8 причин, по которым я больше не верю в то, что все успешные женщины обязаны водить машину

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Женщина за рулем — явление давно привычное. Но многие по-прежнему верят в стереотипы. Главных можно назвать 2: либо машину водит блондинка, которая путает газ и тормоз, либо — современная независимая женщина, которая без руля никуда. И тысячи девушек отправляются в автошколы. Кто-то хочет доказать себе, что «я могу», кто-то лелеет мечту о свободе от общественного транспорта. Однажды в числе этих девушек оказалась и я.

Права я получила 3 года назад, тут же купила машину и хочу рассказать читательницам AdMe.ru, почему до сих пор могу пересчитать по пальцам свои поездки за рулем. У меня даже есть свой рейтинг проблем, столкнуться с которыми я никак не ожидала.

Я так мечтала водить машину, что получала права втайне от тех, кто в меня не верил

Умение водить виделось мне очень полезным навыком. Я приводила себе десятки аргументов в пользу покупки машины и ни минуты не сомневалась в собственных талантах. Машина была мне необходима: больше не придется тратить деньги на такси, я смогу ездить за город, когда захочу, и все, кто считал меня технически бестолковым существом, возьмут свои слова обратно. С этими мыслями я однажды ступила на крыльцо автошколы. Я была настолько уверена в себе, что даже не призналась никому в том, что собираюсь учиться: половина друзей уверяла, что это пустая трата времени. В мечтах я гордо демонстрировала им водительское удостоверение. Обучение далось мне достаточно легко: теорию я выучила между делом, педали не путала, а при поездках рядом сидел надежный инструктор. А вот потом пришел час экзамена, который я благополучно завалила.

На пересдачу я пошла через полгода. Мела метель, дорога обледенела, и я кралась со скоростью 30 км/час. Кое-как протащившись по зимним улицам, облегченно припарковалась в сугробе. Мне протянули документ с просьбой расписаться в том, что я сдала. Уже через месяц я купила машину. И поняла, что никогда не ездила за рулем одна.

Первая поездка оказалась тем, к чему меня жизнь не готовила

Первую поездку помню как сейчас: она напрочь убила во мне всю уверенность, взращенную автошколой. Сказать, что было страшно, — это сильно смягчить ситуацию. Я впервые действительно поняла, что вся ответственность на мне. Прежде чем тронуться, я молча сидела за рулем минут сорок. Пока ехала, у меня тряслись коленки. Все водители вели себя не по правилам. Мне хотелось орать на них: серьезно, ребят, ну я ж экзамен сдала, там не так было! Еще я не знала, где и как заправиться. А когда оказалась на месте, то поняла, что забыла включить фары. И что припарковаться мне негде.

Машина заставляла меня бояться, врать и тратить

За те немногие поездки, которые я все же осилила, у меня появился свой топ проблем. Одни накрыли меня сразу, понимание других пришло позже. Почетный лидер моего рейтинга — парковки. Думаю, многие разделят со мной эту боль. Когда я ездила на такси, водитель любезно подвозил меня до подъезда и уезжал по своим делам. На машине мне приходилось парковаться там, где есть место (а его нет). Иногда я откладывала или отменяла поездку, понимая, что мне просто некуда будет поставить машину. Вместо свободы я получила ограничение.

Второе место занимают вопросы, связанные с обслуживанием автомобиля. Машина не экономила мое время, она его забирала! Умом я и раньше понимала, что машину надо мыть, страховать, чистить от снега, но не могла и предположить, что это отнимает столько времени.

Умом я и раньше понимала, что машину надо мыть, страховать, чистить от снега, но не могла и предположить, что это отнимает столько времени. Третьим стал пункт несовершенства технических знаний. Я лично знаю девушку, которая в состоянии разобраться со всем, что там под капотом. Но сама — просто не такой человек. Я вряд ли физически смогу поменять колесо. И ни одна из моих знакомых не сможет.

Я планировала дальние поездки за рулем, но боялась технических проблем. Что я буду делать за 200 км от дома на ночной трассе, если что-то сломается? Разве что в кювете спрячусь от маньяков и привидений. Машина не расширила мои возможности.

Я планировала дальние поездки за рулем, но боялась технических проблем. Что я буду делать за 200 км от дома на ночной трассе, если что-то сломается? Разве что в кювете спрячусь от маньяков и привидений. Покупка машины и получение прав сделали из меня человека, который все время должен объясняться перед другими. «Почему не на машине?» — вопрос, который я слышала ежедневно. Признаваться в страхе и выслушивать очередные советы, как его побороть, не хотелось. Я искала отговорки: болит голова, заперли на парковке, у меня планы на вечер. Иногда от меня так настойчиво требовали приехать на машине, что было проще вызвать «трезвого водителя» и сменить его за рулем у соседнего к месту назначения дома. Понимаю, что глупая причина, но было дело.

Пробки — проблема каждого крупного города. Я стояла в них и раньше, но когда едешь в качестве пассажира, то успеваешь переделать мелкие дела. Если ты за рулем, то пробка — убийство твоего времени. И ничего ты с этим не поделаешь.

Поведение других водителей. У некоторых товарищей за рулем есть опасная игра: если они видят, что водитель чувствует себя неуверенно, они начинают тормозить перед ним, резко обгонять — «наказывать» за то, что якобы мешаешь им на дороге. А если за рулем девушка, то ее еще и обхамят. Каждый таксист норовит сказать тебе пару ласковых слов с высоты своего опыта.

В конце концов я просто боюсь. У меня все нормально с навыками, но когда сама водишь, то понимаешь: разговоры об опасности — это не лишние слова. Выяснилось, например, что у меня чудовищный глазомер. В повседневной жизни это не мешало, но каждый раз, садясь за руль, я думала, что сейчас мне отшибет зеркало соседняя машина. Или я ей. До нее при этом было метра полтора минимум.

В повседневной жизни это не мешало, но каждый раз, садясь за руль, я думала, что сейчас мне отшибет зеркало соседняя машина. Или я ей. До нее при этом было метра полтора минимум. Я на собственном опыте убедилась: ездить на машине дороже, чем на такси. Собственный автомобиль требует вложений постоянно: бензин, страховка, мойка — все это складывается в приличную сумму. Причем я до последнего обманывала себя, что буду ездить. Даже резину на зимнюю меняла, чтобы весной сменить уже на летнюю, так и не сев за руль в течение всего сезона. Впустую выброшенные деньги.

Мечту можно догнать и без машины

Вот уже 3 года у меня есть права и машина. Да, с автомобилем я так и не рассталась, хотя последний раз рискнула сесть за руль 4 месяца назад, чтобы доехать до дачи. Предыдущая моя поездка была в июне. Что я теперь думаю о стереотипах? Девушка прекрасно может научиться водить машину. Я, например, не заглохла ни разу. Должна ли сильная независимая девушка сама быть за рулем? Совершенно не обязательно. У нее может быть куча дел поважнее, чем наматывать круги вокруг офиса в поисках парковки. Разочаровалась ли я в мечте? Нет. Просто поняла, что то, что так нравилось на расстоянии, может вблизи оказаться совсем другим. Надо просто суметь себе в этом признаться. Лично я уже встала на путь примирения с мыслью, что машина — это все же не мое, и готовлюсь ее продать.