9 вещей, которые я перестала делать, чтобы накопить на машину

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Весной 2018 года я поставила себе цель: купить автомобиль за ₽ 1,3 млн и благополучно въехать на нем в 2020 год. Нехитрые подсчеты показали: чтобы достигнуть цели, мне каждый месяц нужно откладывать больше ₽ 70 000. Даже учитывая тот факт, что моя семья не бедствует, вероятность отложить такую сумму была практически равной нулю. Но я уже загорелась идеей.

Специально для AdMe.ru я расскажу, какие «расточительные» привычки я поборола в себе, чтобы накопить на машину моей мечты.

Исходные данные

Меня зовут Полина, я живу в Санкт-Петербурге, и в момент, когда я запланировала покупку, мы с мужем уже владели автомобилем 10-летней давности, который требовал все больше внимания: он кашлял, чихал, ломался, а мы его регулярно «лечили». Однажды машина сломалась во время поездки за город на празднование дня рождения моей мамы, и мы пропустили значительную часть торжества, пытаясь привести авто в чувство. Кроме того, в нашей семье планировалось пополнение и нужна была машина побольше, причем не 3-дверная, а стандартная 5-дверная. Мы решили во что бы то ни стало купить машину без кредита, пусть даже она будет не новой: нам важно было уложиться в сумму.

Чтобы достичь любой финансовой цели, необходимо понять, сколько денег есть в распоряжении

Сейчас я могу точно сказать, сколько денег и на что мы тратим, запланировать расходы на месяц. А 2 года назад я не представляла, сколько наша семья тратит даже на продукты. Все происходило стихийно — что-то надо купить, значит, мы покупали. Если нет денег — не покупали. Вот и вся арифметика. С момента, как у меня появилась цель, я стала каждый день записывать все расходы в блокнот. Траты я поделила на 4 категории: обязательные: коммуналка, бензин, сотовая связь, интернет;

быт: продукты, средства для уборки, питание животных, уход за собой;

развлечения: встречи с друзьями, музеи, кафе, доставка еды;

форс-мажор: лечение, ремонт. На исследование я потратила 1 месяц, после чего стало предельно ясно, куда утекают кровно заработанные. Кстати, сам факт того, что я записывала все расходы, привел к тому, что мы начали задумываться перед очередной покупкой или заказом в кафе: «А стоит ли?» К процессу накопления денег я отнеслась как к соревнованию со своим расточительством, где в конце ждет крутая награда. Важным при этом было не ухудшить качество жизни в целом, ведь экономить предстояло долго.

Плохая привычка № 1: Тратить зарплату под ноль

Я взяла за правило ежемесячно «платить себе» и подключила автоматический платеж в личном кабинете банка. В день, когда мне на карту приходила зарплата, с нее на накопительный счет сразу уходила существенная для меня сумма — ₽ 18 000. Там деньги не просто лежали — за них капали проценты. Большим стимулом не снимать их стало то, что если я их заберу, то потеряю все бонусы. Чтобы было легче ежемесячно расставаться с этой суммой, я представляла, что я как будто выплачиваю кредит за автомобиль. По факту же деньги оставались у меня. Я их просто от себя прятала. Сказать, что было сложно, — это ничего не сказать. Я договорилась с собой, что остальное я буду тратить так, как я хочу, но рука уже не поднималась. Когда сразу после начисления зарплаты я видела на счету только половину ее — желание тратиться на шопинг и рестораны пропадало. Бывали такие месяцы, когда свой «ежемесячный платеж» мне удавалось увеличить и я откладывала на счет больше. Так за полтора года мне удалось накопить около ₽ 350 000, из них около ₽ 12 000 были проценты по вкладу.

