9 странных идей, которые помогли известным компаниям заработать миллионы

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Иногда даже очень непривычные и будто взятые с потолка идеи могут стать золотыми жилами для тех, кто рискнет попробовать воплотить их в жизнь. И многие руководители крупных компаний доказали это на собственном опыте.

AdMe.ru собрал самые интересные истории успеха и постарался выяснить все подробности. А в конце статьи вас ждет бонус, который ни за что нельзя показывать руководству McDonald’s.

1. «Листерин» и правильная реклама

В конце XIX века Джозеф Листер создал препарат для обеззараживания ротовой полости после операций. При поддержке Lambert Pharmacal через несколько десятилетий это был уже мировой бренд — «Листерин». И в течение 1920-х доходы компании выросли со $ 115 тыс. до более чем $ 8 млн. Столь внушительный успех обеспечила реклама на основе идеи Джерарда Ламберта. Он предложил сфокусироваться на борьбе с хроническим галитозом — выдуманной болезнью, которой до появления «Листерина» просто не существовало. Это был один из первых случаев создания искусственной потребности у потребителя, принесший огромную прибыль.

2. Кливлендская клиника и табак

В 2007 году Кливлендская клиника (Cleveland Clinic) в США пересмотрела свою кадровую политику и полностью отказала курящим людям в трудоустройстве. Кто-то может посчитать этот запрет дискриминацией, но курение негативно сказывается на компании из-за снижения эффективности труда. Вредная привычка портит жизнь и самим работникам, которые вынуждены тратить порядка $ 3 391 в год на здравоохранение. И часть этих расходов нередко вынужден покрывать по страховке их работодатель.

3. UPS и поворот налево

Компания UPS — крупный американский грузоперевозчик из Атланты, у которого особое отношение к поворотам. Возможно, вы замечали, что поворачивать налево в стране с правосторонним движением гораздо труднее и дольше, чем направо. Кроме того, именно в таких ситуациях очень часто случаются аварии. Вот и руководство UPS решило что-то с этим сделать — с 1970-х годов водителям стали прокладывать маршруты, стараясь избегать поворотов влево. Сегодня в 90 % случаев грузовики компании на перекрестках поворачивают направо. И экономят 10 млн литров топлива, или $ 300 млн в год. Кроме того, из-за ускорения движения машины UPS вырабатывают значительно меньше выхлопных газов.

4. Lego и фанаты

В начале 2000-х известная датская компания чуть не разорилась. Не помогало даже то, что над новыми моделями конструктора трудились современные дизайнеры с великолепным образованием. Тогда Lego удержалась на плаву, заключив контракт на создание персонажей и техники в рамках вселенной Star Wars. Немного позже спасением компании занялся новый руководитель — Йорген Виг Кнудсторп. Одна из его гениальных идей была действительно простой: меньше «специалистов» — больше фанатов при создании дизайна конструктора. После такого смелого шага дела Lego улучшились и кризис перестал угрожать производителю, который делает наши любимые игрушки.

5. United Airlines и 3 мелочи

В этой американской авиакомпании решили попробовать убрать с большинства коротких перелетов освежающие салфетки. Потом укоротили фильмы, которые показывают во время полетов. А в меню грейпфрутовый сок заменили на более популярный апельсиновый. В результате экономия United Airlines составила $ 200 млн.

6. Amazon и увольнения

Вы бы оставили свою должность, если за увольнение предлагают $ 5 000? Если ответ «да», то, скорее всего, эта работа не подходит вам, а вы не принесете большую пользу компании, считают в Amazon. Этот оригинальный подход к экономии времени и сил на «воспитание» персонала используют, чтобы заставить людей задуматься о том, чем они занимаются сейчас и чего действительно хотят. В процессе отсеиваются незаинтересованные, не вовлеченные в жизнь Amazon работники. А решившие не увольняться становятся более целеустремленными, потому что осознанно сделали выбор, связывающий их с компанией.

7. Техас и аудит

В начале 1990-х Техас, США, переживал затяжной кризис, который грозил большим ростом налогов для населения. Тогда законодательное собрание обратилось к контролеру штата Джону Шарпу с просьбой о пересмотре бюджета и поиске путей сокращения расходов. Политик учредил Texas Performance Review для аудита государственного управления и за 10 лет сэкономил государству порядка $ 10 млрд. Среди предложений Шарпа были весьма экстравагантные, например убрать одну лампу подсветки из витрины автомата с газировкой. На внешнем виде устройства это особо не отразилось, однако Техас смог снизить расходы на электроэнергию на $ 200 тыс. в год.

8. Yahoo и новогодние каникулы

В 2009 году компания испытывала серьезные финансовые трудности и вынужденно сокращала персонал. Чтобы уменьшить издержки, в Yahoo решили отправить всех работников в отпуск без содержания на неделю с Рождества до Нового года. В результате руководство сэкономило $ 21 млн. А работники избежали новой волны увольнений и смогли насладиться свободой в новогодние каникулы.

9. United Airlines и 28,35 грамма

И снова энтузиасты этой компании придумали кое-что оригинальное. Они решили уменьшить вес журнала, который могут почитать пассажиры во время полета. Однако масса одного экземпляра изменилась всего... на 1 унцию (28,35 грамма). Удивительно, но этот простой прием помог United Airlines снизить вес самолетов почти на 5 кг. Теперь лайнерам требуется меньше топлива для совершения перелета, а в денежном выражении экономия составляет $ 290 тыс. в год.

Бонус: McDonald’s и теория заговора

Один завсегдатай сети быстрого питания заметил, что иногда сотрудники не кладут в бургеры дополнительный кусочек сыра, который стоит от $ 0,3. Пользователь IseeSuns подсчитал: если McDonald’s будет так «забывать» хотя бы 10 раз в день, то экономия компании составит больше $ 39 млн в год. Конечно, проверить такую информацию достаточно сложно, но здесь определенно есть о чем подумать.