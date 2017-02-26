8 фишек для поиска информации о человеке в соцсетях

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Каждый день во Всемирной паутине генерируются миллионы новых документов, фото, видео и других данных. Искать в сети с каждым годом все сложнее, то и дело попадаешь на что-то ненужное, устаревшее или протянутое рекламщиками. AdMe.ru предлагает вашему вниманию 8 фишек для поиска информации о человеке.

Найти страницы человека сразу во всех соцсетях

Несколько лет назад компания «Яндекс» запустила сервис для поиска личных страниц людей. В настоящий момент поиск осуществляется по 16 соцсетям.

Узнать, что пишут о человеке в соцсетях

Узнать, что говорят о человеке, можно на сайте Social Mention. Помимо последних постов с упоминаниями искомой личности здесь можно посмотреть топ хештегов, которые ее обычно сопровождают, и топ пользователей, которые упоминают ее чаще всего.

Найти последние записи человека во всех соцсетях сразу

Сервис Social Searcher помогает найти последние посты человека в фейсбуке, инстаграме, а также на Flickr, Tumblr, Vimeo, Reddit и других сайтах. Правда, эта поисковая система не работает с российскими соцсетями: «ВКонакте», «Одноклассники», «Мой Круг». К тому же она находится в стадии активного развития и в ней есть информация далеко не о всех людях мира.

Узнать, что постят в твиттере люди вокруг

C помощью оператора «near:» можно узнать, о чем сейчас пишут жители конкретного города.

Узнать, кто на фото

Вырезаем ту часть фотографии, где у человека голова, и загружаем ее на страницу поиска картинок в Google. Удивляемся результату.

Узнать, что человек постил в твиттере в определенный день

Иногда бывает интересно узнать, что какая-нибудь известная личность писала в своем твиттере перед определенной датой. К примеру, что Тим Кук постил в своем аккаунте перед 17 октября 2015 года? Для таких сложных задач в твиттере есть операторы для расширенного поиска. Их надо набирать на главной странице социальной сети в форму в правом верхнем углу: from:@tim_cook until:2015-10-17

Узнать, нет ли у него долгов

В базе ФСПП можно выяснить, нет ли у человека непогашенных штрафов, алиментов или других долгов. Для получения информации нужно знать только его фамилию, имя и регион прописки.

Узнать, в каком регионе человек купил сим-карту

Определить регион и оператора абонента можно на сайте gsm-inform.ru.