Плохая привычка № 2: Игнорировать возможность сэкономить на обязательных платежах

Я всегда считала, что коммунальные услуги стоят неоправданно дорого, но оказалось, что уменьшить сумму в квитанциях нам по силам. Помимо установки счетчиков на свет и воду, замены всех ламп в доме на светодиодные и привычки выключать воду, если она не нужна, мы приняли такие меры: вечером мы часто стали включать светильники вместо основной лампы;

посудомоечную и стиральную машину теперь я стала включать только после 23:00;

стала тщательно выбирать режим стирки. Нагрев воды до 60 °С требует больше электроэнергии, чем до 30 °С. Сэкономить помогает и отжим на меньших оборотах. Благодаря этим полезным привычкам мы стали платить на ₽ 1 500–1 800 в месяц меньше. Тут я тоже придерживалась правила «заплати себе», и в общей сложности это нам принесло в копилку около ₽ 30 000 за полтора года.

Плохая привычка № 3: Не проверять финансы каждый день

Я начала ежедневно обнулять и карточные счета, и наличные. Это значит, что, если в конце дня на карте у меня осталось, например, ₽ 15 340, я ₽ 340 переводила на сберегательный счет. Если у меня осталась наличными сумма меньше ₽ 1 000, то я округляла до двух нулей в конце, то есть если в кармане ₽ 980, то я только ₽ 80 бросаю в специальную копилку. За месяц ₽ 4 000–6 000 набегает. Даже эту сумму уже хочется пустить на что-то полезное. Время от времени я тратила эти деньги на оплату коммунальных услуг, а однажды мы сходили на концерт Сергея Лазарева (о вкусах не спорят). За 1,5 года способ с ежедневным обнулением принес мне ₽ 80 000. Без него деньги опять бы разошлись в никуда.

Плохая привычка № 4: Часто питаться в кафе и ресторанах

Я стала готовить еду про запас, так чтобы хватило на неделю, распределяла по порциям в пластиковые контейнеры и замораживала. Формула блюда следующая: гарнир + мясо или рыба + овощи. Хранить можно неделю, иногда дольше. Раньше, когда я не успевала что-то приготовить, я заказывала доставку еды на дом, шла в кафе или покупала еду навынос. А теперь достала из морозилки, например, тефтели, отварной картофель и брокколи, разморозила, поела — и все. И деньги на месте, и калорий меньше.

Супы тоже прекрасно замораживаются и не теряют вкуса после разогрева. Кроме того, на работу брать удобнее замороженный суп — он точно не прольется. Однако при таком подходе мне не удавалось избежать любопытных взглядов коллег, которые заглядывали в мой пластиковый контейнер и морщили носы, доводя меня на офисной кухне до белого каления своими комментариями в стиле «Супчика пришла погрызть?» А я радовалась: впервые я ела в обеденный перерыв не фастфуд.

Суп я брать на работу перестала, ко второму блюду было меньше вопросов. Выглядит оно куда аппетитнее даже в заморозке. Этот способ помог нам сэкономить около ₽ 7 000 в месяц (то есть аж ₽ 126 000 за 1,5 года), и это повлияло и на то, как мы стали проводить досуг. В большинстве случаев необходимость в кафе и ресторанах отпала, мы стали чаще гулять и бывать на свежем воздухе.

Еще немного об экономии на продуктах. В магазинах все товары с большим сроком годности брали в больших упаковках (в разумных пределах, конечно, чтобы жуки в муке не завелись): чай, сахар, макароны, крупы, корм коту и собаке. Если я видела реальную акцию на что-то, чем пользуюсь постоянно (зубная паста, порошок, шампунь нужной мне фирмы), то покупала 4–5 упаковок сразу. Фрукты и овощи набирала сама, так как фасованные априори стоят дороже. В сравнении с первым месяцем эксперимента, когда я только занималась анализом расходов, разница составила около ₽ 4 000. А это еще более ₽ 70 000 за полтора года. Все это я тоже бережно складывала в конверт «на автомобиль».

