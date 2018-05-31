8 хитростей, которые помогут легче вставать по утрам, даже если вы сова

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Людям-совам, которых, по разным подсчетам, на Земле около 20 %, нелегко живется в современном мире, где работа офисов, учебных заведений, больниц и многого другого начинается в 8:00. Им приходится подстраиваться под систему и всячески перекраивать свои биоритмы. Не всем это легко дается, поэтому мы собрали для вас советы, которые помогут облегчить утренний подъем. А в конце статьи расскажем, почему совы — пришельцы с других планет.

AdMe.ru позаботился о своих читателях-совах и собрал эффективные советы, как сделать ненавистное утро более приятным и безболезненным.

1. Умный браслет вместо будильника

Современные технологии позволяют нам улучшить качество сна, которое сильно зависит от пробуждения. Наверняка вам знакомо состояние, когда вы спали достаточно, но все равно проснулись разбитым. Это происходит потому, что будильник поднял вас в стадии быстрого сна. Умный браслет отслеживает пульс владельца и аккуратно будит в период медленного сна, когда это благоприятнее всего для организма. У умных браслетов доступная цена и много полезных свойств, которые очень облегчают жизнь и делают пробуждение более комфортным и мягким.

2. Позвольте себе подремать в обед

Существует миф, что Уинстон Черчилль мало спал и поэтому много успевал и стал успешным человеком. Но мало кто знает, что он после пробуждения еще несколько часов не вставал с кровати, а днем обязательно дремал. Ученым известно, что состояние дремы очень полезно для организма: даже 20 минут отдыха повышает остроту мышления, улучшает память, уменьшает стресс и улучшает настроение. В природе состояние дремы практикуют многие животные: например, коты большую часть жизни не спят, а как раз дремлют. Поэтому не стесняйтесь на работе во время обеденного перерыва немного побыть «котиком».

3. Принимайте глицин вечером

Врачи говорят, что глицин — панацея для любого городского жителя. Эта аминокислота обладает многими полезными свойствами, ее свободно можно приобрести в любой аптеке. Исследователи из университета Торонто доказали, что глицин эффективно лечит расстройство сна. Если регулярно принимать глицин вечером, то вы будете легче засыпать и просыпаться, необходимое время сна уменьшится на 25 %. Несмотря на то что глицин безопасен, все равно следует проконсультироваться с врачом и обозначить курс приема.

4. Ритуал «магия утра»

У некоторых людей есть свои секреты, помогающие легко просыпаться по утрам. Американец Хэл Элрод поделился своим опытом в книге «Магия утра». Автор уверен, что каждый успешный человек должен начинать свое утро с саморазвития: медитации, аффирмаций и визуализаций. Если с первым все более-менее понятно, то нужно пояснить, что аффирмации — это позитивные формулировки, а под визуализацией понимаются фантазии о желаемом будущем. Сам Хэл Элрод считает себя совой, но никогда не пропускает свой ежедневный ритуал.

5. Смените машину на общественный транспорт или такси

С утра нам всегда не хватает заветных «5 минуточек», потому что необходимо торопиться и проделать большой путь сквозь светофоры и пробки. Иногда дорога занимает час, а то и больше, лучше провести это время с пользой. В такси или общественном транспорте есть возможность скоротать заветное время в пути и вздремнуть. Главное, не проспать свою остановку. Этот совет вы могли слышать от тренеров личностного роста: многие бизнесмены и просто амбициозные люди пересаживаются с личных автомобилей в такси, чтобы повысить свою продуктивность и не терять драгоценное время.

6. Соблюдайте режим питания

Чтобы высыпаться, нужно исключить жирную и сладкую пищу во второй половине дня. Ученые выяснили, что люди на здоровой диете засыпали в среднем 17 минут, а те, кто позволял себе излишества, — около 2 часов, к тому же их сон был неглубоким и часто прерывался. Ужинайте в одно и то же время с большим количеством клетчатки, а вкусняшки оставьте на утро — это будет еще одним мотивационным бонусом проснуться и порадоваться новому дню.

7. Выключайте все электроприборы

Неуемный трудоголик Дженнифер Энистон признается, что она сова и утренние пробуждения не даются ей легко. Звезда даже обращалась к врачам, пока не изобрела свой ежедневный ритуал: по вечерам актриса обязательно выключает все электроприборы в доме, она уверена, что электромагнитное излучение влияет на сон. По утрам актриса выпивает стакан теплой воды с лимоном и медитирует около 20 минут. Ученые тоже советуют выключать с вечера Wi-Fi и не класть рядом с головой мобильный телефон — это влияет на активность мозга во время сна.

8. Переезжайте жить в Испанию

Если совсем ничего не помогает, то, возможно, вы найдете свое счастье и свой покой в Испании. Там рабочий день обычно начинается в 10:00, а после обеда наступает сиеста и длится до 17:00. Ужинают испанцы около 21:00, а спать ложатся поздно: на улицах активная жизнь продолжается до 2–3 часов ночи, а летом до 4–5 утра. Чем не рай для полуночников?

Бонус: совы — пришельцы с других планет

Люди-совы отличаются от остальных на генетическом уровне: они имеют мутацию в гене CRY1, которая замедляет их биологические ритмы. Исследователи говорят, что совы «запрограммированы» на большее количество часов в сутках, чем им может дать планета. Им просто не хватает 24 часов, и они всю жизнь вынуждены играть в догонялки. Поэтому ученые шутят, что совы — инопланетяне.

А вы сова или жаворонок? Расскажите в комментариях.