Я работаю репетитором и расскажу вам про казусы на уроках и изнанку этой профессии
Мы нередко обращаемся к услугам репетиторов — то ребенку нужны школьные знания, то уже нам становится необходимо «прокачаться», чтобы подниматься по карьерной лестнице. И, честно признаемся, не всегда мы бываем паиньками: иногда забываем про занятия, а бывает, начинаем хитрить и сообщаем, что забыли про домашку. В итоге педагогам всегда есть о чем поговорить и на что пожаловаться в своем узком профессиональном кругу.
В семье блогера, который пишет под псевдонимом Апокалипсия Армагеддоновна, несколько поколений преподавателей английского языка. Так что нам в AdMe.ru стало ясно, что если кто-то и может раскрыть нам всю подноготную этой профессии, то это именно автор канала «Записки репетитора». А в бонусе к статье мы спрятали историю о том, как оригинально могут проходить встречи с родственниками потенциальных учеников.
Как я работаю с одной ленивенькой девочкой
Является ко мне девочка в несколько расслабленном состоянии. Я отворачиваюсь к доске, поворачиваюсь обратно — ее нет. Присматриваюсь — она на двух стульях лежит под партой. Опять отворачиваюсь, поворачиваюсь обратно — мамочки, у меня стул идет. Потом смотрю — а он на ножках передвигается. А ножки, как вы понимаете, приделаны к девочке.
Она в спинку просунулась, как бы надела на себя стул — и ходит. И главное, стул черный, она сама вся в черном и еще ростом практически с этот стул. Ее из-за спинки и не видно. Я ее прошу что-то написать в тетради, думаю, может, вылезет. Нет, она как-то умудряется присесть внутри стула. Да что же такое!
Двусторонний осьминог — главный помощник репетитора
У нас дома живет целая игрушечная осьминожья армия. И дочь мне как-то говорит:
— Знаешь, что можно сделать с твоими капризными детьми? Ты возьми вот этого осьминога: если ученики отвечают правильно, то пусть он будет яркой стороной наружу. А если неправильно — выворачивай внутрь. Таким образом, тебе не придется самой высказывать ребенку негатив — и ты не повредишь нежную детскую психику. Сейчас же все ранимые.
— И то правда, — подумала я. И осьминога взяла. Его сразу же заметила ленивенькая девочка. Аж из стула вылезла.
— Ой, осьминожек. А у меня тоже такой есть. Только другой. А как его зовут?
Вот тут я все и выдала. Про правильность-неправильность и прочее.
Ха! Она у меня в момент все делать начала. И цвета многострадальные называет абсолютно правильно, и слова с новым звуком читает идеально. Пару раз запуталась — я ей печальным осьминогом помахала, так девочка тут же исправилась. Так мы и добились того, что осьминог все время радовался.
Я у бабушки живу, я у дедушки живу. А проблемы у репетитора
Учится у меня девочка. Так вот, на данный момент она живет с мамой. И у нее есть бабушка и дедушка и со стороны мамы, и со стороны папы. И, как вы понимаете, все они живут отдельно.
В последнее время появилась нехорошая тенденция. Приводит ко мне девочку папа:
— Ой, у нас мама уехала, ключи от квартиры не оставила, а там все тетради по английскому. Поэтому она без ничего. Вот, с листочком.
Приводит девочку бабушка:
— Мы думали, она у мамы останется. Поэтому все записи дома, а она с листочком.
В итоге имеем 3 или 4 тетради, которые находятся в разных местах и периодически вообще пропадают. То есть отослать ее к пройденному материалу я не могу. И, мне кажется, девочка малость хитрит с неожиданными желаниями остаться ночевать у бабушки. Видимо, задание не делает, а тут вроде как уважительная причина.
Вроде и надо бы принять решительные меры, но я никак не соображу, к кому их применять-то? К какому из родственников? Кто там вообще главный?
Как папа «помог» своей дочери с домашним заданием
Начала у нас учиться девочка. Умная, старательная — вообще не в папу (он тоже наш бывший ученик). Приносит она как-то моей сестре домашнее задание с кучей ошибок. Та очень удивляется: ведь обычно такого не бывает.
Ха! Все оказалось просто. Домашнее задание взялся проверять папа. И все поисправлял с криком: «Я тоже там учился, я знаю лучше!»
Моя сестра все изучила. Подумала. И когда папа после урока пришел за девочкой, веско ему сказала: «Значит, так, слушайте меня внимательно. Проверку домашек отставить. К тетрадям не прикасаться. Ваша дочь умна и все делает прекрасно. Ее ошибки — это ее ошибки, мне их надо видеть. („А ваших не надо, я их в свое время уже насмотрелась“, — но это она мысленно произнесла). Вам все понятно? Повторите».
Папа вытянулся по стойке смирно и всем своим видом сказал: «Так точно! Будет сделано!»
Это потому, что учитель бывшим не бывает.
Как моя дочь использовала «Майнкрафт» для работы с учениками
У моей дочери тоже 2 четвероклассника занимаются. Посмотрела она на все наши мучения: как мы повторяем по 10 раз каждое слово, строчки прописываем, стрелочками слово и перевод соединяем, и сказала: «Надо, чтобы они эти слова могли как-то на практике применять. Сейчас я сделаю одно пособие на троих».
И буквально за 20 минут дочь создала все необходимые объекты в «Майнкрафте» и подписала их. Сначала она говорит ученику, что ему надо отыскать. Находит он, допустим, сад и читает, что это garden. Потом она убирает подсказки и предлагает ученикам самим правильно подписать нужный объект. И знаете, это неплохо срабатывает. Дети все словарные диктанты на 5 сдали.