Плохая привычка № 5: Не пользоваться бонусами и акциями банков

Я завела себе 5 банковских карт: на одну приходит зарплата, на другой лучше хранить деньги, так как капают проценты за остаток, на третьей есть неплохие бонусы и скидки, а на четвертой вообще «барный режим»: это когда я прихожу в кафе и за заказ получаю напиток бесплатно. Один банк предложил мне каждые 3 месяца оформлять повышенный кешбэк на товары и услуги. Например, я знаю, что у меня ближайшие 3 месяца подключен возврат на категории «аптеки», «кино» и «транспорт». Значит, в этих местах и заведениях я буду все оплачивать именно этой картой. В следующие 3 месяца категории с повышенным кешбэком меняются. В другом банке однажды внезапно появилась акция: в течение месяца был возврат 30 % на кафе и рестораны, и я тогда получила назад немалую сумму. Мой совет всем: сейчас почти у любого банка есть бесплатные карты, и не надо бояться их заводить, так как это сулит большую выгоду. Компании без конца придумывают все новые способы привлечения и удержания клиентов с помощью акций и различных бонусов. Так, при оплате одной картой я смогла получить бесплатную годовую страховку для путешествия, мили на авиабилеты, сертификат на занятия в школе танцев и скидки на походы в кино. А у меня их, напомню, 5.

Плохая привычка № 6: Не задумываться о дешевых аналогах товаров и услуг

Я начала ставить эксперименты над собой — делала маски для волос и лица из того, что лежало в холодильнике. В ход шло все: молоко, кефир, яйца. Я попробовала даже сделать средство для депиляции из сахара и лимонной кислоты. Народные средства принесли мне прыщи, тусклые волосы и покраснения на коже. Про шугаринг вообще молчу — извела килограммы продуктов, но так и не получила достойное средство — либо оно было слабым, либо вместо пасты камень. Времени потрачено много, результат не радует, поэтому я вернулась к цивилизованным методам. Себя беречь надо, я все-таки у мамки одна. Но нашла другой способ сократить расходы: я практически перестала краситься и пользоваться духами, дорогие средства для волос и лица заменила более дешевыми аналогами. Но, так или иначе, лично мне сильно сэкономить тут не удалось: в месяц около ₽ 3 000, следовательно, ₽ 48 000 за весь срок.

Куда большую выгоду принесло мне то, что я практически перестала покупать одежду, кроме нижнего белья и колготок. Без шопинга моя жизнь стала ужасно скучной. Время от времени я ходила по магазинам на «зыринг» — просто посмотреть. Однажды друзья пригласили нас на свадьбу, и незадолго до этого события я увидела в магазине платье, которое просто поселилось в моей голове. Я мучилась и почти лишилась сна — так хотела его купить. С одной стороны, возможность потратить деньги была, но с другой — мы же в режиме тотальной экономии. Я еще раз сходила в магазин, и после примерки мне стало понятно, что оно сшито весьма простым способом. Когда-то давно бабушка учила меня пользоваться швейной машинкой. Пришло время применить умения. Свою работу я оцениваю на троечку — швы получились так себе, но ситуацию спас ремень и длинная белая майка. Таким образом, я потратила 0 рублей, так как сшила платье из старой шторы. Привет, Скарлетт О’Хара. Также перестала расстраиваться из-за отсутствия магазинов в моей жизни — предложила подругам на время меняться одеждой, подсела на сайты с объявлениями об обмене вещами. В итоге я посчитала, что если обычно тратила в год на одежду около ₽ 50 000, то за 1,5 года при мне осталось ₽ 75 000.

Плохая привычка № 7: Не искать способы заработать на хобби

Экономия на средствах по уходу за собой привела меня к тому, что я стала делать себе косметику сама — кремы, лосьоны, мыло. Последнее стало еще и моим хобби — я с упоением соединяла в кусочке необходимые ингредиенты, стала разбираться в травах, маслах. Часто я делала подарки друзьям, знакомым и получала положительные отзывы.

В один прекрасный день я разместила в интернете объявление о том, что делаю мыло ручной работы. Первый заказ я получила через несколько дней, а дальше пошло-поехало — посылки с кусочками мыла ехали в другие города и даже страны. Так мое хобби стало приносить мне около ₽ 15 000 в месяц, учитывая, что я делала мыло только в свободное от основной работы время.

