7 обычных ситуаций, которые до боли знакомы тем, кто сидит дома — в декрете или на удаленке

Я всегда завидовала людям, которые работают из дома. Это же так удобно и просто. У меня в последние годы график был такой: офис с 9:00 до 18:00, плюс около 2 часов уходило на дорогу. В результате не хватало времени ни с домашними нормально пообщаться, ни прибраться, ни еду приготовить. Кажется, только в квартиру забежал, а уже пора на боковую. Да и сын жалобно вздыхал, что очень скучает по мне. Вот бы такую работу, чтобы ею можно было дома заниматься, мечтала я. И как же я радовалась, когда смогла подобный вариант найти. Вот теперь точно буду все успевать. Правда же?

Специально для AdMe.ru я решила написать о своем опыте работы из дома. Почему это оказалось сложнее, чем я думала. И как избавиться от чувства, что у тебя катастрофически не хватает времени.

Работаешь в кровати, а потом спина отваливается

В моих прекрасных мечтах рисовалась картина, как я, словно главная героиня сериала «Секс в большом городе», сижу на кровати и вдохновенно печатаю тексты на ноуте. Сказано — сделано. Притащила лэптоп в кровать, угнездилась и стала радостно клацать. Долго ерзала. Спустя час с трудом сползла с ложа. Руки и ноги затекли. Спина разгибалась с жалобным скрипом и просто отваливалась. Остаток дня я семенила по дому, трагически кряхтя и потирая ноющую поясницу. Да уж, работа в кровати оказалась совсем не такой приятной, как это выглядело в фильме.

Стараешься сэкономить время на мелочах, а в результате ничего не успеваешь сделать

Зато не надо было тратить массу времени поутру на выбор подходящего наряда для офиса, макияж и прочие приготовления. Встал, зубы почистил, и за работу. Какая экономия сил! В первый же день решила быстро просмотреть все сообщения перед завтраком. Включила комп и залипла. Очнулась от стука соседки в дверь. Открываю, а она уставилась на меня и говорит: «Ой, прости, я тебя разбудила? Вроде уже 2 часа дня, ты что, еще спала?» И вправду, выглядела я своеобразно: шевелюра всклокочена, мятая пижама и немного безумный взгляд. «Да нет, — говорю. — Я уже давно работаю». На лице у барышни отразилось явное сомнение. Она, конечно, мне покивала из вежливости, но до сих пор с некоторым скепсисом относится к моим трудам. Так что решила я вернуться к своим утренним привычкам. Сначала зарядка, душ, завтрак и чашка кофе. Потом подбираю какой-то приличный наряд. Никаких пижам и халатов. Это, кстати, отлично настраивает на рабочий лад. А уже только затем включаю компьютер и принимаюсь за труды.

Не составляешь расписание и очень устаешь

Время, которое я обычно тратила на то, чтобы добраться до офиса, теперь можно было посвятить трудам и домашним делам. Муж и сын поначалу радовались, потом стали посматривать на меня с иронией. Наконец муж заявил: «А ты понимаешь, что вообще не отлипаешь от компьютера? Садишься за него в 9 утра, а выключаешь только перед сном. Даже во время ужина можешь сорваться и побежать проверять сообщения. Вроде ты по 7–8 часов собиралась работать. А выходит минимум 12». Сын обижался: вместо того чтобы смотреть вместе фильм, я искала что-то в интернете. И действительно, отсутствие четкого расписания выходило мне боком. Похоже, регулировать собственное рабочее время у меня катастрофически не получалось. В итоге к концу первой рабочей недели я устала так, что с трудом продирала глаза по утрам. Пришлось составить себе план. По окончании трудового дня я выключала компьютер и даже не дотрагивалась до него до следующего утра. Работа пошла значительно лучше. По крайней мере, я приступала к ней отдохнувшая, а не замученная.

