9 ошибок, способных превратить уборку в напрасную трату времени

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Практически никто из нас не любит тратить много времени на уборку. Это неудивительно, ведь в жизни есть занятия поинтереснее. Сегодня мы расскажем о хитростях, с которыми ваша уборка станет эффективнее и быстрее.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию список ошибок, которые мы часто совершаем, причем некоторые из них могут иметь серьезные последствия. А в конце вас ждет приятный бонус.

9. Наносим чистящее средство на поверхность

Правильно наносить чистящие средства именно на тряпку, а не на поверхность. Так, например, если нанести полироль прямо на мебель, поверхность будет липкой, и уже через пару часов на нее осядет и прилипнет пыль.

8. Используем в качестве тряпок старые вещи

Не отправляйте в тряпки для пола и пыли старую одежду и другую ветошь. Для этого лучше использовать специальные тряпки, ведь они гораздо удобнее: не оставляют после себя никаких ниточек, не линяют и не скатываются.

7. Используем метелки

Подобные приятные на ощупь метелки часто показывают в кино. Но в реальности такой можно всего лишь поднять пыль, и через некоторое время она снова окажется на том же месте. Лучше использовать тряпку из микрофибры.

6. Насыпаем слишком много чистящего средства

Некоторые руководствуются правилом «чем больше, тем лучше». Но оно не работает в случае с бытовой химией. Большое ее количество может нанести вред здоровью, да и чище от этого не станет. Лучше делать уборку чаще, тогда не придется использовать много специальных средств.

5. Неправильно размещаем посуду в посудомоечной машине

Тарелки и блюдца отмоются лучше, если их поставить лицевой стороной к центру машины, а не все в одном направлении.

4. Смешиваем средства

Смешивая бытовую химию, пусть даже случайно, помните, что вы рискуете не только своим имуществом, но и здоровьем. Химические вещества, из которых состоят чистящие средства, могут вступить в реакцию, а это очень опасно. Особенно опасно смешивать хлорный отбеливатель со спиртом, уксусом и аммиаком, а также несколько средств для очистки труб.

3. Используем неподходящие средства

Например, используем очищающие средства, которые содержат отбеливатель и аммиак, для плитки с цветной затиркой. Со временем они обесцветят швы между плиткой. Лучше приобрести мягкое средство, которое не нанесет вреда материалам.

3. Моем окна в солнечный день

Если хотите, чтоб мытье окон было эффективнее и проще, то лучше мыть их в пасмурный день — так на них не будет разводов. Главное, чтобы не пошел дождь и не испортил все ваши труды.

1. Неправильно ухаживаем за акриловыми поверхностями

Чтобы акриловая ванна между генеральными уборками оставалась сияющей, можно очистить ее с помощью средства для мытья посуды или жидкого мыла. В чем смысл? Вам не придется надевать перчатки, а потом еще долго ополаскивать ванну, как после использования более «жесткой» химии.

Бонус: несколько хитростей для простой уборки