Плохая привычка № 8: Позволять себе тратить больше там, где можно заплатить меньше

Я стала меньше нарушать ПДД: если раньше раз в два-три месяца за превышение скорости я отдавала в среднем ₽ 1 500, то сейчас эта цифра равна 0. Итого выгода около ₽ 12 000.

Одна работа, сделанная разными людьми, стоит по-разному. Если нам требовался мелкий ремонт или какие-то услуги, то мы искали специалистов на сайтах с частными объявлениями — там всегда дешевле, чем через фирмы. Кстати, в КВН была хорошая шутка: команда возмущалась, что в Москве очень дорого стоит погладить одежду, а потом из-за кулис выходил Филипп Киркоров с утюгом в руках и говорил, что он все погладил. Правильно выбирая исполнителей своих заказов, за полтора года мы сэкономили порядка ₽ 8 000.

Заправляясь на непопулярных заправках (там литр бензина дешевле) или используя бонусную карту на обычных АЗС, я сохранила около ₽ 6 000.

Мы заказывали необходимые товары и мелочи по хозяйству через интернет со скидкой — в общей сложности сэкономили ₽ 10 000. Лайфхак: если на сайте онлайн-магазина есть строчка для введения промокода при оплате, значит, можно его попросить у компании — связаться с ними через соцсети или погуглить. Так со скидкой я застраховала квартиру, купила авиабилет и билеты на концерт. Поиск занял не больше 10 минут, а скидки были существенные. Вот так конверт «на автомобиль» пополнился ₽ 45 000 только на неочевидных статьях расходов.

Плохая привычка № 9: Держать дома гору ненужных вещей

Когда основная часть денег была накоплена, я приступила к глобальной чистке пространства — продала вещи, которыми мы не пользуемся. Оказалось, что другим людям нужен наш старый пылесос с изолентой, стационарный телефон, которым мы не пользовались уже лет 10, утюг, которых у нас почему-то было 2, домик для кота, который его совсем не интересовал. Да что уж там, за символическую плату у нас забрали даже ретротумбочки, старые картины, которые мне давно не нравились, остатки стройматериалов и — внимание! — видавший виды матрас. Одним словом, свободнее стало и в кладовках, и в шкафу — одежду в хорошем состоянии, которую я зачем-то купила и не носила, я тоже продала. Понимая, что мне больше не пригодится мое свадебное платье, я со слезами на глазах отдала его в добрые руки аж за ₽ 15 000. В кошельке значительно прибавилось (ура!) — старые вещи принесли нам ₽ 32 000.

Итоги моей деятельности

Может показаться, что я превратилась в Плюшкина, жадность которого переросла в безумие. Однако это не так. Я не лишила себя всех удовольствий жизни, а лишь существенно снизила их количество. И в установленный срок мне удалось собрать больше ₽ 1 млн. Затем я продала свой старый автомобиль и купила машину своей мечты, в которую здорово вложился предыдущий хозяин: в комплекте шел набор зимней резины, была установлена крутая сигнализация и аудиосистема, куплены новомодные коврики и чехлы на сиденья. Только представьте, целых полтора года нам удалось откладывать ₽ 18 000 и сократить свои повседневные расходы более чем на ₽ 20 000 ежемесячно. За это время я поняла, куда уходят все деньги, наша семья перестала жить от зарплаты до зарплаты, ведь одну из них мы умудрились откладывать. Я стала зарабатывать на своем хобби и раскрыла свой творческий потенциал (он со временем угас, но не суть). Это время научило меня понимать, где необходимость, а где сиюминутная слабость и желание купить что-то от скуки. Кроме того, я научилась подсчитывать затраты времени, переводить их в деньги и сравнивать, сколько я теряю или приобретаю при определенных своих действиях, после чего делать правильный выбор. Теперь, когда цель моей экономии достигнута, можно выдохнуть и пуститься во все тяжкие — тратить все заработанное на себя. Ах да, я же стала мамой, и теперь уже ни моя зарплата, ни мое свободное время мне не принадлежит (мамы поймут).