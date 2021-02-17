9 заметок от профессионального парикмахера, чьими советами мы обязательно воспользуемся при наведении красоты

Всем привет! Меня зовут Вера, я профессиональный парикмахер и веду блог, в котором рассказываю о полезных средствах и процедурах по уходу за собой и заодно раскрываю секреты салонов красоты.

Думаю, многим читателям AdMe.ru будет интересно узнать, как избежать проблем с волосами, защитить их от сечения и сделать идеальную прическу.

Почему путаются волосы

Перечислю вам основные причины и способы решения этих проблем. Сухость. Волосы состоят из стержня и оболочки, похожей на черепицу. Когда верхний слой высыхает, плотно примыкающие друг к другу чешуйки раскрываются и цепляются друг за друга, образуя узлы. В этом случае нужно сделать упор на увлажняющие маски и использовать увлажняющие спреи — сразу после мытья и на сухие волосы в течение дня.⠀

Недостаток питания. В результате волосы теряют эластичность, становятся жесткими и начинают собираться в колтуны. Решением может стать питательная маска (1 раз в неделю) и синтетическое профессиональное масло (1 раз в 2–3 дня).

Тонкие волосы. Они подвержены спутыванию из-за своей структуры. Для таких локонов лучше выбирать специальные мягкие шампуни. Если после них у вас быстро грязнится голова, то наносите такие средства только на длину волос, а на прикорневую зону — свой привычный шампунь по типу кожи головы.

Использование некачественных несмывашек. Некоторые из них могут создавать липкий эффект и собирать волосы в сосульки. Советую сменить эти несмываемые средства на более качественные профессиональные.⠀ Помимо всего этого обязательно используйте средства для легкого расчесывания, выбирайте расческу с мягкой щетиной и вовремя состригайте посеченные кончики. И, конечно, не помешает отказаться от вредных привычек вроде накручивания прядей на палец или постоянного перекидывания волос в разные стороны.

Легко ли носить косы с канекалоном

Если вы решились на такую неформальную прическу, будьте готовы к неудобствам, ко взглядам и сплетням за спиной и к постоянному дерганью за волосы в общественных местах. Я сама недавно заплетала себе брейды — косы с синтетическим материалом (канекалоном). На это у меня ушло примерно 2,5 часа и 300-граммовая пачка канекалона. На голове они совершенно не ощущаются, вот только кожа немного чешется. Время носки — от 3 до 7 дней. Голову с такими косами лучше не мыть, иначе совсем все разлохматится. А вот прошлым летом у меня были афрокосы с канекалоном. К ним сложно привыкать, кожу головы очень тянет, неудобно спать. Мыть голову можно 1 раз в неделю: я разводила шампунь водой, вспенивала и наносила на корни. Искусственный материал нельзя сушить феном, поэтому после мытья волос я лежала вниз головой, чтобы вода стекала в тазик. А вообще за время носки афрокос 5 из 10 волос выпадают, и в результате оставшимся становится сложно удерживать тяжелый искусственный материал. Поэтому афрокосички можно носить не дольше 2 месяцев, иначе волосы просто покинут вашу голову.

Как подготовить волосы к прическе

Важно, чтобы праздничная укладка оставалась аккуратной на протяжении всего вечера, была стойкой, но при этом выглядела естественно. Вот маленькие правила, которые продлят стойкость прически. Приходите в салон с чистыми волосами. В жару лучше помыть голову «день в день», а в холодное время года я советую провести банные процедуры вечером и только с шампунем, без использования кондиционера и масок.

Сушите пряди, опустив голову вниз, создавая таким образом объем у корней. Перед любой прической волосы должны быть идеально сухими и проглаженными, чтобы была хорошая прорисовка формы и деталей.

Не используйте стайлинги, муссы и пенки для объема. Непрофессиональные средства только утяжелят и склеят волосы, это усложнит работу мастеру, и прическа получится «грязной». Единственное, что можно нанести на локоны, — это спрей с эффектом термозащиты.

Не выпрямляйте волосы и не завивайте их. Мастер сам обработает ваши пряди — прогофрирует, разгладит или, наоборот, завьет.

Не перетягивайте волосы тугой резинкой. Можно сделать только легкий низкий хвост.

Как не испортить волосы феном

Высушить волосы феном вроде бы просто, как дважды два, но свои тонкости здесь все же есть. Разочарую вас: сушить волосы естественным путем не безопаснее, чем феном. Почему? Дело в том, что под воздействием влаги у нас проявляется гидроусталость волос. Их кутикула разбухает и растягивается, и чем дольше волосы остаются влажными, тем больше нагрузка на кутикулу и тем сложнее ей возвращаться в прежнее гладкое состояние.

Нельзя сушить феном очень мокрые волосы, с которых стекает вода. Необходимо, чтобы полотенце впитало излишки влаги.

Фен должен иметь достаточную мощность потока воздуха (от 2 000 Вт), чтобы тепло распределялось, не перегревая пряди.

Фен необходимо держать на расстоянии 15 см от волос.

