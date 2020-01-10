15+ секретов, которые есть у каждого салона красоты. Но ваш мастер о них не расскажет

В некоторых «продвинутых» салонах мастеров учат обманывать посетителей: выдавать дешевые составы за дорогой немецкий краситель, делать дорогостоящие маски без согласия клиента и затем включать их в счет. Честные мастера прямо при клиенте разводят краску из «правильных» тюбиков и всегда уточняют, хочет клиент получить какую-то процедуру дополнительно или нет. Вы имеете полное право не платить за услугу, о которой вас не предупреждали.

Почему мастера обманывают и даже не боятся испортить себе репутацию? На самом деле редкий владелец салона платит сотрудникам оклад — в основном вознаграждение происходит по системе 30/70: 30 % от прибыли с каждого клиента получает мастер, 70 % — салон. Некоторым парикмахерам этих денег недостаточно, а в случае ошибки с мастера вычтут и стоимость работы, и стоимость расходников.

Поэтому недобросовестные мастера маскируют неудачное окрашивание с помощью тоника, например желтый цвет успешно прячется фиолетовым оттеночным шампунем. Ошибку мастера вы заметите только дома, после мытья головы. В этом случае не стесняйтесь вернуться в салон и предъявить претензию: мастер обязан исправить недочеты, а если желаемого цвета с первого раза добиться невозможно, то парикмахер был обязан вас об этом предупредить.

Всегда обращайте внимание на сертификаты мастеров: грамотные специалисты проходят дополнительные курсы и посещают мастер-классы, чтобы повысить свой уровень. Это особенно важно для сложных окрашиваний — техник сегодня очень много, их нельзя освоить после просмотра обучающих видео. Не уверены в мастере — требуйте подтверждения его навыков, не верьте на слово.

На собеседование к нам приходил парень с опытом работы и уверял, что умеет делать все, но сертификаты предоставить отказался. Выдавал картинки из интернета за свои работы. Не смог сделать мелирование на манекене, с гордо поднятой головой прошел к выходу и уже у двери сообщил, что будет работать на дому и отберет у нас всех клиентов. Даже не знаю, пошел ли его «бизнес» в гору — у нас все клиенты на месте.