Почему у детей проблемы с восприятием материала: мнение моей дочери
Она говорит, это все из-за того, что они чуть не с детского сада сидят в TikTok. И в результате у современных школьников внимание не концентрируется более чем на 15–20 секунд. Как я поняла, это как раз средняя длина ролика там.
— Этот TikTok, — сказала дочь, — реально затягивает, я по себе знаю. Причем после того, как ты посмотрел ролик, он тут же забывается. Поэтому ты его и помнишь секунд 20. Вот попроси меня сейчас перечислить 10 последних видео, которые я лайкнула, — я не смогу.
Кстати, да, я поспрашивала остальных учеников. Все говорят про TikTok, все там сидят. Но наиболее сознательные ограничивают время.
Я сама посмотрела. Ну невозможно же. Изображение мелькает, надписи тоже, ничего толком не прочитаешь, пол-экрана какими-то хештегами загорожено. И раз — уже другой ролик. Короче, старая я стала, уже не улавливаю молодежные тренды и ворчу.
Как мой отец умудрился заинтересовать английским не только ребенка, но и его маму
Как-то мой отец вел урок у мальчика, и на это занятие осталась мама. Погода была плохая, дождь, ей все равно его ждать. То есть сначала она робко попросилась посидеть в коридоре. А отец ей говорит:
— Зачем такой приятной женщине ютиться где-то в коридорчике. Проходите в комнату, посидите на диванчике. Заодно посмотрите, как проходит урок и не зря ли вы в такую даль ездите.
Мама согласилась. И ей почему-то так понравилось. Даже больше, чем сыну.
— Ах, — говорит, — вы так прекрасно преподносите. Никогда в школе английский не понимала, а оказывается, все так просто.
Так с тех пор и повелось. Мама сидит на уроке, активно все записывает и шепотом повторяет. И сын откосить не может. Потому что мама точно знает, что задали и как надо работать. И сама пытается активно разговаривать с сыном, вопросы ему задает и все такое.
А мой отец веселится и говорит, что это не педагогический талант, просто он умеет показать товар лицом и нравится дамам среднего и преклонного возраста. Думаю, тут все сыграло свою роль. Но это же хорошо: в мире прибавится людей, которые любят и знают английский.
Как я наконец-то приняла решение по поводу каникулярных любителей отмены в последний момент
Есть у меня недостаток — я человек местами весьма нерешительный.
Незадолго до каникул я всем говорю:
— Четко скажите, будете ли вы заниматься. Нет, не «наверное», мне нужно знать, чтобы планировать свое время.
Вроде ведь четко озвучиваю? И все мне кивают и соглашаются. Но я опять наступаю на одни и те же грабли.
А то бывает, что кто-то говорит:
— Да-да, мы в праздники обязательно придем.
А потом:
— Ой, а разве договорились заниматься? А мы забыли.
В общем, наконец-то я приняла стратегическое решение: составляю список всех этих «отменяшек». И перед любыми каникулами и праздниками просто ставлю их перед фактом: в это время мы с вами не занимаемся.
Как я отчислила ученика и деньги за занятия ему подарила
Как-то раз я отказалась от довольно способного мальчика. Расскажу подробнее.
Пришел юноша, жаждет сдавать ЕГЭ. Вроде обо всем договорились, в том числе и об оплате. Но вскоре мальчик оказался должен сумму за несколько уроков. О чем я ему как-то раз и напомнила и попросила рассчитываться поурочно. В ответ получила что-то вроде:
— Я сказал маме, чтобы она заплатила. Спрашиваю, а она говорит, что папе сказала. А папа не заплатил.
Как я поняла, похоже, юноша замахинировался с деньгами. Видимо, взял для оплаты, сам потратил, думал, потом выкрутится. И еще раз потратил. И еще. И выкрутиться уже сложно.
В итоге я плюнула и позвонила маме: мальчика отчисляем, деньги дарим (кстати, мама и не особо возражала, даже не знала сумму долга). Ибо если так пошло, то и дальше вся эта тягомотина будет. А оно надо? Напоминать мальчику, звонить родителям... Нет, мне претит выпрашивать честно заработанные деньги. Вот неприятно мне это.
Бонус: «Репетиторы! А ну, стоять!»
Завершили мы свои занятия поздно вечером, часов в 8. Идем с отцом домой, никого не трогаем. И вдруг откуда-то из темноты хриплый голос:
— Репетиторы! Куда?! Стойте!
Ну что, стали мы. Из ночной тьмы материализуется пара, женщина и мужчина. Довольно немолодые, кстати. И женщина нам говорит:
— Вы же репетиторы или кто? Из того вон дома?
Мы честно признались, что мы репетиторы. И именно из вон того дома.
— Ой, — сказала женщина. — Как хорошо, что я вас встретила. Я в соседнем доме живу. А мне дочь велела к вам зайти и все разузнать. Понимаете, у нас есть внучка. У нее с английским все хорошо было. А тут она долго болела. И нам срочно нужен репетитор.
В общем, договорились мы о встрече с этими, как оказалось, милыми людьми.
Так что не нужно мне рассказывать, как себя раскручивать через соцсети всякие и сайты. Надо просто пойти темной ночью домой. А клиенты вас и сами найдут.
А вы пользовались услугами репетитора? Может, и у вас найдутся истории, так сказать, «с другой стороны баррикад»?