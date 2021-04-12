7 обычных ситуаций, которые до боли знакомы тем, кто сидит дома — в декрете или на удаленке
Я всегда завидовала людям, которые работают из дома. Это же так удобно и просто. У меня в последние годы график был такой: офис с 9:00 до 18:00, плюс около 2 часов уходило на дорогу. В результате не хватало времени ни с домашними нормально пообщаться, ни прибраться, ни еду приготовить. Кажется, только в квартиру забежал, а уже пора на боковую. Да и сын жалобно вздыхал, что очень скучает по мне. Вот бы такую работу, чтобы ею можно было дома заниматься, мечтала я. И как же я радовалась, когда смогла подобный вариант найти. Вот теперь точно буду все успевать. Правда же?
Специально для AdMe.ru я решила написать о своем опыте работы из дома. Почему это оказалось сложнее, чем я думала. И как избавиться от чувства, что у тебя катастрофически не хватает времени.
Работаешь в кровати, а потом спина отваливается
В моих прекрасных мечтах рисовалась картина, как я, словно главная героиня сериала «Секс в большом городе», сижу на кровати и вдохновенно печатаю тексты на ноуте. Сказано — сделано. Притащила лэптоп в кровать, угнездилась и стала радостно клацать.
Долго ерзала. Спустя час с трудом сползла с ложа. Руки и ноги затекли. Спина разгибалась с жалобным скрипом и просто отваливалась. Остаток дня я семенила по дому, трагически кряхтя и потирая ноющую поясницу. Да уж, работа в кровати оказалась совсем не такой приятной, как это выглядело в фильме.
Стараешься сэкономить время на мелочах, а в результате ничего не успеваешь сделать
Зато не надо было тратить массу времени поутру на выбор подходящего наряда для офиса, макияж и прочие приготовления. Встал, зубы почистил, и за работу. Какая экономия сил! В первый же день решила быстро просмотреть все сообщения перед завтраком. Включила комп и залипла.
Очнулась от стука соседки в дверь. Открываю, а она уставилась на меня и говорит: «Ой, прости, я тебя разбудила? Вроде уже 2 часа дня, ты что, еще спала?» И вправду, выглядела я своеобразно: шевелюра всклокочена, мятая пижама и немного безумный взгляд. «Да нет, — говорю. — Я уже давно работаю». На лице у барышни отразилось явное сомнение. Она, конечно, мне покивала из вежливости, но до сих пор с некоторым скепсисом относится к моим трудам.
Так что решила я вернуться к своим утренним привычкам. Сначала зарядка, душ, завтрак и чашка кофе. Потом подбираю какой-то приличный наряд. Никаких пижам и халатов. Это, кстати, отлично настраивает на рабочий лад. А уже только затем включаю компьютер и принимаюсь за труды.
Не составляешь расписание и очень устаешь
Время, которое я обычно тратила на то, чтобы добраться до офиса, теперь можно было посвятить трудам и домашним делам. Муж и сын поначалу радовались, потом стали посматривать на меня с иронией. Наконец муж заявил: «А ты понимаешь, что вообще не отлипаешь от компьютера? Садишься за него в 9 утра, а выключаешь только перед сном. Даже во время ужина можешь сорваться и побежать проверять сообщения. Вроде ты по 7–8 часов собиралась работать. А выходит минимум 12». Сын обижался: вместо того чтобы смотреть вместе фильм, я искала что-то в интернете.
И действительно, отсутствие четкого расписания выходило мне боком. Похоже, регулировать собственное рабочее время у меня катастрофически не получалось. В итоге к концу первой рабочей недели я устала так, что с трудом продирала глаза по утрам.
Пришлось составить себе план. По окончании трудового дня я выключала компьютер и даже не дотрагивалась до него до следующего утра. Работа пошла значительно лучше. По крайней мере, я приступала к ней отдохнувшая, а не замученная.
Готовишь еду и одновременно работаешь, а в итоге не получается ни то, ни другое
Я заявила своему семейству, что наступили прекрасные дни. Раз уж я теперь работаю из дома, то смогу готовить и обеды, и ужины. Настоящий гастрономический праздник. Поставила на плиту суп и притащила компьютер на кухню, чтобы не бегать туда-сюда. Увлеклась перепиской. В итоге неожиданно, но к большой радости мужа, сварила студень.
