9 советов от массажиста, которая знает, как сохранить красоту тела на долгие годы

Привет! Меня зовут Аргинэ, и я твердо знаю, что девушки могут быть красивыми безо всяких новомодных процедур типа наращивания всего недостающего и откачивания лишнего. Своему телу можно помочь безобидным массажем. Он во многом эффективнее и раз в 5 дешевле причудливых вариантов коррекции тела, но при этом интенсивно воздействует на кожу и жировые отложения.

Я раскрою читателям AdMe.ru несколько секретов своей профессии и расскажу, можно ли избавиться от целлюлита и неприятного холмика на шее. А из бонуса вы узнаете, как сделать домашний массаж красоты своими руками.

Почему напряжены наши мышцы

Мы просыпаемся, и что дальше? Бежим! На кухню, ставить чайник, в ванную, с ребенком в детский сад, на работу. Но наше тело даже не успело проснуться. Нередко мы не можем позволить себе полежать в кровати лишние 5 минут и сделать легкую гимнастику. Отсюда и возникает «нервное напряжение». Наш мозг чутко реагирует на раздражители и рефлекторно напрягает мышцы, защищая организм. А сколько «прелестей» таит сидячая работа? Мы целый день нависаем над документами, тянемся к компьютеру, у нас затекает шея, да и осанка становится далекой от идеала. При этих положениях между позвонками зажимаются нервные корешки. В ответ мозг посылает защитный сигнал и заставляет напрячься мышцы вокруг зажатого нерва. Результатом такой спазмированности становятся боли, косметические дефекты кожи и прочие неприятности.

Как вести себя до, после и во время массажа

Если сеанс назначен на первую половину дня, откажитесь от привычной чашки утреннего кофе. Кофеин может увеличивать напряжение в проработанных массажистом мышцах. Постарайтесь не есть прямо перед процедурой. Гораздо лучше будет принять теплый душ незадолго до массажа. Не бойтесь сообщить специалисту, если вам неудобно или некомфортно. И не забывайте дышать, особенно когда массажист разрабатывает «плохой» узел. Как раз в этот момент и может возникнуть соблазн немного напрячься и задержать дыхание. Но на самом деле важно постоянно насыщать кровь кислородом и помогать напряженным мышцам. После массажа ваше тело может немного болеть. Причина этого проста: мышцы разогреты как после хорошей тренировки в спортзале.

Как бороться с целлюлитом

Некрасивые бугорки часто появляются в области бедер и ягодиц. Кровообращение в этих местах достаточно медленное, зато интенсивно накапливается жировая ткань, и со временем ее клетки могут начать «выпячиваться» наружу. Строго говоря, целлюлит — это не болезнь, а избавление от него — это косметологическая процедура, а не лечение. Скорректировать внешний вид кожи помогают: коррекция питания — сокращение потребления простых углеводов и жиров, соблюдение оптимальной калорийности рациона

физическая активность, полезная для усиления кровоснабжения тканей и улучшения лимфооттока

применение контрастного душа — попеременное воздействие холодной и горячей воды активирует сосуды и тренирует их стенки

массаж бедер и ягодиц при помощи рук, жестких щеток, мочалок, рукавиц, игольчатых роликов или валиков (только помните, что человек обычно себя жалеет и никогда не сделает себе массаж с напором, на который способен специалист)

Почему массажист может залезть вам в рот

В первую очередь для того, чтобы сделать буккальный массаж — проработку мышц лица снаружи и внутри. По-другому его называют французским, скульптурным или интероральным и рекомендуют, если у вас появились брылы, глубокие морщины вокруг рта и носогубные складки. Специалист надевает перчатки и массирует мышцы лица со стороны слизистой ротовой полости. Сеанс длится около 15–30 минут, но процедура довольно неприятная. В первый раз можно вытерпеть от силы 10 минут, зато потом начинает заметно подтягиваться овал лица и клиентки, видя результат, просят обязательно продолжать. Массаж имеет один небольшой минус — ограниченную зону действия. С помощью этой техники прорабатываются зоны подбородка, скул, щек и губ. Но, чтобы придать тонус зоне лба и шеи, буккальный массаж рекомендуется сочетать с обычным скульптурным.