Готовишь еду и одновременно работаешь, а в итоге не получается ни то, ни другое

Я заявила своему семейству, что наступили прекрасные дни. Раз уж я теперь работаю из дома, то смогу готовить и обеды, и ужины. Настоящий гастрономический праздник. Поставила на плиту суп и притащила компьютер на кухню, чтобы не бегать туда-сюда. Увлеклась перепиской. В итоге неожиданно, но к большой радости мужа, сварила студень. С котлетами получилось не так удачно: они зверски подгорели. Пришлось потратить лишний час на отмывание сковородки и приготовление нового яства. И я не успела сделать по работе то, что планировала. Свекровь только возмущенно цокала языком: «Ты же дома сидишь, неужели так сложно мальчикам что-нибудь вкусное приготовить? Ну пирожки какие-нибудь? Супчик?» Боже, какие пирожки, я и пообедать-то сама не успевала. Хомячила какие-то бутерброды за компьютером, не отрываясь от рабочего процесса. Так как совмещать несколько дел у меня не получалось, решила разделить время на офисную и домашнюю работу. Ну и унести компьютер из кухни от греха подальше. Чтобы не слишком увлекаться, стала ставить себе будильник. Поработала 3 часа, потом можно полчаса потратить на домашние дела, затем опять к компьютеру. И так по расписанию. Дело пошло значительно лучше. Хотя пирожки я все еще не пеку, но и котлеты не сжигаю.

Экономишь время на обедах, а потом приходится сидеть на диете

А вот милая привычка перекусывать бутербродами за компом не пошла на пользу ни мне, ни моему ноуту. Последний зарос крошками и стал предательски хрустеть. Я вполне закономерно округлилась в филейных частях. Не способствовали поддержанию хорошей физической формы и долгие часы за столом. Пришлось вернуться к стандартным обедам. А заодно я выделила себе час в день на прогулки с сыном. После перерыва на свежем воздухе и думается лучше, и ребенок счастлив, и двигаться стала больше.

Обижаешь домашних невнимательностью

Поначалу домашние от моей новой работы были в экстазе. Я целый день дома — это ли не радость? Но скоро первое воодушевление стало угасать. Сын бухтел, что я с ним не играю и не готова прибежать на помощь по первому зову. Муж хмурился: «Почему я опять должен идти в магазин? Ты же целый день дома сидела, неужели сложно было на 10 минут за хлебом выбежать?» Ну я же не сидела, я работала. И так кашеварить, стирать и убирать надо. Когда еще и поход в магазин сюда вклинить? В результате поговорили и решили составить график работ по дому. Чтобы никто ни на кого не обижался. А для сына я сделала коротенький список правил. Если просто сижу за компьютером — можно свободно обращаться с любыми просьбами и вопросами. Если я в наушниках — пожалуйста, не отвлекайте.

Составляешь списки дел, но они не слишком помогают

На первых порах я еще пыталась составлять список дел на день. Он у меня заполнял весь лист А4 и к концу трудовых часов уменьшаться даже не планировал. Что меня весьма расстраивало. Ощущение того, что я катастрофически ничего не успеваю, только усиливалось. Тогда я решила немного изменить подход. А что, если вечером записать все, что я успела за день переделать? И потом внести коррективы. Получился у меня примерно такой список: Встала, сделала зарядку.

Пока скакала с гантельками, заодно закинула белье в стиралку и запустила ее.

Вытащила из морозилки мясо на ужин.

Покормила домашних завтраком и помыла посуду.

Поработала 2 часа.

Собрала и отправила ребенка в школу (он учится во вторую смену).

Развесила постиранные вещи.

Еще часик поработала.

Поставила готовиться обед.

Перекусила.

Быстренько прибралась на кухне, заодно цветы полила (опять бедняги засохли).

Еще поработала.

Встретила ребенка из школы, накормила и потащила гулять.

Посадила чадо за уроки, заодно позанималась математикой с соседской дочкой.

Еще полчасика поработала.

Сели за учебник английского с сыном.

Сняла белье, разобрала, что в глажку, что в шкаф.

Отправила в магазин мужа, начала готовить ужин.

Пока там все булькало и кашеварилось, сделала свою домашку по грузинскому языку (занимаюсь онлайн).

Поужинали, помыла посуду, проверила все рабочие моменты, выключила компьютер.

Посмотрели всей семьей сериал. Поиграли в «Уно».

Загнала сына спать, почитала ему книжку.

Села на диван, выдохнула и полчаса почитала книжку уже себе.

Пошла спать.

Итог

В итоге работа на дому оказалась не столь радужным времяпрепровождением. Тут есть как масса плюсов, так и куча минусов. Но одна вещь меня точно подкупает. Это радостные восклицания ребенка: «Мамочка, как же хорошо, что ты всегда дома!» К тому же, как выяснилось, я довольно много вещей успеваю сделать. Поэтому теперь я могу ответить на вопрос, который мне часто задают окружающие: «Почему ты так устаешь, если на работу не ходишь?»