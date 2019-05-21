9 людей, которые попали в тюрьму из-за ошибки суда и смогли доказать свою невиновность

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Правосудие не всегда оказывается справедливым. Из-за судебных ошибок за решетку попадают невинные люди. Но и у таких историй бывает счастливый конец. Кто-то находит новое призвание, кто-то получает образование, а кто-то меняет судебную систему. Но объединяет этих людей одно: они сумели доказать свою невиновность и выйти на свободу.

AdMe.ru разыскал истории людей, которые по ошибке сели в тюрьму, но сумели добиться справедливости.

Джон Банн (США, Нью-Йорк, 1991–2009)

В 1991 году полицейские Роландо Нейшер и Роберт Кроссон попали в перестрелку. Выживший Кроссон рассказал, что в них стреляли какие-то подростки. По версии детектива Луи Скарчеллы, расследовавшего это преступление, Джон Банн и его приятель напали на офицеров и угнали их автомобиль. Несмотря на то, что отпечатки пальцев на месте убийства не совпали с отпечатками Банна, а раненый полицейский сказал, что нападавшие были белыми, суд все же заключил парня под стражу.

В 2009 году Джон Банн получил условно-досрочное освобождение и вышел из тюрьмы. На этом мужчина не остановился и решил доказать свою невиновность. Его оправдали только в 2018 году. Более 70 дел Луи Скарчеллы будут пересмотрены потому, что он использовал «ложные и вводящие в заблуждение методы». Возможно, многие будут признаны невиновными, как и Джон Банн.

Уилберт Джонс (США, Луизиана, 1971–2017)

Почти полвека Уилберт Джонс отсидел в тюрьме за преступление, которого не совершал. Юноше было 19, когда его арестовали за похищение медсестры местного госпиталя. Джонса приговорили к пожизненному заключению. Родственники Уилберта не теряли надежды и добивались оправдательного приговора. Спустя 46 лет суд пересмотрел дело и оправдал Джонса. Выяснилось, что все обвинение строилось на сомнительных доказательствах, которые умело подтасовывал следователь. За освобождение Уилберта боролись юристы, работники колонии и даже муж пострадавшей медсестры.

Кай Линна (Швеция, 2004–2017)

Шведа Кая Линну приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство, произошедшее на ферме. Суд вынес приговор, не обращая внимания на отсутствие доказательств и показаний очевидцев. За решеткой Линн провел 13 лет. Выйти на свободу ему помог независимый подкаст, который рассказывал о резонансных делах. Журналисты изучили 28 часов записей судебных заседаний и обнаружили несоответствия в показаниях свидетелей. Подкаст стал хитом, каждый выпуск прослушали более 300 тыс. раз. За время, проведенное в тюрьме, мужчина получил рекордную для Швеции компенсацию — $ 3 млн.

Ивао Хакамада (Япония, 1966–2012)

Ивао был успешным боксером в Японии. Он работал на предприятии по изготовлению лапши до тех пор, пока его не задержала полиция. Хакамаду обвиняли в убийстве своего начальника, его жены и двоих детей. Из мужчины выбивали показания пытками. В конце концов Ивао не выдержал и «сознался во всем». Мужчину приговорили к смертной казни через повешение. Сестра Ивао до последнего не верила в виновность брата. Она обивала пороги судов, адвокатов и экспертов. И вот спустя 44 года с помощью ДНК-теста удалось доказать невиновность мужчины. Еще через два Ивао оправдали. Все эти 46 лет он провел в одиночной камере для смертников, ожидая казни. Дело оказалось настолько резонансным, что правозащитники раскритиковали систему наказания в Японии и обратили внимание общественности на условия содержания заключенных.

Фаткулла Исхаков (Россия, 1959–1972)

В 1959 году Фаткуллу приговорили к 13 годам лишении свободы за покушение на жизнь односельчанок. На суд пришли 4 соседа, которые рассказали, что видели, как Исхаков залез в дом жертвы. Мужчину били, ему угрожали. Пострадавшие девушки Фаткуллу не опознали. Через 54 года к Фаткулле пришел настоящий преступник — им оказался сосед Наиль. Он написал заявление и сознался в содеянном. Но из-за истечения срока давности уголовное дело возбуждать не стали.

