7 привычек, которые могут однажды спасти вам жизнь

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Согласно статистике, мы живем в самое спокойное время за всю историю человечества. Но не стоит терять бдительность — мир по-прежнему остается опасным местом. AdMe.ru собрал для вас 7 простых привычек, которые повысят уровень вашей безопасности.

1. Ключи, деньги, заряженный телефон

У вас должно войти в привычку проверять карманы перед тем, как выйти из дома. Ключи, деньги и заряженный телефон — вот что всегда должно быть под рукой. Вы можете забыть что угодно, но эти 3 предмета забывать нельзя. Почему это важно? В случае опасности у вас всегда должна быть возможность позвать на помощь и вернуться домой. Мобильный телефон может спасти жизнь не только вам, но и другим людям: став свидетелем чрезвычайной ситуации, вы без труда сможете связаться со спасательными службами. Не забывайте заряжать телефон перед выходом из дома или с работы.

2. Извинитесь, если вы столкнулись с кем-то

Это хорошая привычка. Извинения требуются не только ради вежливости. Даже если вы уверены, что это не ваша вина, столкнувшись, остановитесь на мгновение, извинитесь и продолжайте идти. Почему это важно? Вы понятия не имеете, с кем столкнулись на улице. Человек, которого вы задели, может нести оружие, может быть пьян или употреблять наркотические вещества. Он может быть очень зол или расстроен. Простое извинение поможет вам избежать серьезной опасности.

3. Всегда находите минимум 3 выхода

Куда бы вы ни шли — на концерт, на железнодорожный вокзал, в супермаркет, книжный магазин, школу, офис, аэропорт, — как только придете на место, сразу найдите 3 выхода. Иногда это будет легко, тогда запомните, какой выход расположен к вам ближе всего. Иногда это будет сложнее, и вы найдете всего одну дверь. Продолжайте наблюдать, пока не найдете как минимум 3 способа покинуть помещение. Даже если дверь всего одна, наверняка найдутся и другие способы выбраться из здания, например большие низкие окна. Почему это важно? Если что-то плохое случится, будет слишком поздно искать выходы. Но если вы нашли и запомнили их заранее, вы сможете сразу начать двигаться к ним практически на автопилоте.

4. Играйте в «найди плохого парня»

Это забавная маленькая игра, которая, однако, может уберечь вас от опасности. Оказавшись в помещении, на улице или в транспорте, присмотритесь к окружающим. Кто кажется вам «плохим парнем»? Возможно, вы увидите человека, который выглядит виноватым, злым или испуганным, пристально следит за кем-то или нервно оглядывается вокруг. Почему это важно? Наша интуиция редко ошибается. Если кто-то из окружающих кажется вам опасным, вероятно, таковым он и является. Постарайтесь оказаться от него подальше.

5. Оказавшись в самолете, подсчитайте количество рядов до аварийного выхода

Как только вы разместились на своем кресле, внимательно подсчитайте количество рядов между вашим местом и ближайшим аварийным выходом. Запомните эту цифру. Почему это важно? Если самолет заполнится дымом, резервное освещение может оказаться недостаточно ярким, чтобы направлять вас. Но если вы твердо знаете, что между вашим местом и аварийным выходом, например, 9 рядов, вы сможете передвигаться, отсчитывая подголовники кресел.

6. Тренируйте кисти рук

Каждый, кто хотя бы раз пытался подтягиваться, знает: кисти рук устают намного быстрее, чем остальные мышцы. Тренируйте мышцы кистей ежедневно, постепенно повышая сопротивление. Это можно делать с помощью маленьких кистевых эспандеров. Почему это важно? Во многих чрезвычайных ситуациях людям, которые самостоятельно выбрались из зданий или транспорта, приходится висеть, ухватившись за небольшой выступ. Крепкий захват и подготовленные мышцы кистей позволят продержаться столько, сколько понадобится.

7. Поднимите голову и двигайтесь медленно

Обычно, заметив опасность, люди рефлекторно опускают голову и ускоряют шаг. Но это неверный подход: необходимо, напротив, уверенно поднять голову и максимально замедлить движение. Почему это важно? Когда вы ускоряетесь и опускаете голову, вы становитесь добычей. Кто бы вам ни угрожал — собака или банда головорезов, — замедлите движения, поднимите голову и смотрите в сторону так, чтобы видеть опасность боковым зрением.