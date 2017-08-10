9 способов превратить свою улыбку в голливудскую
Все мы мечтаем о голливудской улыбке. Только вот позволить себе поход к стоматологу на отбеливание может не каждый.
AdMe.ru спешит обрадовать тех, кто уже не надеется иметь белоснежные зубы, ведь перед вами список способов, как можно отбелить зубы в домашних условиях.
Активированный уголь
Отбеливание активированным углем — один из самых простых и дешевых способов. Достаточно размельчить одну таблетку, обмакнуть смоченную в воде зубную щетку в порошок и как обычно почистить зубы.
Сухое молоко и зубная паста
Использование сухого молока не только отбелит зубы, но и сделает их крепче. Нанесите на зубную щетку пасту, а сверху добавьте немного сухого молока и почистите зубы, как это делаете обычно.
Сода и лимонный сок
Для этого способа отбеливания нужно нанести щепотку соды на зубную щетку и сверху выдавить несколько капель лимонного сока. Именно такой смесью можно почистить зубы. Но стоит помнить, что применять такой способ чаще чем раз в неделю нельзя.
Перекись водорода
Прежде чем использовать перекись водорода для отбеливания, убедитесь, что ваши зубы не слишком чувствительные. Если все в порядке, то можно просто смочить ватный диск перекисью и аккуратно протереть зубы. Увлекаться таким способом не стоит, так как можно повредить эмаль.
Разрыхлитель для теста и лимонный сок
Чайная ложка разрыхлителя и чайная ложка свежевыжатого лимонного сока, смешанные вместе, могут сотворить чудо в отбеливании зубов всего за 2 минуты. Главное — не держать такую смесь на зубах дольше 2 минут.
Морская соль, лимонный сок и зубная паста
В небольшой мисочке нужно смешать половину чайной ложки морской соли и свежевыжатого лимонного сока с небольшим количеством пасты. Эту смесь нужно нанести на одну минуту и смыть, прополоскав рот.
Лимонный сок и вода
Смесь из равных долей воды и лимонного сока способна не только отбелить зубы, но и продезинфицировать ротовую полость.
Яблочный уксус и вода
Полчайной ложки уксуса нужно развести в стакане воды. Таким раствором необходимо полоскать рот каждый день утром перед чисткой зубов.
Клубника
Достаточно просто размять одну ягодку до пюре и почистить зубы как пастой.
И помните: нельзя применять все эти способы одновременно и не прибегайте к домашнему отбеливанию, если у вас проблемы с зубами.
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