С котлетами получилось не так удачно: они зверски подгорели. Пришлось потратить лишний час на отмывание сковородки и приготовление нового яства. И я не успела сделать по работе то, что планировала. Свекровь только возмущенно цокала языком: «Ты же дома сидишь, неужели так сложно мальчикам что-нибудь вкусное приготовить? Ну пирожки какие-нибудь? Супчик?» Боже, какие пирожки, я и пообедать-то сама не успевала. Хомячила какие-то бутерброды за компьютером, не отрываясь от рабочего процесса.
Так как совмещать несколько дел у меня не получалось, решила разделить время на офисную и домашнюю работу. Ну и унести компьютер из кухни от греха подальше. Чтобы не слишком увлекаться, стала ставить себе будильник. Поработала 3 часа, потом можно полчаса потратить на домашние дела, затем опять к компьютеру. И так по расписанию. Дело пошло значительно лучше. Хотя пирожки я все еще не пеку, но и котлеты не сжигаю.
Экономишь время на обедах, а потом приходится сидеть на диете
А вот милая привычка перекусывать бутербродами за компом не пошла на пользу ни мне, ни моему ноуту. Последний зарос крошками и стал предательски хрустеть. Я вполне закономерно округлилась в филейных частях. Не способствовали поддержанию хорошей физической формы и долгие часы за столом.
Пришлось вернуться к стандартным обедам. А заодно я выделила себе час в день на прогулки с сыном. После перерыва на свежем воздухе и думается лучше, и ребенок счастлив, и двигаться стала больше.
Обижаешь домашних невнимательностью
Поначалу домашние от моей новой работы были в экстазе. Я целый день дома — это ли не радость? Но скоро первое воодушевление стало угасать. Сын бухтел, что я с ним не играю и не готова прибежать на помощь по первому зову. Муж хмурился: «Почему я опять должен идти в магазин? Ты же целый день дома сидела, неужели сложно было на 10 минут за хлебом выбежать?» Ну я же не сидела, я работала. И так кашеварить, стирать и убирать надо. Когда еще и поход в магазин сюда вклинить?
В результате поговорили и решили составить график работ по дому. Чтобы никто ни на кого не обижался. А для сына я сделала коротенький список правил. Если просто сижу за компьютером — можно свободно обращаться с любыми просьбами и вопросами. Если я в наушниках — пожалуйста, не отвлекайте.
Составляешь списки дел, но они не слишком помогают
На первых порах я еще пыталась составлять список дел на день. Он у меня заполнял весь лист А4 и к концу трудовых часов уменьшаться даже не планировал. Что меня весьма расстраивало. Ощущение того, что я катастрофически ничего не успеваю, только усиливалось.
Тогда я решила немного изменить подход. А что, если вечером записать все, что я успела за день переделать? И потом внести коррективы. Получился у меня примерно такой список:
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Встала, сделала зарядку.
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Пока скакала с гантельками, заодно закинула белье в стиралку и запустила ее.
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Вытащила из морозилки мясо на ужин.
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Покормила домашних завтраком и помыла посуду.
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Поработала 2 часа.
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Собрала и отправила ребенка в школу (он учится во вторую смену).
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Развесила постиранные вещи.
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Еще часик поработала.
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Поставила готовиться обед.
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Перекусила.
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Быстренько прибралась на кухне, заодно цветы полила (опять бедняги засохли).
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Еще поработала.
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Встретила ребенка из школы, накормила и потащила гулять.
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Посадила чадо за уроки, заодно позанималась математикой с соседской дочкой.
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Еще полчасика поработала.
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Сели за учебник английского с сыном.
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Сняла белье, разобрала, что в глажку, что в шкаф.
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Отправила в магазин мужа, начала готовить ужин.
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Пока там все булькало и кашеварилось, сделала свою домашку по грузинскому языку (занимаюсь онлайн).
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Поужинали, помыла посуду, проверила все рабочие моменты, выключила компьютер.
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Посмотрели всей семьей сериал. Поиграли в «Уно».
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Загнала сына спать, почитала ему книжку.
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Села на диван, выдохнула и полчаса почитала книжку уже себе.
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Пошла спать.
Итог
В итоге работа на дому оказалась не столь радужным времяпрепровождением. Тут есть как масса плюсов, так и куча минусов. Но одна вещь меня точно подкупает. Это радостные восклицания ребенка: «Мамочка, как же хорошо, что ты всегда дома!» К тому же, как выяснилось, я довольно много вещей успеваю сделать. Поэтому теперь я могу ответить на вопрос, который мне часто задают окружающие: «Почему ты так устаешь, если на работу не ходишь?»
А вы с какими сложностями столкнулись, когда работали из дома?