Шон Ходжсон (Англия, 1979–2009)

Когда в 1979 году на стоянке возле кафе обнаружили труп изнасилованной Терезы де Симон, подозрения пали на Шона Ходжсона. У него уже было несколько судимостей за кражу и мошенничество. Группа крови Шона совпала с группой крови насильника. В 2009 году дело было пересмотрено. С помощью ДНК-экспертизы удалось доказать невиновность Ходжсона, и мужчину оправдали. Но, к сожалению, долгие 30 лет тюрьмы негативно сказались на психике Шона: он начал страдать депрессией и шизофренией. В 2012 году мужчина умер от болезни легких. Эта история вскрыла проблему адаптации заключенных и трудности в получении компенсации. После того как дело Ходжсона широко осветили СМИ, многие заключенные начали рассказывать о том, как им трудно снова влиться в общество. Сложность адаптации толкает их на новые преступления, употребление наркотиков и бродяжничество.

Уильям Диллон (США, Флорида, 1981–2008)

«Освобожден после 28 лет, проведенных тюрьме за преступление, которого не совершал. Что теперь?»

Утром 1981 года был до смерти избит Джеймс Дворак. Одна из свидетельниц заявила, что нападавший был в желтой футболке, это и послужило зацепкой для следователей. Нашелся таксист, который подвозил в этот день парня в желтой футболке — Уильяма Диллона, который и стал первым и единственным подозреваем. Защищаясь в суде, Уильям заявил, что был далеко от места совершения преступления и есть свидетели, которые могли бы это подтвердить. Несмотря на отсутствие весомых доказательств, Диллона приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Освобождению Уильяма из тюрьмы также способствовал ДНК-тест. Мужчина провел в заключении 28 лет, ему выплачена компенсация в размере $ 1 млн 350 тыс. В заключении Уильям занимался музыкой и даже записал альбом. На свободе он продолжил свою музыкальную карьеру.

Дьюи Бозелла (США, Нью-Йорк, 1983–2009)

Жизнь боксера Дьюи Бозеллы раскололась на две части, когда он был осужден за убийство старушки. На месте преступления не обнаружили отпечатков пальцев Дьюи, а очевидцы видели его в нескольких милях от места преступления. Однако, несмотря на все это, мужчина был арестован. Бозелла продолжил заниматься боксом и даже стал чемпионом тюрьмы «Синг-Синг» в полутяжелой весовой категории. Также он продолжал учиться и получил дипломы двух колледжей. Он вышел из тюрьмы 26 лет спустя, добившись пересмотра уголовного дела, и получил компенсацию в размере $ 7,5 млн. После освобождения он исполнил детскую мечту и впервые вышел на профессиональный ринг. Бозелла одержал победу. Перед боем Дьюи позвонил Барак Обама, чтобы пожелать удачи в бою. Сейчас Дьюи Бозелла тренирует подростков из неблагополучных семей.

Дэвид Камм (США, Индиана, 2000–2013)

Бывший полицейский Дэвид Камм, вернувшись домой, обнаружил свою жену и двоих детей застреленными в гараже дома. На футболке Дэвида обнаружили небольшие пятна крови, которые криминальные аналитики приняли за кровь одной из жертв. Оценку пятен использовали, чтобы выяснить, где стояли преступник и жертва, какое было оружие и т. д. На основании этих данных суд признал Камма виновным.

Спустя 5 лет экспертиза постановила, что на месте преступления находился Чарльз Бони, совершивший убийство. Он соврал следователям, что был только свидетелем. Дэвида отпустили на свободу через 13 лет. После освобождения он дал интервью местным СМИ, где рассказал об основных ошибках следствия. После оправдательного приговора криминалисты пересмотрели свое отношение к некоторым методам, в том числе анализ по брызгам крови.

Что должно поменяться в судебной системе, чтобы невиновные люди больше не попадали за решетку?