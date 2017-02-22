9 фишек, которые взорвут моду весенне-летнего сезона

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Каждый сезон дизайнеры вводят в моду какие-то новые фишки: то огромные платки-пледы, то кроссовки с платьем-футляром, то пальто оверсайз. AdMe.ru собрал для вас самые модные тенденции предстоящей весны и лета. Выбирайте то, что придется вам по вкусу.

Цветочный принт

Цветочный принт — еще один способ украсить и без того цветочный сезон. Флористическая романтика приняла форму воздушных платьев, летящих юбок, приталенных костюмов и шелковых сарафанов, объединив главные тренды сезона. Все вместе это создает эффект весенней легкости и непринужденности.

Сексуальные ноги

Что может быть сексуальнее высокого разреза на длинном платье? Все чаще стилисты предлагают откровенные наряды. С каждым годом звезды все смелее, а фантазиям дизайнеров нет предела: разрезы становятся все выше.

Желтый цвет

Желтый цвет — одна из модных тенденций наступающего весенне-летнего сезона. Это лучший антидепрессант для тех, кто устал от зимней хандры и мечтает о ласковом солнце. Пожалуй, самое приятное в этом тренде то, что интерпретировать его можно как угодно. Поэтому стоит разобраться, какие именно вещи будут отлично смотреться в желтом цвете и легко впишутся в ваш сезонный гардероб.

Изобилие рюш

Воланы и рюши всегда были и остаются символом романтичности и утонченной женственности. Они способны придать любому комплекту особый шарм и привлекательность. Выбирайте по своему вкусу: объемные воланы или легкие романтичные многослойные рюши. Но выбирая размер своих рюш-воланов, помните о соразмерности деталей и фигуры!

Асимметрия

Асимметрия — самая смелая из модных тенденций. Это вкус свободы от условностей традиционных линий и форм. Это возможность быть собой даже в классическом прочтении тенденций. Это способ покорить мир с помощью только одной детали гардероба.

Объемные рукава

Мода на объемные, выделяющиеся рукава не вызывает у нас ничего кроме восторга. Силуэты приобретают эксцентричность и женственность, и мы не можем проигнорировать это великолепное решение модных дизайнеров.

Стразы, блестки и пайетки

Мерцающие, переливающиеся, притягивающие взгляды пайетки, безусловно, обращают на себя внимание, но носить их нужно с умом, иначе элегантный образ в стиле Голливуда 30-х годов рискует обернуться ночным кошмаром из 80-х. Если вы хотите сделать акцент в виде пайеток, то выберите одну деталь гардероба, например свитшот, топ или юбку, — так образ станет оригинальным, но не перегруженным.

Металлик

Серебристый металлик — это прежде всего цвет ткани, благодаря которому весь образ становится по-настоящему завораживающим и футуристичным. И только потом аксессуары. Важно: серебра в образе должно быть как можно больше, поэтому смело выбирайте серебристые платья, юбки и рубашки, в которых все происходящее вокруг вас будет отражаться, словно в зеркале.

Глубокие вырезы

Другим модным решением для грядущей весны дизайнеры единогласно признали вырезы на одежде в самых неожиданных местах. Главное, считают дизайнеры, не бояться и позволить окружающим немного поглазеть на себя любимую. Еще один бонус: вырезы великолепно сочетаются с любым принтом.