70 % — салон. Некоторым парикмахерам этих денег недостаточно, а в случае ошибки с мастера вычтут и стоимость работы, и стоимость расходников.
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Поэтому недобросовестные мастера маскируют неудачное окрашивание с помощью тоника, например желтый цвет успешно прячется фиолетовым оттеночным шампунем. Ошибку мастера вы заметите только дома, после мытья головы. В этом случае не стесняйтесь вернуться в салон и предъявить претензию: мастер обязан исправить недочеты, а если желаемого цвета с первого раза добиться невозможно, то парикмахер был обязан вас об этом предупредить.
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Всегда обращайте внимание на сертификаты мастеров: грамотные специалисты проходят дополнительные курсы и посещают мастер-классы, чтобы повысить свой уровень. Это особенно важно для сложных окрашиваний — техник сегодня очень много, их нельзя освоить после просмотра обучающих видео. Не уверены в мастере — требуйте подтверждения его навыков, не верьте на слово.
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На собеседование к нам приходил парень с опытом работы и уверял, что умеет делать все, но сертификаты предоставить отказался. Выдавал картинки из интернета за свои работы. Не смог сделать мелирование на манекене, с гордо поднятой головой прошел к выходу и уже у двери сообщил, что будет работать на дому и отберет у нас всех клиентов. Даже не знаю, пошел ли его «бизнес» в гору — у нас все клиенты на месте.
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Обманывать могут даже в дорогих салонах. Одна из наших сотрудниц рассказывала, что на прежнем месте работы хозяйка заставляла мастеров стирать одноразовые пеньюары, мыть одноразовые перчатки и заливать во флаконы из-под дорогих средств кондиционеры из масс-маркета. Просто ради экономии.
О неоправданных ожиданиях
«Как это вообще возможно — уложить теперь эту стрижку так же, как это сделали в салоне?!»
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Иногда клиенты приносят с собой дешевую краску из масс-маркета и просят мастера сделать ею окрашивание. В таких экспериментах мы отказываем: состояние волос после такой краски оставляет желать лучшего, а цвета редко соответствуют заявленным. Например, после окрашивания в русый волосы начинают отчетливо отливать зеленым.
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Есть распространенное мнение, что некоторые стрижки (например, каре или пикси) идут абсолютно всем. С одной стороны, эти классические формы действительно украшают практически любое лицо. Но перед стрижкой всегда прислушивайтесь к мнению мастера. Если парикмахер уверен, что вашему типу волос стрижка не подойдет, значит, так и есть: после стрижки и укладки вы будете выглядеть роскошно, но как самой на следующий день уложить мягкие и вьющиеся волосы в геометричный четкий боб? Как минимум нещадно выпрямлять с помощью утюжка.
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Если вы решили кардинально изменить цвет, а до этого долго красились хной — обязательно расскажите об этом мастеру: у натуральной хны более сильный и устойчивый пигмент, в отличие от искусственных красителей. Результат окрашивания на таких волосах может быть непредсказуемым.
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Плохая новость для тех, кто хочет покрасить волосы в необычный цвет, например в зеленый или фиолетовый. Если от природы вы не блондинка и красите волосы в темный цвет, то сначала придется провести смывку (или даже несколько), чтобы очистить волосы от пигмента, и только потом красить. Такие цвета смываются очень быстро, а чтобы хоть немного «продлить яркость» оттенка, нужно все время пользоваться бессульфатными шампунями. Обновлять цвет придется каждый месяц.
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Одна наша постоянная клиентка долго красилась в рыжий, а потом решила изменить цвет волос на фиолетовый. Мы «смывали» ее 3 раза, затем красили, затем тонировали. Волосы у нее были до середины лопаток, процедура заняла 6 часов. В течение года девушка мучилась с поддержанием цвета и укладкой — оттенок вымывался в грязно-розовый, а волосы поломались, стали пушистыми и непослушными.
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Кстати, для ярких волос есть маленькая хитрость: чтобы не травмировать свою шевелюру, можно сделать наращивание дополнительных прядей — их можно красить в любой цвет и перекрашивать в течение 5 лет.
О странностях клиентов
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У нас не самый дорогой салон в городе, цены достаточно приятные. Но некоторые клиенты пытаются требовать значительную скидку. Иногда салон идет на уступки, но нужно учитывать, что в стоимость стрижки входит еще и мытье головы профессиональным шампунем, нанесение такого же кондиционера, а затем и укладка качественным стайлером. Клиент, который старается сэкономить, получает только стрижку. И самое смешное, что такие клиенты остаются еще и недовольны — они хотели полный комплекс услуг, но в 2 раза дешевле.
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Однажды к нам в салон пришел мужчина и потребовал сделать ему модельную стрижку. Подстригли. Не то. Вернулся через месяц, потребовал «спортивную». Опять не то. Удивительно, но он вернулся снова, а мы на этот раз показали ему несколько фото с мужскими стрижками. Оказалось, клиент хотел «площадку», но забыл название, а описать желаемую форму стрижки отказывался — мол, «вы же парикмахеры, должны сами знать».
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Как-то клиентка попросила сделать ей укладку — накрутить локоны. Мастер сделала все как надо, щедро сбрызнула прическу лаком, и клиентка довольная ушла на корпоратив. Пришла через 2 дня и потребовала вернуть деньги — она думала, локоны продержатся всю неделю до Нового года!
Делаете ли вы дорогостоящие процедуры для волос в салоне? Как думаете, какие услуги не стоят наших денег, а за какими нужно обязательно обращаться к мастеру?
Фото на превью Depositphotos