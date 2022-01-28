Я работаю репетитором и расскажу вам про казусы на уроках и изнанку этой профессии

Мы нередко обращаемся к услугам репетиторов — то ребенку нужны школьные знания, то уже нам становится необходимо «прокачаться», чтобы подниматься по карьерной лестнице. И, честно признаемся, не всегда мы бываем паиньками: иногда забываем про занятия, а бывает, начинаем хитрить и сообщаем, что забыли про домашку. В итоге педагогам всегда есть о чем поговорить и на что пожаловаться в своем узком профессиональном кругу.

В семье блогера, который пишет под псевдонимом Апокалипсия Армагеддоновна, несколько поколений преподавателей английского языка. Так что нам в AdMe.ru стало ясно, что если кто-то и может раскрыть нам всю подноготную этой профессии, то это именно автор канала «Записки репетитора». А в бонусе к статье мы спрятали историю о том, как оригинально могут проходить встречи с родственниками потенциальных учеников.

Как я работаю с одной ленивенькой девочкой

Является ко мне девочка в несколько расслабленном состоянии. Я отворачиваюсь к доске, поворачиваюсь обратно — ее нет. Присматриваюсь — она на двух стульях лежит под партой. Опять отворачиваюсь, поворачиваюсь обратно — мамочки, у меня стул идет. Потом смотрю — а он на ножках передвигается. А ножки, как вы понимаете, приделаны к девочке. Она в спинку просунулась, как бы надела на себя стул — и ходит. И главное, стул черный, она сама вся в черном и еще ростом практически с этот стул. Ее из-за спинки и не видно. Я ее прошу что-то написать в тетради, думаю, может, вылезет. Нет, она как-то умудряется присесть внутри стула. Да что же такое!

Двусторонний осьминог — главный помощник репетитора

У нас дома живет целая игрушечная осьминожья армия. И дочь мне как-то говорит: — Знаешь, что можно сделать с твоими капризными детьми? Ты возьми вот этого осьминога: если ученики отвечают правильно, то пусть он будет яркой стороной наружу. А если неправильно — выворачивай внутрь. Таким образом, тебе не придется самой высказывать ребенку негатив — и ты не повредишь нежную детскую психику. Сейчас же все ранимые. — И то правда, — подумала я. И осьминога взяла. Его сразу же заметила ленивенькая девочка. Аж из стула вылезла. — Ой, осьминожек. А у меня тоже такой есть. Только другой. А как его зовут? Вот тут я все и выдала. Про правильность-неправильность и прочее. Ха! Она у меня в момент все делать начала. И цвета многострадальные называет абсолютно правильно, и слова с новым звуком читает идеально. Пару раз запуталась — я ей печальным осьминогом помахала, так девочка тут же исправилась. Так мы и добились того, что осьминог все время радовался.

Я у бабушки живу, я у дедушки живу. А проблемы у репетитора

Учится у меня девочка. Так вот, на данный момент она живет с мамой. И у нее есть бабушка и дедушка и со стороны мамы, и со стороны папы. И, как вы понимаете, все они живут отдельно. В последнее время появилась нехорошая тенденция. Приводит ко мне девочку папа: — Ой, у нас мама уехала, ключи от квартиры не оставила, а там все тетради по английскому. Поэтому она без ничего. Вот, с листочком. Приводит девочку бабушка: — Мы думали, она у мамы останется. Поэтому все записи дома, а она с листочком. В итоге имеем 3 или 4 тетради, которые находятся в разных местах и периодически вообще пропадают. То есть отослать ее к пройденному материалу я не могу. И, мне кажется, девочка малость хитрит с неожиданными желаниями остаться ночевать у бабушки. Видимо, задание не делает, а тут вроде как уважительная причина. Вроде и надо бы принять решительные меры, но я никак не соображу, к кому их применять-то? К какому из родственников? Кто там вообще главный?

Как папа «помог» своей дочери с домашним заданием

Начала у нас учиться девочка. Умная, старательная — вообще не в папу (он тоже наш бывший ученик). Приносит она как-то моей сестре домашнее задание с кучей ошибок. Та очень удивляется: ведь обычно такого не бывает. Ха! Все оказалось просто. Домашнее задание взялся проверять папа. И все поисправлял с криком: «Я тоже там учился, я знаю лучше!» Моя сестра все изучила. Подумала. И когда папа после урока пришел за девочкой, веско ему сказала: «Значит, так, слушайте меня внимательно. Проверку домашек отставить. К тетрадям не прикасаться. Ваша дочь умна и все делает прекрасно. Ее ошибки — это ее ошибки, мне их надо видеть. („А ваших не надо, я их в свое время уже насмотрелась“, — но это она мысленно произнесла). Вам все понятно? Повторите». Папа вытянулся по стойке смирно и всем своим видом сказал: «Так точно! Будет сделано!» Это потому, что учитель бывшим не бывает.

Как моя дочь использовала «Майнкрафт» для работы с учениками

У моей дочери тоже 2 четвероклассника занимаются. Посмотрела она на все наши мучения: как мы повторяем по 10 раз каждое слово, строчки прописываем, стрелочками слово и перевод соединяем, и сказала: «Надо, чтобы они эти слова могли как-то на практике применять. Сейчас я сделаю одно пособие на троих». И буквально за 20 минут дочь создала все необходимые объекты в «Майнкрафте» и подписала их. Сначала она говорит ученику, что ему надо отыскать. Находит он, допустим, сад и читает, что это garden. Потом она убирает подсказки и предлагает ученикам самим правильно подписать нужный объект. И знаете, это неплохо срабатывает. Дети все словарные диктанты на 5 сдали.