Что делать, если между бровями появились складки

Одна из больных тем моих клиенток — это межбровка. Привычка часто морщиться способствует накоплению спазмов, в результате которых мышцы укорачиваются, а в их проекции появляются заломы. Возникают они из-за того, что кожа ранее покрывала длинную мышцу, а теперь ей некуда деваться — приходится тоже сжиматься и образовывать складку. Если у вас в межбровье маленькие морщинки, их легко исправить с помощью массажа лица и контролем за мимикой. Ну а если там с раннего возраста поселилась глубокая морщинка, лучше сперва посетить остеопата: вполне возможно, понадобится его помощь с исправлением осанки и зажатости шеи.

Зачем нужен массаж шеи

Шея действительно может стать короче на 5–7 см, если вы в течение жизни не будете за ней ухаживать. Для сравнения можно посмотреть фотографии своих бабушек в юности и сейчас. Сидячая офисная работа и привычка постоянно зависать в телефоне дают большую нагрузку в районе 7-го шейного позвонка, из-за чего мышцы сильно сокращаются и спазмируются. А теперь подумайте, куда организм денет лишние сантиметры кожи, которая раньше покрывала шею? Именно они превратятся в так называемые «кольца Венеры», просядут во второй подбородок или начнут свисать некрасивыми брылами. Мышцы шеи, особенно передняя поверхностная платизма, имеют огромное влияние на внешний вид нижней части лица. Если платизма потеряет тонус, то кожа на шее начнет провисать и уже не будет выглядеть молодо. Чтобы это исправить, нужно вернуть природную длину задней поверхности шеи — снять гиперспазмы с помощью массажа.

Что делать с «вдовьим горбиком», или «холкой»

Клиентки часто приходят с запросом убрать это уплотнение в районе 7-го шейного позвонка. Оно образуется за счет скопления жировой ткани, портит внешний вид и, несомненно, наносит вред здоровью. За счет этого «горбика» ухудшается кровообращение мозга, сдавливаются сосуды, возникают головные боли. Убрать «холку» самостоятельно будет проблематично. Лучше пройти курс массажа шейно-воротниковой зоны, который улучшает кровоснабжение и разбивает жировые ткани. Для получения выраженного эффекта необходимо сохранять периодичность и посетить не менее 6–8 сеансов.

Почему не надо терпеть боль и пропускать сеансы

Нет никакого смысла обсуждать результат, если у вас разные мастера и виды терапии. Вам должны нравиться сеансы, вы должны получать удовольствие и результат, а не боль и синяки. Надо работать над собой, но делать это в кайф. Начинайте подбирать терапию именно для себя, и будет вам счастье. Главное, не прогуливать процедуры: чем больше вы пропускаете, тем хуже результат. Часто говорят: «Я пришла на массаж, „похудейте меня“ за 10 сеансов». Но при этом многие даже не дохаживают, бросают после 6–7 раза и вздыхают, что им ничто не поможет сбросить вес.

Бонус: массаж красоты своими руками

Что вы сможете сделать самостоятельно у себя дома? Советую попробовать массаж лица. Ритмичное давление в определенных областях приводит к тому, что кровь наполняет ткани, делает кожу упругой и предотвращает появление морщин. Делайте массирующие движения по контурам зон, указанных на фото, и обязательно используйте увлажняющий крем или масло. Дополнительно можно делать массаж головы. Перед его началом нанесите на волосы кондиционер. Это уменьшит трение, которое может придать шероховатости кутикуле и привести к расщеплению концов волос. Голову нужно массировать всеми 10 пальцами. Делайте круговые движения — аккуратно, но при этом достаточно твердо. Начните от висков, двигайтесь к макушке и завершайте массаж на затылке. Повторите 3 раза в течение 5 минут.

А вы уже взяли в привычку регулярно ходить на массаж? Или считаете, что это просто блажь и идеальную форму тела можно легко поддерживать утренней зарядкой?