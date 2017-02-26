8 фишек для поиска информации о человеке в соцсетях
Каждый день во Всемирной паутине генерируются миллионы новых документов, фото, видео и других данных. Искать в сети с каждым годом все сложнее, то и дело попадаешь на что-то ненужное, устаревшее или протянутое рекламщиками. AdMe.ru предлагает вашему вниманию 8 фишек для поиска информации о человеке.
Найти страницы человека сразу во всех соцсетях
Несколько лет назад компания «Яндекс» запустила сервис для поиска личных страниц людей. В настоящий момент поиск осуществляется по 16 соцсетям.
Узнать, что пишут о человеке в соцсетях
Узнать, что говорят о человеке, можно на сайте Social Mention. Помимо последних постов с упоминаниями искомой личности здесь можно посмотреть топ хештегов, которые ее обычно сопровождают, и топ пользователей, которые упоминают ее чаще всего.
Найти последние записи человека во всех соцсетях сразу
Сервис Social Searcher помогает найти последние посты человека в фейсбуке, инстаграме, а также на Flickr, Tumblr, Vimeo, Reddit и других сайтах.
Правда, эта поисковая система не работает с российскими соцсетями: «ВКонакте», «Одноклассники», «Мой Круг». К тому же она находится в стадии активного развития и в ней есть информация далеко не о всех людях мира.
Узнать, что постят в твиттере люди вокруг
C помощью оператора «near:» можно узнать, о чем сейчас пишут жители конкретного города.
Узнать, кто на фото
Вырезаем ту часть фотографии, где у человека голова, и загружаем ее на страницу поиска картинок в Google. Удивляемся результату.
Узнать, что человек постил в твиттере в определенный день
Иногда бывает интересно узнать, что какая-нибудь известная личность писала в своем твиттере перед определенной датой. К примеру, что Тим Кук постил в своем аккаунте перед 17 октября 2015 года?
Для таких сложных задач в твиттере есть операторы для расширенного поиска. Их надо набирать на главной странице социальной сети в форму в правом верхнем углу:
from:@tim_cook until:2015-10-17
Узнать, нет ли у него долгов
В базе ФСПП можно выяснить, нет ли у человека непогашенных штрафов, алиментов или других долгов. Для получения информации нужно знать только его фамилию, имя и регион прописки.
Узнать, в каком регионе человек купил сим-карту
Определить регион и оператора абонента можно на сайте gsm-inform.ru.
По материалам iphones.ru