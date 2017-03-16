9 косметических средств, от которых не будет никакой пользы

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Реклама порой играет с нами злую шутку, и в погоне за красотой мы пытаемся накупить множество бесполезных кремов, масок и сывороток, обещающих нам любой желаемый эффект. Команда AdMe.ru поразмыслила над всем этим маркетинговым безобразием и подготовила для вас список средств, которые на самом деле не очень-то и нужны.

Средства против секущихся кончиков

Как бы нам этого ни хотелось, нет косметического средства, способного устранить проблему секущихся волос. Все сыворотки и бальзамы, имеющие соответствующую этикетку, дают лишь визуальный эффект, ненадолго склеивая расщепленные кончики. Единственный работающий способ — это стрижка.

Крем для рук, крем для ног, лосьон для тела

Еще один миф, который создали маркетологи: люди нуждаются в разных кремах для разных частей тела. Лицо действительно требует особого ухода, но в большинстве случаев вы можете использовать один-единственный продукт для всего тела. Все увлажняющие кремы или лосьоны работают одинаково, и вы можете использовать их как для рук, так и для тела.

Шампунь против перхоти

Когда ваши сальные железы работают ненадлежащим образом, начинается распространение грибка, называемого перхоть. Обычный шампунь не способен избавить от этой проблемы, к тому же он сильно высушивает кожу головы. Вам нужен специальный лечебный шампунь, который можно купить в аптеке.

Тоник для лица

Тоник для лица — это одна из тех вещей, которые мы считаем нужными, потому что используем неправильные средства для ухода. Вместо тоника эффективнее использовать очищающее мыло. Оно не содержит спирта, не высушивает кожу и имеет нейтральный уровень pH.

Бальзам для губ

Большинство производителей утверждают, что единственный способ увлажнить губы — купить бальзам. Однако здесь работает принцип «лучшее — враг хорошего». Некоторые бальзамы действительно могут помочь, но многие содержат спирт, который высушивает кожу. Доступная и более полезная альтернатива — косметический вазелин или пчелиный воск с каплей оливкового или кокосового масла.

Крем для бритья

Прежде чем появился гель для душа, крем для бритья служил важной цели — смягчить волосяные фолликулы и помочь лезвию бритвы легко скользить по коже. Но поскольку гели для душа содержат много глицерина и больше увлажняющих веществ, чем крем для бритья, выбор очевиден.

Антицеллюлитный крем

Многие все еще склонны полагать, что есть волшебная палочка, которая сделает нас красивыми в одно мгновение. Один из мифов, которые мы хотим развеять, — эффективность антицеллюлитного крема. На данный момент есть только две вещи, которые действительно могут бороться с целлюлитом на ваших ягодицах, — это активный образ жизни и здоровое питание. Вы также можете попробовать различные виды массажа и использовать скраб, поскольку они стимулируют кровообращение. Крем же способен только немного смягчить кожу и дать короткий косметический эффект.

Масло для кутикулы

Кажется, что использовать пару капель специального масла — отличный выход, чтобы получить приличный маникюр. Однако как только оно впитывается, эффект исчезает, и никакой пользы нет. Если вы действительно хотите помочь своим ногтям, попробуйте косметический вазелин или натуральные базовые масла.

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