9 правил воспитания, написанных прогрессивным отцом во время перерыва между детскими истериками

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Олег Батлук — блогер, писатель и молодой отец, который в своих работах с юмором передает моменты познания мира и самого себя. Его книги пользуются огромным успехом, потому что в них вы всегда найдете и мудрость, и повод от души посмеяться, и, конечно же, узнаете себя.

1.

Воспитание ребенка нужно начинать с себя. Постойте рядом с картиной в Третьяковке. С любой. Наберитесь побольше культуры. Рядом с Айвазовским надолго не задерживайтесь — там укачивает.

2.

Бабушка — это троянский конь. Время от времени она будет разрушать ваш город. Внутри троянского коня (по одной из версий) спрятались 50 воинов. В карманах бабушки будет как минимум столько же конфет. Некоторые будут страшно шоколадными. Это для вашего-то веганчика, который считает верхом шоколадности морковку.

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4.

Все книги по воспитанию — это воспитание сферического коня в вакууме. Помните, что в разгар боевых действий вы сможете применить от силы десятую часть прочитанного, и то если не ослепнете от адреналина.

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6.

Шлепнуть по попе — это не насилие. Некоторые вредные привычки ребенка нужно вырывать с корнем. Вот меня отец лупил ремнем — и ничего, вышел-таки из меня толк. Так говорит 40-летний безработный на лавочке во дворе, опрокидывая стакан водки в 10 утра. Методика «по попе» — это все равно, что чинить капот краш-тестом.

Во-первых, у меня, например, оттуда растут руки. Если бы мои родители наказывали меня таким образом, они бы просто сломали мне пальцы и я не стал бы писателем (эх, зря родители скромничали, слышу я реплики из зала). Во-вторых, отцы-ременологи (или ременщики?), одним словом, адепты культа ремня, вопрос к вам. Вот вы, к примеру, бухаете. Ну бухаете же, среди вас такие точно есть. И разнообразные родственники вас за это пилят, воспитывают, даже экзорцистов нанимают, а вы все бухаете и бухаете.

Итак, бухарики-ременологи, уникальное ограниченное предложение для вас, только сейчас, только в моем блоге: а попробуйте-ка ремень на себе, в качестве научного эксперимента. Утром, по холодку, отбегаете вместе с женой в ближайшую лесополосу (чтобы не пугать дома ребенка, ребенка оставьте с бабушкой, только вытрясите из нее предварительно все 50 конфет), выдаете жене ремень, тот самый, со следами вашего ребенка на нем, вы оголяете свои подушки безопасности до появления рабочей поверхности, и жена приступает к вашему воспитанию. Только не увлекайтесь, пожалуйста, а то так и до БДСМ недалеко, да и грибников распугаете. Ну как? Помогло? Бросили бухать? Я так и думал.