Почему у детей проблемы с восприятием материала: мнение моей дочери

Она говорит, это все из-за того, что они чуть не с детского сада сидят в TikTok. И в результате у современных школьников внимание не концентрируется более чем на 15–20 секунд. Как я поняла, это как раз средняя длина ролика там. — Этот TikTok, — сказала дочь, — реально затягивает, я по себе знаю. Причем после того, как ты посмотрел ролик, он тут же забывается. Поэтому ты его и помнишь секунд 20. Вот попроси меня сейчас перечислить 10 последних видео, которые я лайкнула, — я не смогу. Кстати, да, я поспрашивала остальных учеников. Все говорят про TikTok, все там сидят. Но наиболее сознательные ограничивают время. Я сама посмотрела. Ну невозможно же. Изображение мелькает, надписи тоже, ничего толком не прочитаешь, пол-экрана какими-то хештегами загорожено. И раз — уже другой ролик. Короче, старая я стала, уже не улавливаю молодежные тренды и ворчу.

Как мой отец умудрился заинтересовать английским не только ребенка, но и его маму

Как-то мой отец вел урок у мальчика, и на это занятие осталась мама. Погода была плохая, дождь, ей все равно его ждать. То есть сначала она робко попросилась посидеть в коридоре. А отец ей говорит: — Зачем такой приятной женщине ютиться где-то в коридорчике. Проходите в комнату, посидите на диванчике. Заодно посмотрите, как проходит урок и не зря ли вы в такую даль ездите. Мама согласилась. И ей почему-то так понравилось. Даже больше, чем сыну. — Ах, — говорит, — вы так прекрасно преподносите. Никогда в школе английский не понимала, а оказывается, все так просто. Так с тех пор и повелось. Мама сидит на уроке, активно все записывает и шепотом повторяет. И сын откосить не может. Потому что мама точно знает, что задали и как надо работать. И сама пытается активно разговаривать с сыном, вопросы ему задает и все такое. А мой отец веселится и говорит, что это не педагогический талант, просто он умеет показать товар лицом и нравится дамам среднего и преклонного возраста. Думаю, тут все сыграло свою роль. Но это же хорошо: в мире прибавится людей, которые любят и знают английский.

Как я наконец-то приняла решение по поводу каникулярных любителей отмены в последний момент

Есть у меня недостаток — я человек местами весьма нерешительный. Незадолго до каникул я всем говорю: — Четко скажите, будете ли вы заниматься. Нет, не «наверное», мне нужно знать, чтобы планировать свое время. Вроде ведь четко озвучиваю? И все мне кивают и соглашаются. Но я опять наступаю на одни и те же грабли. А то бывает, что кто-то говорит: — Да-да, мы в праздники обязательно придем. А потом: — Ой, а разве договорились заниматься? А мы забыли. В общем, наконец-то я приняла стратегическое решение: составляю список всех этих «отменяшек». И перед любыми каникулами и праздниками просто ставлю их перед фактом: в это время мы с вами не занимаемся.

Как я отчислила ученика и деньги за занятия ему подарила

Как-то раз я отказалась от довольно способного мальчика. Расскажу подробнее. Пришел юноша, жаждет сдавать ЕГЭ. Вроде обо всем договорились, в том числе и об оплате. Но вскоре мальчик оказался должен сумму за несколько уроков. О чем я ему как-то раз и напомнила и попросила рассчитываться поурочно. В ответ получила что-то вроде: — Я сказал маме, чтобы она заплатила. Спрашиваю, а она говорит, что папе сказала. А папа не заплатил. Как я поняла, похоже, юноша замахинировался с деньгами. Видимо, взял для оплаты, сам потратил, думал, потом выкрутится. И еще раз потратил. И еще. И выкрутиться уже сложно. В итоге я плюнула и позвонила маме: мальчика отчисляем, деньги дарим (кстати, мама и не особо возражала, даже не знала сумму долга). Ибо если так пошло, то и дальше вся эта тягомотина будет. А оно надо? Напоминать мальчику, звонить родителям... Нет, мне претит выпрашивать честно заработанные деньги. Вот неприятно мне это.

Бонус: «Репетиторы! А ну, стоять!»

Завершили мы свои занятия поздно вечером, часов в 8. Идем с отцом домой, никого не трогаем. И вдруг откуда-то из темноты хриплый голос: — Репетиторы! Куда?! Стойте! Ну что, стали мы. Из ночной тьмы материализуется пара, женщина и мужчина. Довольно немолодые, кстати. И женщина нам говорит: — Вы же репетиторы или кто? Из того вон дома? Мы честно признались, что мы репетиторы. И именно из вон того дома. — Ой, — сказала женщина. — Как хорошо, что я вас встретила. Я в соседнем доме живу. А мне дочь велела к вам зайти и все разузнать. Понимаете, у нас есть внучка. У нее с английским все хорошо было. А тут она долго болела. И нам срочно нужен репетитор. В общем, договорились мы о встрече с этими, как оказалось, милыми людьми. Так что не нужно мне рассказывать, как себя раскручивать через соцсети всякие и сайты. Надо просто пойти темной ночью домой. А клиенты вас и сами найдут.