Перед сушкой феном нужно нанести легкую термозащиту, которая не склеивает волосы.

Не стоит сушить волосы на самом высоком температурном режиме — начните с прохладного. А когда волосы станут слегка влажными, переключите на теплый воздух.

При сушке разбирайте влажные пряди рукой, а когда волосы высохнут на 80 % — расческой.

Из-за чего возникает перенасыщение волос

Ко мне часто приходят клиентки, волосы которых будто перепачканы в каком-то масле или даже воске. Пряди тяжелые и плохо поддаются укладке. Дело в том, что мы часто думаем: «Посижу-ка я подольше, нанесу-ка я побольше». И пренебрегаем инструкцией по использованию средств для ухода. Чаще всего перепитывают волосы кокосовым маслом. Почему-то девушки любят нанести его на ночь, да еще и под шапочку с полотенцем, чтобы получше все пропитать. Как убрать все эти въевшиеся средства с волос? Используйте шампунь глубокой очистки: наносите и смывайте его по 2–3 раза. Старайтесь максимально вспенить проблемное место. Когда состав начнет постепенно вымываться, можно будет использовать утюжок на небольших температурах, и средство частично испарится.

Всегда ли нужно переживать из-за выпадения волос

В волосяном фолликуле постоянно происходит деление клеток. Клетки толкают друг друга наверх, а там они затвердевают, и мы видим привычный нам волосок. Каждый фолликул в течение жизни проходит через фазы роста и покоя, благодаря чему наши волосы регулярно обновляются. Анаген — фаза активного роста, в которой в норме должно находиться до 90 % волос. Ее продолжительность заложена генетически и в среднем составляет несколько лет. Волосы не вырастут до пояса ни от какой стимуляции, если у вас недолгий анаген (2–3 года).

Катаген — фаза, когда волос перестает расти и нижняя часть фолликула разрушается. Перестает вырабатываться меланин, поэтому корень волоса становится белым. Около 1–2 % волос находятся в катагене.

Телоген — период покоя. Волос постепенно продвигается к поверхности кожи, чтобы выпасть. На это требуется 2–4 месяца. Именно поэтому даже на фоне лечения выпадение волос может продолжаться долго, пока не выпадут телогеновые волосы. Это нельзя предотвратить. Такова наша природа. Поэтому просто отпустите ситуацию.

Как солнце влияет на ваши волосы

Самое худшее, что может случиться с вашими локонами, — это солнышко. Ультрафиолет разрушает белковую структуру волос, делает волосы тусклыми, сухими, менее эластичными и, следовательно, больше подверженными ломкости. Особенно следует беречь тонкие волосы и блонд. Не забывайте о шляпах, кепках и платках: они защищают не только от солнечного удара. А еще можно использовать специальные спреи с защитой именно от УФ-лучей. Купайтесь только с собранными в пучок волосами, а если пряди намокли, сразу ополосните их пресной водой. Если вы понимаете, что качество волос ухудшилось, то приобретите серию средств по глубокому увлажнению и восстановлению. Салонная процедура, которая поможет вернуть ваши локоны к жизни, — коллагеновое обертывание. Только не забывайте, что каждый случай индивидуален, поэтому перед спасательными процедурами обязательно обращайтесь за советом к своему парикмахеру, который знает ваш тип волос и тип кожи головы.

Что делать, если голова «пылает» во время окрашивания

У вас может быть аллергия на это средство или просто чувствительная кожа головы. В любом случае лучше заранее сделать тест на чувствительность к красителю и осветлителю. Приходите за 15 минут до записи и попросите мастера нанести немного продукта на сгиб локтя. Если через 15–20 минут кожу не начнет жечь и она не покраснеет, можно приступать к наведению красоты. Случается, что жжение возникает из-за недавно помытой щелочным шампунем головы. Так что перед осветлением корней лучше всего мыть волосы за день до процедуры. В крайнем случае можно предупредить мастера и попросить нанести защитное масло для кожи головы. А вот если неприятностей с кожей головы избежать не удалось и у вас остались повреждения после окрашивания, то лечить их необходимо не маслами, а специальными медикаментозными мазями. Это не сухость и не шелушение, а настоящие ожоги, поэтому срочно обращайтесь за помощью к врачу.

Как защитить концы волос от сечения

Кончики — это самые старые участки волоса. Соответственно, их повреждение просто неизбежно. Что бы вы ни делали, сечение все равно будет. Но именно от вас зависит, как быстро оно появится и насколько серьезно будет его проявление. Увлажняйте и питайте кончики. Когда вы наносите средства для ухода, не забывайте распределять их по всей длине волос с максимальной концентрацией на самых поврежденных участках.

Используйте несмываемые средства, которые не просто поддерживают основной уход, но и дают защиту стержню волоса. Это может быть крем, масло, спрей или флюид.

Берегите кончики. А если не уберегли — срезайте! Минимизируйте механическое воздействие на волосы: постарайтесь не дергать при расчесывании, не трите их полотенцем. А на стрижку приходите в среднем 1 раз в 2–3 месяца.